The Company announces that on 10 May 2022 it had purchased a total of 100,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 100,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.1800 Lowest price paid (per ordinary share) £4.9340 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.0706

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 445,335,918 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 445,335,918.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:28:30 GBp 363 496.40 XLON xHaAk2Vq4Pa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:28:30 GBp 33 496.60 XLON xHaAk2Vq4PY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:25:03 GBp 316 495.40 XLON xHaAk2Vq0IT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:25:03 GBp 111 495.40 XLON xHaAk2Vq0IV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:25:03 GBp 40 495.40 XLON xHaAk2Vq0TX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:23:49 GBp 457 494.80 XLON xHaAk2VqEfK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:23:00 GBp 230 495.00 XLON xHaAk2VqFXq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:21:57 GBp 23 494.60 XLON xHaAk2VqCl@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:21:57 GBp 178 494.60 XLON xHaAk2VqCl0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:21:57 GBp 413 494.80 XLON xHaAk2VqClA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:21:57 GBp 3 494.60 XLON xHaAk2VqClx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:21:57 GBp 84 494.60 XLON xHaAk2VqCly OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:20:29 GBp 10 494.60 XLON xHaAk2VqDK$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:20:29 GBp 207 494.60 XLON xHaAk2VqDKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:20:29 GBp 163 494.60 XLON xHaAk2VqDNa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:20:29 GBp 22 494.60 XLON xHaAk2VqDNc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:20:28 GBp 577 494.80 XLON xHaAk2VqDNi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:17:21 GBp 264 495.00 XLON xHaAk2Vq9ek OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:17:21 GBp 61 495.00 XLON xHaAk2Vq9ex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:17:21 GBp 185 495.00 XLON xHaAk2Vq9ez OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:15:54 GBp 412 494.40 XLON xHaAk2VrsUI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:15:48 GBp 681 494.60 XLON xHaAk2VrtXh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:12:46 GBp 368 494.40 XLON xHaAk2VrogH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:12:45 GBp 613 494.60 XLON xHaAk2Vrorp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:10:00 GBp 296 494.60 XLON xHaAk2VrmQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:10:00 GBp 389 494.80 XLON xHaAk2VrmQz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:08:27 GBp 264 495.20 XLON xHaAk2Vr@1@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:08:27 GBp 23 494.80 XLON xHaAk2Vr@1q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:06:56 GBp 377 493.40 XLON xHaAk2Vr$QU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:06:56 GBp 539 493.60 XLON xHaAk2VrybW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:03:42 GBp 436 494.60 XLON xHaAk2Vrxx$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:03:42 GBp 621 494.80 XLON xHaAk2Vrxx2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:03:42 GBp 15 494.80 XLON xHaAk2Vrxxs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:03:42 GBp 400 494.80 XLON xHaAk2Vrxxu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:01:00 GBp 3 494.60 XLON xHaAk2Vrcjt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:01:00 GBp 6 494.60 XLON xHaAk2Vrcjv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:01:00 GBp 19 494.60 XLON xHaAk2Vrcjx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 16:00:48 GBp 316 494.80 XLON xHaAk2VrcvV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:59:04 GBp 374 495.20 XLON xHaAk2Vra1l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:59:04 GBp 260 495.00 XLON xHaAk2Vra1W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:57:42 GBp 276 496.00 XLON xHaAk2VrbOs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:57:42 GBp 45 496.00 XLON xHaAk2VrbOu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:57:42 GBp 204 496.00 XLON xHaAk2VrbOw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:55:15 GBp 498 497.00 XLON xHaAk2VrWhR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:55:12 GBp 682 497.00 XLON xHaAk2VrWr3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:55:12 GBp 8 497.00 XLON xHaAk2VrWrp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:52:42 GBp 350 497.00 XLON xHaAk2VrkTp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:49:40 GBp 286 497.80 XLON xHaAk2VrjA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:49:40 GBp 286 497.60 XLON xHaAk2VrjAC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:48:44 GBp 330 498.40 XLON xHaAk2Vrhaw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:47:42 GBp 295 498.40 XLON xHaAk2VremH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:46:22 GBp 288 498.60 XLON xHaAk2VrfU@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:45:33 GBp 258 499.00 XLON xHaAk2VrMRX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:44:22 