Van Lanschot Kempen: aanscherping kapitaalstrategie en trading update eerste kwartaal 2022

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 11 mei 2022





Capital Markets Day

Transformatie naar gespeci aliseerde wealth manager succesvol afgerond

Focus op groei : organisch in combinatie met bolt-on overnames

Aanscherping financiële doelstellingen en kapitaalstrategie





Trading update eerste kwartaal

N ettor esultaat Q1 € 25 , 1 miljoen (Q1 2021: € 33 , 1 miljoen) , daling door incidentele, bijzondere last , o nderliggend nettoresultaat € 35,7 miljoen (Q1 2021: € 33,7 miljoen) en 1 8% stijging provisie-inkomsten

Client assets € 125,5 miljard (2021: € 1 31 , 1 miljard) en AuM € 106 , 3 miljard (2021: € 112, 1 miljard)

Netto-instroom AuM Private Clients € 0 , 6 miljard en Wholesale & Institutional Clients € 0 , 1 miljard

Sterke kapitaalratio van 20,8% (2021: 23,7%), daling door hogere kapitaalvereisten voor woninghypotheken

Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen: ‘Het eerste kwartaal van dit jaar kenmerkte zich door een hoge mate van onzekerheid en hoge volatiliteit op de financiële markten, mede als gevolg van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne en de voortdurende pandemie. Door het vertrouwen van onze klanten en de inzet van onze medewerkers bleef de netto-instroom in assets under management (AuM) positief met € 0,7 miljard, stegen de provisie-inkomsten met 18% en is het nettoresultaat sterk met € 25,1 miljoen.

De transformatie van een universele bank naar een gespecialiseerde wealth manager met de focus op private banking, professional solutions, investment management en investment banking is afgerond. Dit is een goed moment voor het aanscherpen van onze financiële doelstellingen en kapitaalstrategie. De organisatie heeft een goed track-record van groei, zowel autonoom als door overnames. We focussen op groei in combinatie met een capital-light-balans. Van groot belang hierbij zijn onze mensen. We hebben een geweldig team van medewerkers met ondernemersgeest en volledige focus op klanten. We willen graag de medewerkersparticipatie vergroten. De introductie van een aantrekkelijk aandelenplan voor alle medewerkers begin dit jaar was een succes en binnenkort introduceren we ook een specifiek participatieplan voor senior medewerkers.’

Aanscherping financiële doelstellingen

In 2021 hebben we onze vier financiële doelstellingen behaald. Vandaag introduceren we onze aangescherpte financiële doelstellingen voor de middellange termijn:

Een CET 1-ratio van 15% plus een M&A add-on van 2,5% voor overnames. Deze 2,5% M&A add-on geeft voldoende ruimte voor bolt-on overnames passend bij onze wealth managementstrategie. We zijn van plan om in 2022 en 2023 het extra kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% uit te keren aan onze aandeelhouders, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Een efficiencyratio van 70%. Dit past bij onze ambitie om te groeien in opbrengsten in combinatie met gecontroleerde groei in kosten.

Een rendement op CET 1 van 12% through-the-cycle.

Een dividendbeleid van 50-70% uitkering van de onderliggende nettowinst toekomend aan aandeelhouders. Deze doelstelling is ongewijzigd.

WEBCAST

Op woensdag 11 mei start de virtuele Capital Markets Day om 14:00 uur. U kunt deze live volgen via vanlanschotkempen.com/cmd of op een later moment terugluisteren.



FINANCIËLE AGENDA

12 mei 2022 Retail Investor Day

25 mei 2022 Algemene vergadering

27 mei 2022 Ex-dividend datum

9 juni 2022 Betaaldatum dividend 2021

25 augustus 2022 Publicatie halfjaarcijfers 2022

4 november 2022 Publicatie trading update derde kwartaal 2022



Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Professional Solutions, Investment Management en Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus, dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, financiële en niet-financiële waarde op lange termijn. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

