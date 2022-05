Rovio Entertainment Oyj: Rovio Entertainment päivittää pitkän tähtäimen tavoitteensa, jotka pyrkivät markkinoita nopeampaan liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuun. Osinkotavoite noin 30% oikaisusta tilikauden voitosta pysyy ennallaan.

English Finnish

Rovio Entertainment päivittää pitkän tähtäimen tavoitteensa, jotka pyrkivät markkinoita nopeampaan liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuun. Osinkotavoite noin 30% oikaisusta tilikauden voitosta pysyy ennallaan.

Rovio Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt Rovion päivitetyistä pitkän tähtäimen taloudellisista tavoitteista.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet:

Markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu (*)

Oikaistun käyttökatteen kasvu linjassa liikevaihdon kasvun kanssa

Osingonjako noin 30% oikaistusta vuosittaisesta nettotuloksesta



(*) Tavoitteen markkinoiden määritelmänä on länsimaiset mobiilipelimarkkinat.

Rovion strategia

“Pyrimme olemaan kasvava ja kannattava mobiilipelien kehittäjä sekä suosituin työnantaja alan parhaille osaajille”, sanoo toimitusjohtaja Alexandre Pelletier-Normand. Missiomme on “luoda iloa vuosikymmeniä kestävillä pelikokemuksilla, joissa pelaajat ovat keskiössä”. Tämän kautta haluamme tarjota innostavan tulevaisuuden pelaajillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme. Toteutamme liiketoimintaamme vastuullisesti keskittyen kolmeen painopistealueeseen: turvallinen ja vastuullinen pelaaminen, ihmiset ja yhteiskunta sekä ilmasto ja ympäristö.

Tuotestrategiassamme keskitymme vahvuuksiimme kasuaalipeleissä, joissa hyödynnetäään tunnettua Angry Birds brändiä sekä muita brändejä. Kehitämme Angry Birds brändiä edelleen kokonaisvaltaisella strategialla eri medioissa.

Toteutamme pitkän tähtäimen kasvutavoitteitamme kolmen väylän kautta:

Kehitämme huippuosaamista live operaatiossa ja käyttäjähankinnassa nykyisessä live free-to-play -peliportfoliossamme ja tuomme pelaajillemme iloa päivittäin. Julkaisemme laadukkaita pelejä, joilla on potentiaalia saavuttaa merkittävä kokoluokka ja luoda kassavirtaa pitkällä tähtäimellä.

Investoimme pidemmälle tulevaisuuteen tähtäävien tuotteiden tutkimukseen Montrealin studiomme johdolla.

Vahva taloudellinen tilanteemme mahdollistaa yritysostot, jotka voivat tuoda synergioita hyödyntämällä Rovion kasvualusta Beaconia.



“Olemme yli kymmenen vuoden ajan kehittäneet kasvualustaamme, jota kutsumme nimeltä Beacon. Se sisältää ihmiset, teknologian, datan ja vakiintuneet prosessit, joilla voidaan onnistuneesti kehittää, analysoida, julkaista ja kasvattaa free-to-play mobiilipelejä täyteen potentiaaliinsa. Käytämme Beaconia kaikissa portfoliomme peleissä ja pidämmekin tätä yhtenä synergioiden lähteenä ja arvolupauksena pelistudioille, jotka liittyvät Rovion perheeseen. Uskomme Rovion olevan hyvin kilpailukykyinen dynaamisilla mobiilipelimarkkinoilla ja voivan vahvistaa asemaansa seuraavan sukupolven pelien julkaisijana”, sanoo Pelletier-Normand.



Rovion aikaisemmat pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet olivat:

Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu

30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti

Osingonjako noin 30 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Rovion pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet, kasvustrategia ja Beacon tullaan esittelemään tarkemmin Rovion pääomamarkkinapäivässä tänään klo 15:00 EEST (14:00 CET).



Tapahtuma järjestetään Tukholmassa hybridimuodossa, joka mahdollistaa osallistumisen suorana Rovion sijoittajasivuilla https://investors.rovio.com/fi . Pääomamarkkinapäivän aikataulu on julkaistu osoitteessa https://investors.rovio.com/fi/tiedotteet-ja-tapahtumat/paaomamarkkinapaiva . Esitysmateriaalit ja tallenne julkaistaan englanninkielisinä Rovion sijoittajasivuilla tapahtuman jälkeen.

