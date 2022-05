Voici Eilish™, le premier parfum par Billie Eilish

English French

MONTRÉAL, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prestilux est ravi d’annoncer que Elish™, le premier parfum par Billie Eilish est désormais disponible au Canada.

« Je voulais qu’il évoque une étreinte chaleureuse. C'est une senteur que je recherchais depuis des années et des années. C'est mon odeur préférée au monde. » - Billie Eilish

Billie est obsédée par les parfums depuis toujours, de sa fascination pour les flacons lorsqu'elle était enfant jusqu'à la collection de centaines de fragrances lors de ses voyages à travers le monde. Pour donner vie à son premier parfum, elle fut intimement impliquée dans chaque étape du projet en ayant un contrôle créatif total : de la vision du concept à la création du flacon, de l'emballage, de la campagne publicitaire et, bien sûr, du parfum lui-même.

Eilish est un parfum ambré gourmand qui envoute grâce à ses notes chaudes qui rappellent le confort de la maison, où que vous soyez. Le parfum s'ouvre sur de délicats pétales sucrés, accentués de mandarine juteuse et de baies rouges. Le coeur de cette fragrance se déploie avec des arômes d'épices douces, de cacao riche et de vanille crémeuse. Le parfum laisse une impression inoubliable par des notes de fond de musc chaud, de fève tonka et de bois raffinés. Le flacon, d'un magnifique bronze ambré, est inspiré des parties du corps préférées de Billie : la poitrine, le cou et la clavicule.

Eilish est végan, sans cruauté animale et fabriqué avec des ingrédients propres.

Disponible au Canada dès le 11 mai sur BillieEilishFragrances.ca et dès le 8 juin chez Pharmaprix, La Baie, Jean Coutu, Brunet et London Drugs.



À propos de BILLIE EILISH: Avec la sortie de son deuxième album Happier Than Ever qui a débuté en tête du Billboard 200 aux États-Unis et a atteint la première place des classements dans 19 autres pays à travers le monde, la jeune femme de 20 ans, originaire de Los Angeles, reste l'une des plus grandes stars à émerger au 21e siècle. Depuis la sortie de son premier single Ocean Eyes en 2015, Eilish continue de briser le plafond de la musique avec son genre musical qui défie les normes. Lors de sa sortie en 2019, l'album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? a également débuté en tête du Billboard 200 aux États-Unis et a atteint la première place des classements dans 17 autres pays à travers le monde. Il a d'ailleurs été l'album le plus écouté en 2019. Les deux albums ont été acclamés par la critique dans le monde entier et ont été écrits, produits et enregistrés entièrement par Billie Eilish et son frère Finneas. Billie Eilish a marqué l'histoire en tant que la plus jeune artiste à recevoir des nominations et à gagner dans toutes les catégories majeures des 62e Grammy® Awards, en recevant un prix pour le meilleur nouvel artiste, l'album de l'année, le disque de l'année, la chanson de l'année et le meilleur album vocal pop. Elle est également la plus jeune artiste à écrire et à enregistrer une chanson thème officielle de James Bond, No Time To Die, qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson cette année. Billie Eilish est actuellement en tournée mondiale à guichets fermés. To Die", qui a remporté l'Oscar de la meilleure chanson cette année. Billie Eilish est actuellement en tournée mondiale à guichets fermés.

À propos de Prestilux : Fort de ses 50 ans d'expertise, Prestilux est l'un des distributeurs de marques de beauté les plus reconnus sur le marché canadien. Offrant une gamme complète de services intégrés, Prestilux propose une approche personnalisée afin d’offrir un soutien adapté aux marques de soins de la peau, de parfums et de maquillage que l’entreprise représente. Prestilux est présente dans tous les réseaux de distribution de l’industrie, y compris les pharmacies, les grands magasins et les boutiques spécialisées. Elle gère également un vaste écosystème de boutiques en ligne qui vendent et expédient directement aux consommateurs dans tout le pays.

Contact :

Julie Tremblay

jtremblay@prestilux.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9712ef37-c273-4d59-9b4b-95b54fd75c10/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c451b57-dac2-4aa5-8401-2ff758019328/fr