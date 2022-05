NEURONES : + 12,2% de croissance organique au 1er trimestre 2022

English French

Nanterre, le 11 mai 2022 (après Bourse)

+ 12,2% de croissance organique au 1er trimestre 2022

(en millions d’euros) T1 2021 T1 2022 croissance dont organique Chiffre d’affaires 144,2 162,6 + 12,8% + 12,2%

Réalisations

Dans un marché toujours très porteur (cloud, digital, cybersécurité…), la croissance organique du groupe s’accélère à + 12,2% au 1er trimestre 2022 (à comparer à + 5,7% sur la même période de l’an dernier).

Le résultat opérationnel (*) s’établit à 11,4% du chiffre d’affaires (10,4% au 1er trimestre 2021).

Au regard du Document d’Enregistrement Universel 2021 (www.neurones.net - Investisseurs), la situation financière n’a pas connu d’évolution notable.

Perspectives

Pour l’ensemble de l’année 2022, si les conditions macro-économiques ne connaissent pas une dégradation trop marquée, NEURONES prévoit de réaliser :

un chiffre d’affaires au moins égal à 625 M€,

un résultat opérationnel supérieur à 10%.

(*) non audité et après 0,4% de charges liées aux actions gratuites.

A propos de NEURONES

Avec 6 000 personnes, et figurant parmi les leaders français du conseil en management et des services numériques, NEURONES accompagne les grandes entreprises et organisations dans leurs projets digitaux, la transformation de leurs infrastructures informatiques et l’adoption des nouveaux usages.

Euronext Paris (compartiment B - NRO) - Enternext Tech 40 – SRD valeurs moyennes

www.neurones.net