GBp 376 499.60 XLON xHaAk2VrKt6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:44:22 GBp 294 499.80 XLON xHaAk2VrKtF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:42:42 GBp 7 499.60 XLON xHaAk2VrIrH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:42:42 GBp 284 499.60 XLON xHaAk2VrIrJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:41:37 GBp 341 500.00 XLON xHaAk2VrJ@d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:40:05 GBp 247 500.50 XLON xHaAk2VrHtU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:40:04 GBp 18 500.50 XLON xHaAk2VrHm@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:40:04 GBp 275 500.50 XLON xHaAk2VrHmy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:38:49 GBp 282 501.00 XLON xHaAk2VrUOr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:21 GBp 232 501.50 XLON xHaAk2VrSEw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:20 GBp 53 501.50 XLON xHaAk2VrSA@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:20 GBp 34 501.50 XLON xHaAk2VrSA0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:20 GBp 34 501.50 XLON xHaAk2VrSA9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:20 GBp 5 501.50 XLON xHaAk2VrSAw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:19 GBp 16 502.00 XLON xHaAk2VrSL5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:37:19 GBp 508 502.00 XLON xHaAk2VrSL7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:36:59 GBp 878 502.00 XLON xHaAk2VrTjJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:33:54 GBp 778 502.50 XLON xHaAk2VrO0I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:31:02 GBp 9 503.00 XLON xHaAk2Vr4nb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:31:02 GBp 514 503.00 XLON xHaAk2Vr4nZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:28:08 GBp 352 503.50 XLON xHaAk2Vr0uG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:28:08 GBp 373 504.00 XLON xHaAk2Vr0xb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:27:25 GBp 514 504.50 XLON xHaAk2Vr19U OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:23:27 GBp 432 505.50 XLON xHaAk2VrBw$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:23:27 GBp 455 506.00 XLON xHaAk2VrBw6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:23:27 GBp 210 506.50 XLON xHaAk2VrBw8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:23:27 GBp 400 506.50 XLON xHaAk2VrBwA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:23:27 GBp 100 506.00 XLON xHaAk2VrBwn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:23:27 GBp 400 506.00 XLON xHaAk2VrBwp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:21:15 GBp 319 507.00 XLON xHaAk2Vss4w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:21:15 GBp 455 507.50 XLON xHaAk2Vss4y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:14:23 GBp 217 508.00 XLON xHaAk2VsySQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:14:23 GBp 276 508.00 XLON xHaAk2VsyU7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:12:44 GBp 452 508.50 XLON xHaAk2Vsxr7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:12:44 GBp 647 509.00 XLON xHaAk2VsxrN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:12:09 GBp 707 509.50 XLON xHaAk2VsulL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:09:26 GBp 242 509.50 XLON xHaAk2Vsa1B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:09:26 GBp 614 509.50 XLON xHaAk2Vsa1D OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:06:47 GBp 447 510.00 XLON xHaAk2VsXZq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:06:47 GBp 392 510.00 XLON xHaAk2VsXZs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:02:05 GBp 321 509.50 XLON xHaAk2Vsh4O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:01:00 GBp 393 509.50 XLON xHaAk2Vse78 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:01:00 GBp 17 509.50 XLON xHaAk2Vse7A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:01:00 GBp 607 510.00 XLON xHaAk2Vse7E OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:00:52 GBp 220 510.50 XLON xHaAk2VseIZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:00:52 GBp 76 510.50 XLON xHaAk2VseJ8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:00:52 GBp 316 510.50 XLON xHaAk2VseJA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 15:00:52 GBp 180 510.50 XLON xHaAk2VseJC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:58:47 GBp 14 510.00 XLON xHaAk2VsNpP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:58:47 GBp 253 510.00 XLON xHaAk2VsNpQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:58:43 GBp 23 510.00 XLON xHaAk2VsNy7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:58:43 GBp 32 510.00 XLON xHaAk2VsNy9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:58:43 GBp 76 510.00 XLON xHaAk2VsNyC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:56:10 GBp 731 509.50 XLON xHaAk2VsIap OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:53:34 GBp 583 509.50 XLON xHaAk2VsHaq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:50:30 GBp 396 509.50 XLON xHaAk2VsSyR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:48:51 GBp 89 510.00 XLON xHaAk2VsQe2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:48:51 GBp 326 510.00 XLON xHaAk2VsQe4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:48:51 