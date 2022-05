Synchronoss stellt Brightspeed umfassende Prozessautomatisierung und -verwaltung bereit

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Geschäftsbeziehung zur Unterstützung der geplanten Glasfaserinstallationen von Brightspeed in 20 US-Bundesstaaten

Mehrjährige Vereinbarung mit InterconnectNOW und Financial Analytics

zur Koordination von Serviceanfragen und Verwaltung der Ausgaben von Handelspartnern

BRIDGEWATER, New Jersey, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. („Synchronoss“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine mehrjährige Vereinbarung mit Brightspeed unterzeichnet hat, einem Anbieter von Breitband- und Telekommunikationsdiensten, der voraussichtlich in 20 US-Bundesstaaten tätig sein wird. Brightspeed wird zunächst aus den Anlagen der etablierten Betreiber von Ortsnetzen (Incumbent Local Exchange Carrier (ILEC)) und den damit verbundenen Aktivitäten von Lumen Technologies (NYSE: LUMN) bestehen, die Gegenstand einer bevorstehenden Übernahme durch von Apollo (NYSE: APO) verwalteten Fonds sind.

Brightspeed wird zwei Schlüsselmodule der Synchronoss networkX-Plattform – InterconnectNOW (iNOW) und Financial Analytics (FA) – für seine geplanten Glasfaserinstallationen in seinem Gebiet nutzen, das mehrere Bundesstaaten in ländlichen und vorstädtischen Regionen der Vereinigten Staaten umfasst.

Brightspeed kündigte zuvor Pläne an, mehr als 2 Milliarden US-Dollar in den Aufbau eines Netzwerks zu investieren, das Gemeinden im gesamten Mittleren Westen, Südosten und bestimmten Teilen von Pennsylvania und New Jersey schnelleres und zuverlässigeres Internet und WLAN bietet. Die geplante Glasfasertransformation des Unternehmens wird voraussichtlich in den nächsten fünf Jahren bis zu drei Millionen Haushalte und Unternehmen erreichen, auch an vielen Orten, an denen Glasfaser und fortschrittliche Technologie in der Vergangenheit nicht eingesetzt wurden.

„Während Brightspeed sein Glasfasernetz weiter ausbaut, werden iNOW und Financial Analytics integraler Bestandteil der Verwaltung des Wholesale-Netzbetreibergeschäfts des Unternehmens sein“, so Chris Hill, Chief Commercial Officer bei Synchronoss. „Die Automatisierung und Orchestrierung von Bestellungen während des gesamten Lebenszyklus wird es Brightspeed ermöglichen, mit Kundenanfragen Schritt zu halten und Umsätze schneller zu realisieren.“

„Unsere Partnerschaft mit Synchronoss verschafft uns Zugang zu den hochmodernen Plattformen des Unternehmens, um außergewöhnliche Effizienz bei der Verwaltung unserer Bestellungen im Rahmen des Wholesale-Netzbetreibergeschäfts und der Transaktionen mit Handelspartnern zu erzielen“, so Chris Creager, Chief Administration Officer von Brightspeed. „iNOW wird es uns durchgängig ermöglichen, Bestellungen zu verfolgen, und uns dabei helfen, erstklassige Konnektivitätsprodukte und -dienste für die Gemeinschaften bereitzustellen, die wir gern bedienen möchten.“

Die iNOW-Plattform eliminiert die manuelle Bearbeitung von Serviceaufträgen und verwaltet den gesamten Lebenszyklus zwischen Kunde und Lieferant durch Automatisierung und regelbasierte Validierung. Sie bietet eine einzige Schnittstelle und Datenbank für alle Käufer- und Lieferantenbestellungen, was es einfach macht, Bestellungen vom Eingang bis zur Erfüllung zu verfolgen, die Rechnungsstellung abzugleichen und Echtzeitberichte bereitzustellen – was die Zeit bis zum Umsatz verkürzt.

Die Financial Analytics-Plattform rationalisiert die Verwaltung komplexer Rechnungsstellungen an Netzbetreiber über automatisierte Workflows und intuitive Regel-Engines für die Prüfung, Buchhaltung, Validierung und Zahlung von Rechnungen. FA stattet Dienstanbieter wie Brightspeed mit den erforderlichen Tools und Prozessen aus, um sicherzustellen, dass die Kosten zwischen Netzbetreibern vor der Zahlung gründlich analysiert und bestätigt werden.

Führende Dienstanbieter aus der ganzen Welt nutzen Synchronoss und die iNOW-Plattform, um jährlich 39 Millionen Bestellungen und Transaktionen von 5.000 integrierten Betreibern zu verwalten.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) entwickelt Software, die es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglicht, auf vertrauenswürdige und sinnvolle Weise mit ihren Abonnenten in Kontakt zu treten. Die Produktsammlung des Unternehmens hilft dabei, Netzwerke zu rationalisieren, das Onboarding zu vereinfachen und Abonnenten zu motivieren, neue Einnahmequellen zu erschließen, Kosten zu senken und die Markteinführung zu beschleunigen. Hunderte Millionen Abonnenten vertrauen darauf, dass die Produkte von Synchronoss mit den Menschen, Diensten und Inhalten, die sie lieben, synchron bleiben. Aus diesem Grund bemühen sich weltweit mehr als 1.500 talentierte Synchronoss-Mitarbeiter jeden Tag, eine synchrone Welt neu zu gestalten. Erfahren Sie mehr unter www.synchronoss.com

Über Brightspeed

Brightspeed hat seinen Hauptsitz in Charlotte, N.C. (USA), und wird voraussichtlich über Anlagen und zugehörige Geschäftsbetriebe in 20 US-Bundesstaaten verfügen. Brightspeed wird Breitband- und Telekommunikationsdienste über eine Netzwerkplattform bereitstellen, die mehr als sechs Millionen Privathaushalte und Unternehmen bedienen kann. Das Unternehmen zielt darauf ab, die digitale Kluft zu überbrücken, indem es ein hochmodernes Glasfasernetz und ein Kundenerlebnis bereitstellt, das es einfach und nahtlos macht, in Verbindung zu bleiben. Erfahren Sie mehr unter www.brightspeed.com .

