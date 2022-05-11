Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E推动全球市场机会

得克萨斯州奥斯汀, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自2019年推出以来， Wi-Fi CERTIFIED 6™ 被迅速采用，在三年内实现市场份额超过50%，而Wi-Fi 5取得这一成绩用了四年时间。这种加速采用的主因在于手机、平板电脑和个人电脑对高性能Wi-Fi® 的需求，高级功能和通信容量为物联网（IoT）、服务提供商部署和密集公共场所提供更好的体验所带来的新机会。Wi-Fi 6扩展到6 GHz的原因还在于需求的不断增加，Wi-Fi 6E已在全球监管机构中引发了前所未有的兴趣，并得到产品、服务提供商和企业部署的大量采用。预计2022年将有超过23亿的Wi-Fi 6产品和3.5亿的Wi-Fi 6E产品进入市场，今年所有的Wi-Fi 6货物中，超过15%的将是Wi-Fi 6E1.

2022年，Wi-Fi CERTIFIED 6 添加了针对最佳交付高级用例的增强 功能。Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E配备了最优设备，可满足当今的连接需求，稳步实现新产品推出和服务创新。

Wi-Fi Alliance总裁兼首席执行官Edgar Figueroa表示：“Wi-Fi 6E现已得到广泛提供，Wi-Fi Alliance® 会员们正在见证着将持续多年的强劲需求。Wi-Fi Alliance已认证了400多台Wi-Fi 6E设备，相当于数十万台现已提供高质量用户体验的可互操作Wi-Fi设备。”

今天，产品供应商和企业正在推动向Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的转型，三个特定领域的强劲势头突显了在产品计划和部署决策中考虑这些技术的必要性。

产品发展势头

目前有近 200台设备 和接入点支持Wi-Fi 6E，拥有70多个笔记本电脑模型、数十个客户和企业接入点、智能手机（包括Google Pixel 6和6 Pro、三星Galaxy S22 Ultra和Plus等主流设备）以及智能电视。到2025年，Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的市场份额预计将超过80%，并将主导智能手机市场2. 各公司正在见证 对Wi-Fi 6E产品 前所未有的需求 ，这 对其业务产生了积极的影响 ，而扩大的产能和更广泛的渠道正在为用户和企业带来益处。其他公司正在达成 重要的货运里程碑 ，并注意到 客户 和运营商合作伙伴正在扩大Wi-Fi 6E。随着对Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的不断需求以及疫情后供应链恢复平衡， 这些技术有望加速产品的采用。

部署势头

最近的几项公告 证明了全球服务提供商为客户提供Wi-Fi 6E服务的势头。认识到家庭联网设备数量的增长和对高质量网络的需求，服务提供商正在通过Wi-Fi 6E网关来提高网络速度和通信容量，以确保用户可以将Wi-Fi用作基本构件来搭建数字生活。为客户部署Wi-Fi 6E的原因包括需要更多地支持下行链路和上行链路速度、降低网络饱和，以及改善远程工作和家庭娱乐的网络体验。 成功试验显示，Wi-Fi 6E拥有巨大潜力 来 提供低延迟的快速连接速度， 医院 和 学校 正在投资低延迟、高容量的Wi-Fi 6E网络，以提供任务关键型、高带宽的应用和服务。

监管势头

两年前，美国为Wi-Fi开设了6 GHz频段。自此之后，美洲、欧洲、中东、非洲和亚太 地区的60多个国家 已经或正在考虑 为Wi-Fi提供频段。Wi-Fi 6E生态系统正在迅速扩展， Wi-Fi 6E认证 有助于确保设备（无论部署在哪里）在全球范围内的互操作性。巴西、加拿大、智利、哥斯达黎加、危地马拉、洪都拉斯、秘鲁、沙特阿拉伯、韩国和阿联酋等众多国家为Wi-Fi 6E提供了上下6 GHz 频段 (5925-7125 MHz)。沙特阿拉伯等国家认识到 Wi-Fi对其公民“至关重要” ，正在通过提供全频段来充分挖掘Wi-Fi 6E的潜力。其他国家已经为Wi-Fi 6E开放了更低频段（5925-6425 MHz），他们的努力得到了支持。但Wi-Fi 6E和未来的几代技术将通过在6 GHz频段中使用整个1200 MHz频段来发挥其全部潜力。

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Wi-Fi Alliance ® 是Wi-Fi®提供企业的全球性网络。我们的合作论坛成员来自整个Wi-Fi生态系统，其共同愿景是将全球各地的每个人和每件事物连接起来，同时提供最佳用户体验。自2000年以来，Wi-Fi Alliance 已完成7万多项Wi-Fi认证 。Wi-Fi CERTIFIED™批准封印标志着相关产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和最高的行业标准安全保护。如今，Wi-Fi在不断扩展的各种应用中中承载着超过一半的互联网流量。Wi-Fi Alliance将继续推动数十亿人每天所依赖的Wi-Fi的使用与发展。

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