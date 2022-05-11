Synchronoss为Brightspeed提供批发流程自动化和管理

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双方合作支持Brightspeed覆盖20个州的光纤部署计划

该多年期协议包含interconnectNOW和Financial Analytics,

用来帮助编排服务请求和管理贸易伙伴支出

新泽西布里奇沃特, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. （“Synchronoss”或“公司”）（纳斯达克股票代码：SNCR）是云技术、消息推送以及数字产品和平台领域的全球领先企业和创新企业，该企业今天宣布已与要在20个州运营宽带和电信服务业务的提供商Brightspeed签署了一项多年期协议。 Brightspeed最初将由在业本地交换运营商（ILEC）的资产和Lumen Technologies（纽约证券交易所：LUMN）的相关业务组成，它们是Apollo-managed funds（纽约证券交易所：APO）待决收购的标的。

Brightspeed将在计划中的光纤部署中利用Synchronoss networkX平台的两个关键模块——interconnectNOW（iNOW）和Financial Analytics（FA），这些部署遍及美国多个州的农场和市郊地区。

Brightspeed此前宣布了投资20亿美元的计划，该计划要建设更快的互联网和Wi-Fi网络，惠及的社区遍布中西部、东南部以及宾夕法尼亚和新泽西的部分地区。 该公司计划的光纤转型预计在未来五年要覆盖高达300万的家庭和企业，包括许多之前从未部署过光纤或先进技术的地方。

“随着Brightspeed继续构建光纤网络，iNOW和Financial Analytics也将成为管理该公司批发运营商业务不可分割的一部分。”Synchronoss首席商业官Chris Hill表示。“贯穿整个生命周期的订单自动化和编排，将使Brightspeed能够跟上客户要求并更快实现收入。”

Brightspeed首席行政官Chris Creager表示：“我们与Synchronoss的合作让我们可以获得他们最先进的平台，在管理批发运营商订单和贸易伙伴交易方面实现出色的效率。从端到端，iNOW将使我们能够跟踪订单，并帮助我们给那些我们期待服务的社区提供世界一流的连接产品和服务。”

通过自动化和基于规则的验证，iNOW消除了服务订单的手工处理过程，并在客户与供应商之间实现全生命周期管理。它为所有买家和供应商的订单提供了单一的接口和数据库，让订单从接收到执行的跟踪变得更容易；它还具有账单功能，并提供实时报告，——这些缩短了实现收入的时间。

Financial Analytics（FA）平台将自动化工作流程和直观的规则引擎用于审计、会计、验证和发票支付，简化了复杂的运营商发票管理。FA赋予服务提供商（如Brightspeed）所需的工具和流程，确保跨运营商的支出在支付之前经过彻底分析和确认。

来自世界各地的服务提供商利用Synchronoss和iNOW平台，每年管理来自5000个集成运营商的3900万个订单和交易。

关于Synchronoss

Synchronoss Technologies（纳斯达克股票代码：SNCR）主营软件开发，帮助全球公司以值得信赖和有意义的方式与其订阅客户建立联系。公司的系列产品着力精简网络、简化加入流程并吸引订阅用户，以释放新的收入流、降低成本和加快产品上市速度。数以亿计的订阅用户选择Synchronoss产品，以随时与他们喜爱的人员、服务和内容保持同步。为此，Synchronoss的1500多名才华横溢的员工每天在全球各地努力重塑同步世界。如需了解更多详情，请访问： www.synchronoss.com 。

关于Brightspeed

Brightspeed总部位于北卡罗来纳州夏洛特，预计将在20个州拥有资产和相关业务，它将通过服务覆盖能力超600万家庭和企业的网络平台提供宽带和电信服务。该公司旨在通过部署最先进的光纤网络来消除数字差距，并提供简单、无缝的客户互联体验。如需了解更多详情，请访问： www.brightspeed.com 。

Synchronoss

媒体关系联系人：

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人：

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Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com

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