GBp 527 510.00 XLON xHaAk2VsQey OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:47:44 GBp 267 510.00 XLON xHaAk2VsRv3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:45:47 GBp 48 509.50 XLON xHaAk2VsPSl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:45:18 GBp 288 510.00 XLON xHaAk2Vs6@t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:44:33 GBp 325 510.00 XLON xHaAk2Vs7$e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:44:33 GBp 509 510.50 XLON xHaAk2Vs7$g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:43:13 GBp 716 510.50 XLON xHaAk2Vs4PY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:43:11 GBp 246 510.50 XLON xHaAk2Vs5cc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:41:13 GBp 525 510.50 XLON xHaAk2Vs3z@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:41:13 GBp 47 510.50 XLON xHaAk2Vs3zw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:41:13 GBp 400 510.50 XLON xHaAk2Vs3zy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:39:15 GBp 478 510.00 XLON xHaAk2Vs15O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:38:16 GBp 144 510.00 XLON xHaAk2VsEEk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:38:16 GBp 14 510.00 XLON xHaAk2VsEEm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:38:16 GBp 352 510.00 XLON xHaAk2VsEFE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:38:16 GBp 55 510.00 XLON xHaAk2VsEFG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:36:18 GBp 465 509.50 XLON xHaAk2VsDjQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:36:18 GBp 400 509.50 XLON xHaAk2VsDjS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:33:37 GBp 252 509.50 XLON xHaAk2Vs8oh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:33:37 GBp 343 509.50 XLON xHaAk2Vs8oj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:33:37 GBp 269 509.50 XLON xHaAk2Vs8ol OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:33:37 GBp 487 509.00 XLON xHaAk2Vs8ow OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:32:35 GBp 263 509.50 XLON xHaAk2Vs9Hd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:32:35 GBp 84 509.50 XLON xHaAk2Vs9Hf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:32:35 GBp 19 509.50 XLON xHaAk2Vs9Hk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:32:35 GBp 298 509.50 XLON xHaAk2Vs9Hm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:32:35 GBp 144 509.50 XLON xHaAk2Vs9Ho OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:30:15 GBp 758 508.00 XLON xHaAk2Vtrxy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:28:11 GBp 716 508.00 XLON xHaAk2VtpK@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:25:29 GBp 391 508.00 XLON xHaAk2Vt@6Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:25:29 GBp 441 508.00 XLON xHaAk2Vt@6S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:21:02 GBp 10 508.00 XLON xHaAk2Vtwz$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:21:02 GBp 221 508.00 XLON xHaAk2Vtwz1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:21:02 GBp 70 508.00 XLON xHaAk2Vtwz3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:21:02 GBp 330 508.00 XLON xHaAk2VtwzH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:21:02 GBp 441 508.00 XLON xHaAk2VtwzJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:21:02 GBp 702 508.00 XLON xHaAk2Vtwzz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:11:43 GBp 607 507.50 XLON xHaAk2VtZqo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:10:09 GBp 590 507.50 XLON xHaAk2VtWv@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 14:10:09 GBp 400 507.50 XLON xHaAk2VtWv7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:59:30 GBp 32 507.00 XLON xHaAk2VtMlf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:58:06 GBp 439 507.00 XLON xHaAk2VtNvV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:58:00 GBp 183 507.00 XLON xHaAk2VtN1L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:57:57 GBp 388 508.00 XLON xHaAk2VtNE@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:57:57 GBp 25 508.00 XLON xHaAk2VtNE0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:49:59 GBp 359 507.00 XLON xHaAk2VtVl4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:49:59 GBp 37 507.00 XLON xHaAk2VtVl6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:49:31 GBp 904 507.50 XLON xHaAk2VtV7@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:49:31 GBp 170 508.00 XLON xHaAk2VtV75 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:49:31 GBp 193 508.00 XLON xHaAk2VtV77 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:48:50 GBp 296 507.00 XLON xHaAk2VtSXE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:40:13 GBp 355 505.50 XLON xHaAk2Vt6Pd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:40:13 GBp 597 505.50 XLON xHaAk2Vt6U5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:40:13 GBp 480 505.50 XLON xHaAk2Vt6UE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:40:13 GBp 568 505.50 XLON xHaAk2Vt6UG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:40:13 GBp 593 505.50 XLON xHaAk2Vt6Ug OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:31:40 GBp 90 505.00 XLON xHaAk2Vt1v6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:31:40 GBp 218 505.00 XLON xHaAk2Vt1v8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:31:37 