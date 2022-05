Dante Labs reçoit une subvention du gouvernement italien pour piloter un test citoyen CE-IVD révolutionnaire basé sur le séquençage clinique du génome entier pour un pays du G7, marquant le début d'une nouvelle ère dans la génomique clinique

German Italian Spanish Dutch French Russian

NEW YORK, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a le plaisir d'annoncer que le ministère italien du Développement économique a choisi Dante pour développer et piloter le premier test de séquençage du génome entier (WGS) entièrement CE-IVD et cliniquement approuvé, pour les citoyens italiens, dont le nom sera Dante Citizen Test (Test citoyen Dante).



L'objectif du projet est d'introduire le séquençage clinique du génome entier avec des rapports cliniques dans les soins médicaux standard des hôpitaux et du système de santé du pays, et constitue la première étape d'introduction du séquençage du génome entier dans le système de santé national d'un pays européen et du G7. Le test tirera parti du logiciel propriétaire Extensa de Dante pour les rapports, l'interprétation et l'analyse du génome entier et des données médicales.

« Le séquençage clinique du génome entier deviendra enfin une solution standard dans les systèmes de santé publics, non pas en tant que luxe pour quelques-uns, mais en tant que droit pour chaque citoyen, grâce au Test citoyen Dante », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Labs. « L'utilisation efficace du séquençage du génome entier dans les soins cliniques standard nécessite une maîtrise à grande échelle du séquençage, de l'interprétation et de l'intégration des informations médicales. C'est ce que nous avons fait chez Dante. Aujourd'hui, grâce à des partenariats avec des gouvernements tournés vers l'avenir, comme celui de l'Italie, nous pouvons avoir un impact sur des millions de patients dans le monde entier. »

Le projet révolutionnaire sera supervisé par le Conseil européen de génomique médicale récemment nommé par Dante, qui est constitué de leaders mondiaux nationaux et multinationaux dans le domaine de la génomique, y compris des généticiens, des biochimistes moléculaires et des experts cliniques dans les domaines de la pharmacogénomique, de la nutrigénomique et de l'oncogénomique, des maladies rares prénatales, néonatales et pédiatriques.

À propos de Dante Labs

Dante Labs est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

