Ctoutvert investit dans l’IA pour enrichir les outils d’aide à la décision des gestionnaires de campings

Ctoutvert, éditeur de logiciels spécialisé dans le web-tourisme et leader européen dans son domaine, continue d’innover et investit dans le domaine de l’IA pour intégrer une dimension liée à la prédictibilité de la demande.

Ctoutvert développe des systèmes de réservation en ligne, un Channel Manager et une suite CRM-BI-RM. Dans ce contexte, et pour permettre de savoir « Qui réserve, où, quand et pour quelle période », Ctoutvert franchit une nouvelle étape majeure. « Qui va réserver, pour quelle destination , à quel moment et pour quelle période » ?

Ainsi, grâce à l’intelligence artificielle, les gérants d’établissements touristiques pourront ajuster en temps réel leur stratégie commerciale. Ils disposeront d’une typologie d’information innovante qui permettra d’anticiper les évolutions qualitatives et quantitatives de la demande. Ceci, pour chaque bassin de clientèles et par rapport aux principales destinations de vacances en Europe. Cette brique permettra aux managers du tourisme de prendre des décisions sur leurs tarifs et leurs canaux de distributions non plus uniquement en fonction de la demande passée, mais aussi en fonction des tendances prédictives à venir.

Maïlys Corato, Product Owner du Pôle CRM-BI-RM chez Ctoutvert : « Les applications concrètes s’inscrivent tout d’abord dans le cadre de notre suite CRM-BI-RM. Elles auront aussi des impacts techniques de génération de données pour nos portails et pour ceux de nos clients. L’objectif est de booster leurs performances, mais aussi d’optimiser le confort de l’utilisateur. Nous allons donc renforcer notre avantage concurrentiel grâce à cette technologie qui est uniquesur le marché Européen de l’Hôtellerie de Plein Air ».



L’intelligence artificielle s’inscrit dans une logique bien réelle d’amélioration de la performance et de l’innovation des produits et services que Ctoutvert délivre aux campings individuels, aux chaînes, aux villages de vacances, OTA, Touring Clubs, institutions territoriales et touristiques.