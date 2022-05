Grand championnat canadien ESG : Annonce des finalistes, 90 millions de dollars d'actifs en jeu

English French

MONTRÉAL, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, les investisseurs du Grand championnat canadien ESG ont dévoilé la liste des finalistes qui se disputeront une part d’un mandat de gestion de 90 millions de dollars.



Évalués respectivement par les experts chez Millani et Normandin Beaudry, onze candidats parmi soixante ont été retenus en fonction de leurs performances ESG et financières. La liste inclut quelques-unes des sociétés de gestion d'actifs les plus réputées du Canada, ainsi que des entreprises émergentes dont cinq ayant des antennes à Montréal.

Le 2 juin, les finalistes s'affronteront lors d'un événement en direct , où ils seront invités à présenter et défendre leurs propositions devant un panel d'experts en investissement responsable, dont Barbara Zvan, Andrea Moffat et Daniel Simard.

« Ce qui se dégage clairement de ce concours, c’est que les plus grands gestionnaires d'actifs du Canada mobilisent des ressources substantielles en vue de créer et de développer des options ESG. », explique Éric St-Pierre, directeur général de la Fondation familiale Trottier, l'investisseur initiateur de cette compétition.

Les finalistes se sont distingués par la démonstration de performances financières et par la preuve de leur transparence en matière de stratégies d'investissement ESG.

« La force et la diversité des propositions que nous avons reçues témoignent de l'adoption rapide des principes ESG. Toutefois, l'incohérence des labels et l'incapacité à tenir compte des impacts positifs témoignent des défis permanents de la transition du secteur. », affirme Éric St-Pierre.

Jean-Grégoire Morand, associé chez Normandin Beaudry, partage cet avis. « Surtout en l'absence de codes et de structures communes, il y a des questions complexes auxquelles un processus papier ne peut répondre à lui seul. La question la plus importante est de savoir comment la stratégie ESG d'une entreprise se traduit dans la réalité. La chose la plus simple que les entreprises peuvent faire est de mettre en place un système de filtrage négatif pour exclure les investissements ESG à risque. Il est beaucoup plus difficile d'expliquer et de démontrer la valeur de l'investissement d'impact. », explique M. Morand.

« Distinguer les meilleurs des autres nécessite d’avoir de véritables discussions. Nous devons approfondir nos recherches, non seulement sur les fonds, mais aussi sur les entreprises. C'est pour cela que la prochaine étape du processus, le concours public, est si importante. Elle nous permettra de creuser en profondeur, pour déterminer lesquelles des entreprises correspondent le mieux aux standards ESG que les neuf co-investisseurs ont fixé. », déclare la fondatrice de Millani, Milla Craig.

« L'événement du 2 juin est une occasion unique pour la communauté d’affaires et tous les Canadien·ne·s de voir ce qui fait le succès de certaines approches ESG et de se renseigner sur les questions qu'ils doivent poser lorsqu'ils évaluent leurs options », déclare M. St-Pierre.

Une fois la compétition terminée, le panel d'experts fera part de ses commentaires pour chaque catégorie d'actifs. Les gagnant·e·s seront dévoilé·e·s en septembre, une fois la vérification diligente complétée.

Consultez le site pour vous inscrire à l'événement et pour suivre la compétition : www.esgchampionship.ca/fr

Liste des finalistes

Catégorie 1 : Actions et titres à revenu fixe

AlphaFixe Capital

Lazard Asset Management

MacKenzie Investments

Schroders Investment Management

Catégorie 2 : Alternatives

PenderFund Capital Management

Portland Investment Counsel

UBS Asset Management

Catégorie 3 : Multi-actifs

Fiera Capital

Jarislowsky, Fraser Limited/Scotiabank

Rally Assets

RBC Global Asset Management/PH&N Institutional



À propos du Grand championnat canadien ESG

Inspirée d'un événement similaire au Royaume-Uni, la Fondation familiale Trottier et ses co-investisseurs (la Fondation de l'Université Concordia, la Commission de dotation environnementale Skagit, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Sitka, la Fondation Consecon, la Fondation McConnell et deux fiducies privées), investiront un total de 90 millions de dollars auprès de gestionnaires d'actifs ayant démontré l’application rigoureuse de méthodes d'investissements ESG dans trois catégories d'actifs : actions et/ou titres à revenu fixe, actifs alternatifs et multi-actifs.

En savoir plus:

Site web: www.esgchampionship.ca/fr

Mot-clic: #ESGChampionship

