HEXO déposera une circulaire d’information de la direction pour obtenir l’approbation de ses actionnaires à l’égard de ses nouvelles ententes de financement de la dette et de sa convention de souscription de titres de capitaux propres

English French

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021, dans sa version modifiée datée du 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), un producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd'hui que, vers le 16 mai 2022, la Société prévoit déposer une circulaire d’information de la direction (la « circulaire ») concernant l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société devant être tenue le 14 juin 2022, à 16 h (HAE) afin d’obtenir l’approbation des actionnaires, conformément aux politiques de la Bourse de Toronto (la « TSX »), de certains aspects des opérations (les « opérations ») visées par i) la modification proposée des modalités du billet convertible garanti de premier rang en circulation de la Société devant être cédé à Tilray Brands, Inc. (« Tilray ») aux termes des modalités de la convention relative à l’opération et de la convention de cession et de prise en charge, chacune conclue entre Tilray, HEXO et HT Investments MA LLC le 11 avril 2022, et ii) la convention de souscription de titres de capitaux propres (la « convention de souscription garantie ») intervenue avec un membre du même groupe que KAOS Capital Inc. (la « partie à l’engagement de souscription »), le tout tel qu’il est plus amplement décrit dans le communiqué de presse de la Société daté du 12 avril 2022. Il s’agit d’une étape importante dans l’exécution du plan stratégique de la Société.



Des renseignements concernant les opérations et les conventions connexes figureront dans la circulaire et les opérations demeurent conditionnelles au respect des exigences de la TSX et assujetties aux autres modalités des opérations résumées dans la circulaire.

Un avis contenant les documents décrivant les points à l’ordre du jour de la prochaine assemblée et les procédures de notification et d’accès pour accéder aux documents relatifs à l’assemblée, ainsi qu’un formulaire de procuration (pour les actionnaires inscrits) ou un formulaire d’instructions de vote (pour les actionnaires non inscrits) devrait être envoyé par la poste vers le 16 mai 2022. Ces documents décrivent en détail la manière de voter et de participer à l’assemblée. Vers le 16 mai 2022, les documents relatifs à l’assemblée seront mis en ligne sous le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov ou à l’adresse https://docs.tsxtrust.com/2092, site Web de l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société consacré aux documents relatifs à l’assemblée.

Dans le cadre de la convention de souscription garantie, et afin de tenir compte de la détérioration de la conjoncture boursière et de la baisse du cours des actions de la Société, la partie à l’engagement de souscription et la Société ont convenu d’apporter une modification selon laquelle la partie à l’engagement de souscription recevra initialement 10 843 373 actions ordinaires du capital de la Société (les « actions ordinaires ») à titre de commission d’engagement de souscription par rapport aux 7 557 711 actions ordinaires initialement convenues. De plus, le droit de recevoir des actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de la commission d’engagement de souscription, tel qu’il a été annoncé précédemment, a été limité aux circonstances où le cours de l’action de la Société (selon un cours moyen pondéré en fonction du volume sur 5 jours) à la TSX à la fin de la période de restriction de quatre mois et un jour applicable aux actions ordinaires initialement émises à titre de commission d’engagement de souscription est inférieur à 0,489 $. Les modalités de la convention de souscription garantie ne sont pas autrement modifiées.

Le conseil d’administration de HEXO recommande à l’unanimité aux actionnaires de voter POUR les résolutions visant à approuver certains aspects des opérations, qui sont décrits en détail dans la circulaire.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »), y compris à l’égard de ce qui suit : les avantages prévus sur le plan commercial, financier et stratégique tirés des opérations, les approbations requises et le moment de leur obtention, le prix d’émission de toute action ordinaire émise aux termes de l’engagement de souscription, le dépôt de la circulaire et la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où il serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers intermédiaires consolidés condensés non audités de la Société au 31 janvier 2022 et pour le trimestre et le semestre clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs :

invest@hexo.com

www.hexocorp.com



Relations avec les médias :

media@hexo.com