GBp 364 504.50 XLON xHaAk2Vt15X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:27:02 GBp 296 504.50 XLON xHaAk2VtC10 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:27:02 GBp 15 504.50 XLON xHaAk2VtC12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:24:09 GBp 16 505.00 XLON xHaAk2VtA6l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:19:22 GBp 115 504.00 XLON xHaAk2Vt9Jj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:19:22 GBp 231 504.00 XLON xHaAk2Vt9Jl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:05:43 GBp 406 504.00 XLON xHaAk2Vm@CI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:05:02 GBp 590 504.50 XLON xHaAk2Vm$Xs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:04:51 GBp 290 505.00 XLON xHaAk2Vm$tG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:01:17 GBp 506 505.00 XLON xHaAk2Vmzzt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:01:17 GBp 332 505.00 XLON xHaAk2Vmzzz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:00:57 GBp 334 505.00 XLON xHaAk2Vmz8t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 13:00:57 GBp 2 505.00 XLON xHaAk2Vmz8v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:53:03 GBp 225 505.50 XLON xHaAk2VmcgZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:51:05 GBp 191 505.50 XLON xHaAk2VmdyK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:51:05 GBp 96 505.50 XLON xHaAk2VmdyM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:49:07 GBp 231 505.50 XLON xHaAk2VmayQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:47:09 GBp 267 505.50 XLON xHaAk2VmbCE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:43:19 GBp 572 505.00 XLON xHaAk2VmZD8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:43:19 GBp 244 505.00 XLON xHaAk2VmZDH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:43:19 GBp 350 505.50 XLON xHaAk2VmZDJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:26:39 GBp 465 506.00 XLON xHaAk2VmfMX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:26:39 GBp 16 506.00 XLON xHaAk2VmfMZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:25:01 GBp 385 506.00 XLON xHaAk2VmMTj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:22:19 GBp 434 506.50 XLON xHaAk2VmKeU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:19:19 GBp 191 506.50 XLON xHaAk2VmLPR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:18:19 GBp 631 507.00 XLON xHaAk2VmIwi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:14:42 GBp 531 507.50 XLON xHaAk2VmG7c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:10:46 GBp 359 506.50 XLON xHaAk2VmUNS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:10:46 GBp 34 506.50 XLON xHaAk2VmUNU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:06:50 GBp 330 506.50 XLON xHaAk2VmThl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:06:50 GBp 133 506.50 XLON xHaAk2VmThn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 12:06:50 GBp 21 506.50 XLON xHaAk2VmThp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:58:04 GBp 496 506.50 XLON xHaAk2Vm61o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:57:07 GBp 534 507.00 XLON xHaAk2Vm7Z@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:56:01 GBp 487 508.00 XLON xHaAk2Vm7IE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:53:04 GBp 316 508.00 XLON xHaAk2Vm5DD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:47:53 GBp 400 507.50 XLON xHaAk2Vm0V@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:47:53 GBp 237 507.50 XLON xHaAk2Vm0V0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:47:53 GBp 492 507.50 XLON xHaAk2Vm0Vu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:47:53 GBp 37 507.50 XLON xHaAk2Vm0Vw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:47:53 GBp 474 507.50 XLON xHaAk2Vm0Vy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:30:05 GBp 331 507.00 XLON xHaAk2VntMC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:29:47 GBp 404 507.50 XLON xHaAk2VntQQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:29:47 GBp 24 507.50 XLON xHaAk2VntQS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:29:28 GBp 45 508.00 XLON xHaAk2Vnqfb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:29:28 GBp 333 508.00 XLON xHaAk2VnqfZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:29:28 GBp 100 507.50 XLON xHaAk2VnqkM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:26:31 GBp 316 508.00 XLON xHaAk2VnobS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:23:34 GBp 62 508.00 XLON xHaAk2VnpHb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:23:34 GBp 9 508.00 XLON xHaAk2VnpHd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:23:34 GBp 174 508.00 XLON xHaAk2VnpHX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:23:34 GBp 74 508.00 XLON xHaAk2VnpHZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:23:34 GBp 86 508.00 XLON xHaAk2VnpMV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:20:37 GBp 323 508.00 XLON xHaAk2Vnn9g OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:17:40 GBp 31 508.00 XLON xHaAk2Vn$Kt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:17:40 GBp 53 508.00 XLON xHaAk2Vn$Kv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:17:40 GBp 44 508.00 XLON xHaAk2Vn$Kx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:17:40 