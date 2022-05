JCDecaux : Assemblée Générale de JCDecaux SA du 11 mai 2022

English French

Assemblée Générale de JCDecaux SA du 11 mai 2022

Paris, le 11 mai 2022 – L’Assemblée Générale Mixte de JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC) s’est tenue le 11 mai 2022 au siège social de la société.

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote.

L’Assemblée Générale a notamment :

approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;

renouvelé les mandats de cinq membres du Conseil de surveillance : Mme Alexia Decaux-Lefort pour trois ans et MM. Gérard Degonse, Jean-Pierre Decaux, Michel Bleitrach et Pierre Mutz pour un an ;

approuvé la politique de rémunération 2022 des mandataires sociaux ainsi que les éléments de rémunération qui leur ont été versés ou attribués en 2021 ;

renouvelé certaines délégations et autorisations financières conférées au Directoire arrivant à expiration.



A l'issue de cette Assemblée, le Conseil de surveillance a reconduit le mandat de Président du Conseil de surveillance de M. Gérard Degonse et le mandat de Vice-Président du Conseil de surveillance de M. Jean-Pierre Decaux pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance a également renouvelé, pour la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance :

le mandat de membre du Comité d’audit de M. Pierre Mutz ;

le mandat de membre et de Président du Comité des Rémunérations et des Nominations de M. Michel Bleitrach ;

le mandat de membre du Comité des Rémunérations et des Nominations de M. Gérard Degonse ;

le mandat de membre et de Président du Comité d’Ethique de M. Michel Bleitrach ;

le mandat de membre du Comité d’Ethique de M. Pierre Mutz.





Le Conseil de surveillance a ensuite désigné M. Jean-Charles Decaux en qualité de Président du Directoire et M. Jean-François Decaux en qualité de Directeur Général pour un an et ce, conformément au principe d’alternance des fonctions de la Direction Générale appliqué au sein de JCDecaux SA.

MM. Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux utilisent à des fins commerciales et de représentation publique le titre de Co-Directeur Général de JCDecaux.

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Pour plus d'information : www.jcdecaux.com

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

