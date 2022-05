Siili Solutions julkaisee uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026

Siili Solutions Oyj Sisäpiiritieto 11.5.2022 kello 8.45

Siili Solutions Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön uudet taloudelliset tavoitteet kaudelle 2023–2026.

Tavoitteet 2023–2026

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet Vuodesta 2023 alkaen liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertailukelpoisesta liikevaihdosta, jossa yritysrakenteen muutokset on otettu huomioon. Aiempi kasvutavoite oli 10 prosentin orgaaninen kasvu.





EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja. Aiempi kannattavuustavoite oli EBITA 10 prosenttia.





Nettovelka / EBITDA < 2 Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään edelleen pitämään alle kahdessa.





Osinkoa pyritään maksamaan tilikauden tuloksesta 30-70 prosenttia Osinkopolitiikka säilyy ennallaan.



“Nostamme rimaa niin kasvu- kuin kannattavuustavoitteidemme osalta, koska kasvustrategiamme on osoittautunut toimivaksi. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme osoittaneet tämän liikevaihdon kasvulla, parantuneella kannattavuudella sekä korkealla asiakastyytyväisyydellä ja pitkäaikaisilla asiakkuuksillamme. Portfolio-yhtiöt tukevat kannattavaa kasvuamme ja Supercharge onkin juuri avannut toimiston uudelle mantereelle New Yorkiin. Tavoittelemmekin jatkossa entistä kovempaa kasvua ja kannattavuutta. Asiantuntevan henkilöstömme sekä digitalisaation eturintamassa kulkevien asiakkaidemme ansiosta olen luottavainen, että nämäkin kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan," sanoo toimitusjohtaja Tomi Pienimäki.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Siili Solutions lyhyesti

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi