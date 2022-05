Aurskog Sparebank første gang over 16 milliarder

Styrets beretning til regnskapet pr 31. mars 2022



Resultatregnskap morbank

Fortsatt solid vekst gir inntektsløft i kjerneinntektene og lavere underliggende kostnadsprosent:

-Økte kjerneinntekter

-Kursnedgang i rentemarkedet gir urealiserte tap i bankens likviditetsportefølje

-Kostnadsprosent siste 12 måneder er 37,4 % justert for engangskostnader

-Fortsatt lavt mislighold

-Forretningskapitalen passerer for første gang 16 milliarder.

Resultat av ordinær drift før skatt ved utgangen av perioden utgjør 38,8 mill. (30,8 mill.). I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) utgjør dette 1,19 % (1,06 %). Styret vurderer resultatet som solid.

Rentenetto utgjør 58,9 mill. (47,7 mill.). I % av GFVK utgjør rentenettoen 1,80 % (1,64 %).

Netto driftsinntekter utover rentenetto utgjør i sum 10,7 mill. (13,7 mill.).

Herav utgjør:

-Provisjonsnetto 13,3 mill. (11,7 mill.). Dette utgjør 0,40 % (0,40 %) av GFVK.

-Utbytte- og verdipapirinntekter 2,6 mill. i tap (NOK 2,0 mill i gevinst). Nedgangen skyldes kursfall i obligasjonsmarkedet. Resultatnedgangen skyldes urealiserte tap på bankens likviditetsportefølje av rentepapirer med lav risiko, og tapene forventes over tid å hentes inn igjen.

Sum driftskostnader utgjør 30,3 mill. (29,1 mill.), noe som tilsvarer 0,92 % (1,00 %) av GFVK.

Herav utgjør:

-Lønns- og personalkostnader 16,7 mill. (14,9 mill.). Dette utgjør 0,51 % (0,51 %) av GFVK.

-Engangskostnader i forbindelse med bytte av kjernebankløsning 0,0 mill. (1,4 mill.)

-Øvrige kostnader og nedskrivninger 13,6 mill. (12,8 mill.). Dette utgjør 0,41 % (0,44 %) av GFVK.

Sum driftskostnader siste 12 måneder utgjør 42,8 % (38,4 %) av sum driftsinntekter siste 12 måneder. Justert for engangskostnader ved bytte av bankkjerneleverandør er tallene 37,4 % (37,6 %).

Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån utgjør 0,5 mill. (1,5 mill.). For ytterligere detaljer vises det til note 5, mislighold, tap og nedskrivninger.

I løpet av 1. kvartal ble det inngått en avtale om at aksjer i Eika Gruppen eiet av banker i Lokalbank ble kjøpt ut av bankene i Eika Alliansen. For Aurskog Sparebank utgjorde dette kjøp av 65.416 aksjer til kurs 242,50 kroner og bankens eierandel i Eika Gruppen utgjør 2,93 %. Med en økt bokført kurs øker fond for urealiserte gevinster for aksjene i Eika Gruppen med 53,3 mill. økning, noe som synliggjøres i utvidet resultat.

Bankens egenkapitalavkastning siste 12 måneder etter skatt er 9,5 % (9,7 %) uten å iberegne fondsobligasjoner i egenkapitalen. Fratrukket effekten av engangskostnader ved kjernebankbytte er egenkapitalavkastning siste 12 måneder 10,4 % (9,8 %).

Balanse morbank

Bankens forvaltningskapital er 14.244 mill. (12.355 mill.). Inklusiv en portefølje av utlån formidlet til EBK er bankens forretningskapital 16.443 mill. (14.196 mill.). Dette gir en vekst siste 12 måneder på 15,8 % (8,0 %).

Utlånsvekst på lån i egen balanse siste 12 måneder er 12,7 % (7,7 %). Utlån formidlet til EBK utgjør 2.198 mill. (1.841 mill.). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl. EBK er 13,7 % (6,2 %).

Innskudd fra kunder viser en vekst siste 12 måneder på 17,1 % (8,8 %). Ved periodens slutt er innskuddsdekningen på 73,5 % (70,8 %).