GBp 241 508.00 XLON xHaAk2Vn$Kz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:14:43 GBp 366 508.00 XLON xHaAk2VnzEM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:08:22 GBp 508 507.50 XLON xHaAk2VnvFR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:04:43 GBp 502 507.50 XLON xHaAk2Vnam3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:03:54 GBp 11 507.50 XLON xHaAk2VnaQF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:03:54 GBp 108 507.50 XLON xHaAk2VnaQG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 11:03:54 GBp 275 507.50 XLON xHaAk2VnaQL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:54:54 GBp 509 507.00 XLON xHaAk2VnlwA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:54:54 GBp 566 507.00 XLON xHaAk2Vnl5w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:53:05 GBp 316 507.50 XLON xHaAk2VniAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:44:36 GBp 26 507.00 XLON xHaAk2VnNmw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:44:36 GBp 504 507.00 XLON xHaAk2VnNmy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:44:36 GBp 38 507.00 XLON xHaAk2VnNnO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:44:13 GBp 636 507.50 XLON xHaAk2VnN9l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:41:17 GBp 308 508.00 XLON xHaAk2VnLK0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:39:19 GBp 226 508.00 XLON xHaAk2VnIPs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:37:21 GBp 298 508.00 XLON xHaAk2VnGkO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:32:31 GBp 623 507.50 XLON xHaAk2VnVrI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:30:28 GBp 363 508.00 XLON xHaAk2VnSCY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:28:30 GBp 189 508.50 XLON xHaAk2VnQbW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:28:30 GBp 29 508.50 XLON xHaAk2VnQbY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:26:32 GBp 298 508.50 XLON xHaAk2VnRk4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:23:46 GBp 193 508.50 XLON xHaAk2VnOLJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:23:46 GBp 400 508.50 XLON xHaAk2VnOLL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:23:46 GBp 110 508.50 XLON xHaAk2VnOLN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:23:46 GBp 185 508.50 XLON xHaAk2VnOLP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:23:46 GBp 223 508.50 XLON xHaAk2VnOLR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:15:34 GBp 476 508.00 XLON xHaAk2Vn2fV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:15:23 GBp 237 508.00 XLON xHaAk2Vn2ns OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:05:31 GBp 428 506.50 XLON xHaAk2VnCUq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:05:29 GBp 492 507.00 XLON xHaAk2VnCUR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:02:26 GBp 130 507.00 XLON xHaAk2VnARH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 10:02:26 GBp 158 507.00 XLON xHaAk2VnARJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:57:30 GBp 324 508.00 XLON xHaAk2Vost1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:54:55 GBp 101 509.00 XLON xHaAk2VotSd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:54:48 GBp 298 509.50 XLON xHaAk2VotRZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:54:10 GBp 430 510.00 XLON xHaAk2VoqsW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:54:05 GBp 232 510.50 XLON xHaAk2VoqvN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:54:05 GBp 148 510.50 XLON xHaAk2VoqvP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:54:05 GBp 12 510.50 XLON xHaAk2VoqvR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:51:08 GBp 437 510.50 XLON xHaAk2VoorB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:51:08 GBp 1 510.50 XLON xHaAk2VoorD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:43:51 GBp 508 510.00 XLON xHaAk2Vo$tY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:42:19 GBp 176 510.00 XLON xHaAk2Voy@$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:42:19 GBp 356 510.00 XLON xHaAk2Voy@z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:41:18 GBp 313 510.50 XLON xHaAk2Vozkp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:39:20 GBp 188 510.50 XLON xHaAk2VowKl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:39:20 GBp 65 510.50 XLON xHaAk2VowKn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:32:13 GBp 98 510.00 XLON xHaAk2VoaeJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:32:13 GBp 399 510.00 XLON xHaAk2VoaeL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:32:13 GBp 81 510.00 XLON xHaAk2VoaeR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:32:13 GBp 472 510.00 XLON xHaAk2VoaeT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:30:29 GBp 259 510.50 XLON xHaAk2Vob56 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:23:41 GBp 288 510.00 XLON xHaAk2VokLP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:21:38 GBp 441 510.00 XLON xHaAk2VoiqJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:19:04 GBp 206 510.00 XLON xHaAk2VogYA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:19:04 GBp 259 510.00 XLON xHaAk2VogYC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:16:33 GBp 289 510.50 XLON xHaAk2VohSv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:13:54 