Dante Labs ontvangt subsidie van de Italiaanse overheid voor een pilot van de revolutionaire CE-IVD, klinische op 'whole genome sequencing' gebaseerde test voor burgers voor een G7-land, waarmee een nieuw tijdperk in klinische genomics wordt ingeluid

NEW YORK, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Labs , een wereldleider op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, kan met genoegen aankondigen dat het Italiaanse Ministerie van Economische Ontwikkeling Dante heeft geselecteerd om de eerste volledig CE-IVD, klinisch goedgekeurde 'whole genome sequencing' (WGS)-test voor de burgers van Italië te ontwikkelen en te testen. Deze test krijgt de naam Dante Citizen Test.



Het doel van het project is de invoering van klinische ‘whole genome sequencing’ met klinische verslagen in de standaard medische verzorging van de ziekenhuizen en het zorgstelsel van het land. Het is de eerste stap om whole genome sequencing in te voeren in het nationale zorgstelsel van een Europees en G7-land. De test zal gebruik maken van de eigen Extensa-software voor rapportage, interpretatie en analyse van volledige genoom- en medische gegevens van Dante.

‘Klinische whole genome sequencing zal eindelijk een standaardoplossing worden in publieke zorgstelsels, niet als een luxe voor enkelen maar als een recht voor elke burger, dankzij de Dante Citizen Test’, aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Labs. ‘Voor een effectief gebruik van whole genome sequencing in de standaard klinische zorg is beheersing nodig van sequencing, interpretatie en integratie van medische informatie, en dat op grote schaal. Dit is waarmee we bezig zijn geweest bij Dante. Met partnerschappen met vooruitziende overheden, zoals die van Italië, kunnen we miljoenen patiënten wereldwijd ondersteunen’.

Dit baanbrekende project zal onder toezicht staan van de pas benoemde European Medical Genomics Board van Dante. Deze is samengesteld uit nationale en multinationale wereldleiders op het gebied van genomica, waaronder genetici, moleculaire biochemici en klinisch deskundigen op het gebied van farmacogenomica, nutrigenomica en oncogenomica, prenatale, neonatale en pediatrische zeldzame ziekten.

Over Dante Labs

Dante Labs is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van genomische informatie dat een nieuwe klasse van transformatieve toepassingen voor gezondheid en levensduur ontwikkelt en verkoopt op basis van volledige genoomsequentie en AI. Het bedrijf gebruik zijn platform om betere resultaten te bieden aan patiënten, van diagnose tot behandeling met activa zoals een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, een eigen softwareplatform dat is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genoomsequentie mogelijk maken.

