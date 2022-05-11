Synchronoss 將為 Brightspeed 提供批發流程自動化和管理功能

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合作關係將支援 Brightspeed 籌劃涵蓋多達 20 個州的光纖部署



多年協議的特點是 interconnectNOW 和 Financial Analytics

將協助策劃服務申請並管理交易夥伴開支

新澤西州布里奇沃特, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (「Synchronoss」或「公司」) (Nasdaq: SNCR) 是雲端、訊息和數碼產品和平台的全球領導者和創新者，今天宣佈與寬頻和電訊服務供應商 Brightspeed 簽署多年協議，預計將在 20 個州開展業務。Brightspeed 初步將由目前的本地交易所營運商 (ILEC) 資產和 Lumen Technologies (NYSE: LUMN) 的相關營運組成，並成為由 Apollo 管理的基金 (NYSE: APO) 進行待收購的對象。

Brightspeed 將利用 Synchronoss networkX 平台的兩個關鍵模組：interconnectNOW (iNOW) 和 Financial Analytics (FA)，用於其籌劃涵蓋美國多個農村和郊區地區各州的光纖部署。

Brightspeed 早前宣佈計劃投資超過 20 億美元建立網絡，將為美國中西部、東南部和賓夕法尼亞州和新澤西州某些地區的社區帶來更快、更可靠的互聯網和 Wi-Fi。 公司計劃將在未來五年內服務多達 300 萬個住宅和企業，包括歷來從未部署光纖和先進技術的許多地方。

Synchronoss 商業總監 Chris Hill 表示：「隨著 Brightspeed 繼續建立光纖網絡，iNOW 和 Financial Analytics 將在管理公司的批發營運商業務中發揮至關重要的作用。在整個生命週期中將訂單自動化和策劃，將讓 Brightspeed 能夠跟上客戶的要求，並更快實現收入。」

Brightspeed 行政總裁 Chris Creager 表示：「我們與 Synchronoss 的合作將為我們提供最先進的平台，以期在管理批發營運商訂單和交易合作夥伴交易方面達到卓越的效率。iNOW 將讓我們能夠從端到端追蹤訂單，並協助我們為不少我們期待服務的社區提供世界一流的連接產品和服務。」

iNOW 平台可透過自動化和以規則為本的驗證，避免手動處理服務訂單，並管理客戶和供應商之間的完整生命週期。它為所有買方和供應商訂單提供單一的界面和數據庫，確保從接收到實現、平衡帳單都可輕鬆追蹤訂單，同時提供實時報告，以縮短獲得收入的時間。

Financial Analytics (FA) 平台透過自動工作流程和直觀規則引擎簡化複雜營運商發票的管理，以進行審計、會計、驗證和付款。FA 為 Brightspeed 等服務供應商提供必要的工具和流程，以確保跨營運商開支在付款前能進行徹底分析和確認。

遍佈世界各地的領先服務供應商均採用 Synchronoss 和 iNOW 平台，每年從 5,000 家整合營運商管理 3,900 萬宗訂單和交易。

關於 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 構建軟件，旨在讓全球公司以值得信賴和有意義的方式與其訂戶建立連繫。公司的產品系列有助精簡網絡、簡化入職和吸引訂戶進行互動，以推動新收入來源、降低成本並提高上市速度。至今已有數億位用戶信任 Synchronoss 產品，與其喜愛的人們、服務及內容保持同步。因此，全球有超過 1,500 名才華橫溢的 Synchronoss 員工每天努力重新構建一個同步的世界。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.synchronoss.com 。

關於 Brightspeed

Brightspeed 總部位於美國北卡羅來納州夏洛特，預計在 20 個州擁有資產和相關業務，透過網絡平台為 600 多萬家庭和企業提供寬頻和電訊服務。公司旨在透過部署最先進的光纖網絡和客戶體驗來彌合數碼鴻溝，從而確保連線簡便而無縫。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.brightspeed.com 。

Synchronoss

傳媒關係聯絡：

Domenick Cilea

｜電郵：Springboard

dcilea@springboardpr.com

投資者關係聯絡：

Matt Glover / Tom Colton

Gateway Group, Inc.

SNCR@gatewayir.com

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