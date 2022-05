English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 1 2022/23

Allerød den 11. maj 2022





Matas A/S udnævner Mathias Juhl-Hansen til Interim CFO fra 1. juni til 1. august 2022





Matas annoncerede den 24. marts 2022, at Anders Skole-Sørensen stopper som Chief Financial Officer (CFO) i Matas den 1. juni 2022, og at hans efterfølger, Per Johannesen Madsen, tiltræder som CFO i Matas senest den 1. september 2022.

Per Johannesen Madsen har haft mulighed for at fremrykke sin start og tiltræder som CFO i Matas den 1. august 2022.

I perioden fra 1. juni til 1. august 2022, vil Mathias Juhl-Hansen tiltræde rollen som interim CFO i Matas. Mathias har været Head of Strategy and M&A for Matas siden 1. februar 2021 og har siden december 2021 haft det overordnede ansvar fra Investor Relations.

Mathias har en master i Finansiering og Regnskab fra Copenhagen Business School og har tidligere arbejdet som Investment Manager i Maj Invest Equity og som konsulent i Bain & Company.





Kontaktperson:

Klaus Fridorf

Head of Communication, tel. +45 61 20 19 97