GBp 313 510.50 XLON xHaAk2VofKp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:12:46 GBp 311 511.00 XLON xHaAk2VoMAj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:10:28 GBp 324 511.50 XLON xHaAk2VoK3O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:07:52 GBp 293 509.50 XLON xHaAk2VoIO@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:07:52 GBp 53 509.50 XLON xHaAk2VoIOw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:06:07 GBp 488 509.50 XLON xHaAk2VoGmB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:03:08 GBp 335 510.50 XLON xHaAk2VoUA5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 09:03:08 GBp 433 510.50 XLON xHaAk2VoUA8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:59:01 GBp 400 513.00 XLON xHaAk2VoQz2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:59:01 GBp 264 514.00 XLON xHaAk2VoQz9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:59:01 GBp 492 514.00 XLON xHaAk2VoQzB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:54:28 GBp 988 514.00 XLON xHaAk2Vo6Yr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:53:58 GBp 304 513.50 XLON xHaAk2Vo666 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:53:58 GBp 304 513.00 XLON xHaAk2Vo66Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:53:06 GBp 304 514.00 XLON xHaAk2Vo7ob OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:53:06 GBp 305 514.00 XLON xHaAk2Vo7pU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:48:01 GBp 302 514.00 XLON xHaAk2Vo329 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:42:59 GBp 215 515.00 XLON xHaAk2VoCvc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:42:59 GBp 400 515.00 XLON xHaAk2VoCve OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:42:59 GBp 288 514.50 XLON xHaAk2VoCvn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:40:56 GBp 288 515.00 XLON xHaAk2VoAsC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:34:33 GBp 380 514.50 XLON xHaAk2Vpqca OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:33:58 GBp 478 514.50 XLON xHaAk2Vpq0l OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 128 515.50 XLON xHaAk2VpmiA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 60 515.50 XLON xHaAk2Vpmib OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 361 516.00 XLON xHaAk2VpmiQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 82 516.00 XLON xHaAk2VpmiU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 39 515.50 XLON xHaAk2VpmiX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 106 515.50 XLON xHaAk2VpmiZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 17 515.50 XLON xHaAk2Vpmjh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 23 515.50 XLON xHaAk2Vpmjj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 288 516.50 XLON xHaAk2Vpmlg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:30:05 GBp 90 516.00 XLON xHaAk2VpmlW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:24:03 GBp 397 517.50 XLON xHaAk2VpzAG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:24:02 GBp 61 518.00 XLON xHaAk2VpzAP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:24:02 GBp 700 518.00 XLON xHaAk2VpzAT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:24:02 GBp 828 518.00 XLON xHaAk2VpzLX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:24:02 GBp 168 518.00 XLON xHaAk2VpzLZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:21:14 GBp 200 517.50 XLON xHaAk2Vpum9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:21:14 GBp 6 517.50 XLON xHaAk2VpumB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:21:10 GBp 82 517.50 XLON xHaAk2VpuyA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:15:45 GBp 254 517.50 XLON xHaAk2VpbIN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:15:45 GBp 407 517.50 XLON xHaAk2VpbIP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 599 518.00 XLON xHaAk2VpXK5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 340 518.00 XLON xHaAk2VpXK7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 102 518.00 XLON xHaAk2VpXK9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 441 517.00 XLON xHaAk2VpXKa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 108 518.00 XLON xHaAk2VpXKK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 290 518.00 XLON xHaAk2VpXKM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 286 517.00 XLON xHaAk2VpXKr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 222 518.00 XLON xHaAk2VpXKx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:11:47 GBp 228 518.00 XLON xHaAk2VpXKz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:10:02 GBp 366 518.00 XLON xHaAk2VplzH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:04:02 GBp 171 515.00 XLON xHaAk2VpMGu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:02:13 GBp 229 514.50 XLON xHaAk2VpLZa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:02:12 GBp 232 515.00 XLON xHaAk2VpLZn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:02:12 GBp 124 515.00 XLON xHaAk2VpLZp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:02:12 GBp 25 515.00 XLON xHaAk2VpLZr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:02:12 GBp 178 515.50 XLON xHaAk2VpLZt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 10-May-2022 08:02:12 GBp 693 515.50 XLON xHaAk2VpLZu