Verdipapirer

Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og fondsandeler er vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er hovedsakelig børskurser hvor dette er tilgjengelig. For øvrige papirer baseres verdien på konkrete verdianalyser, historisk informasjon og nylige transaksjonsvurderinger, samt generell markedsutvikling. En mindre del av porteføljen er vurdert som strategisk med verdiendring over utvidet resultat.

Risikoområder

Kredittrisiko

Styret mener at sterkt fokus på god kvalitet i kredittvurderingsarbeidet samt oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a. kompetanseheving, er essensielt for god kvalitet i utlånsporteføljen, lavere mislighold og en lavere tapskostnad. Kredittrisikoen overvåkes bl.a. gjennom Eika sitt RKL-system som beregner misligholdssannsynlighet med basis i interne og eksterne faktorer. Modellen viser ved utgangen av kvartalet at 95,0 % (96,1 %) av porteføljen ligger med lav til middels risiko (RKL 1-7).

Brutto misligholdte kredittengasjement over 90 dager utgjør 0,03 % (0,07 %) av brutto utlån. I tillegg utgjør brutto øvrige misligholdte kredittengasjement 0,2 % (0,3 %) av brutto utlån. Misligholdsporteføljen vurderes å ha tilstrekkelig med nedskrivninger i steg 3. Utover dette har banken nedskrivninger på steg 1 og 2 etter IFRS 9, inkludert en overordnet tapsavsetning for koronasituasjonen.

Utlån til privatmarkedet utgjør 69,6 % (69,6 %) av brutto utlån. Hensyntatt bankens portefølje i EBK er andelen 74,4 % (74,2 %). Andel næringslån er svakt synkende siste kvartal. Fordeling etter næringsgrupper vises i note 7.



Likviditetsrisiko

Aurskog Sparebank har tett daglig oppfølging av likviditetssituasjonen. Bankens likviditetsrisiko skal være lav. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre finansinstitusjoner og likvide verdipapirer, hvor en større del er kvalifisert for deponering hos Norges Bank.

Styringsrenta er ved utgangen av kvartalet 0,75 % etter en økning i mars. Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) har økt fra 0,95 % til 1,38 % gjennom 1. kvartal og må sees i sammenheng med den økte styringsrenta, samt signaler på videre økning utover i 2022. Risikopåslagene på ny obligasjonslån for banker i gruppe med Aurskog Sparebank har økt med ca 0,30 prosentpoeng gjennom siste kvartal. Både pengemarkedsrenten og risikopåslaget har gått moderat ned etter kvartalsskiftet.

Bankens konservative policy på likviditetsområdet med godt strukket forfallsprofil og mye rask tilgjengelig likviditet ligger fortsatt fast. Det arbeides kontinuerlig for å sikre målsettingen om en stabil og godt strukket forfallsprofil, samt tilstrekkelig med raskt tilgjengelig likviditet. I første kvartal har banken gjort utstedelser av nye lån og utvidelser av eksisterende obligasjonslån på i sum 100 mill., og førtidige nedskrivninger på i sum 114 mill. Ved kvartalsskiftet er bankens forfall neste 12 måneder i pengemarkedslån 50 mill. i 2. kvartal, 400 mill. i 3. kvartal og 475 mill. i 1. kvartal 2023.

Liquidity Coverage Ratio (LCR) er på 155 % (167 %) og oppfyller myndighetskravet på 100 % med god margin. Net Stable Funding Ratio (NSFR) er på 124 % (134 %) mot et forventet fremtidig myndighetskrav på 100 %. LCR og NSFR gir et bilde på likviditeten på henholdsvis kort og lang sikt.

Markedsrisiko

Bankens renterisiko er begrenset da renteposter på begge sider av balansen er godt balansert. Utlån og funding har i hovedsak flytende rente. Enkelte større fastrenteposter er sikret med renteswapper. Bankens valutarisiko er ubetydelig, og banken har ingen kontantbeholdning i valuta.

Soliditet

Bankens kapitalnivå faller moderat siste kvartal hovedsakelig som følge av vekst uten at årets resultat hittil i år medregnes. For morbanknivå er soliditetstallene målt til hhv. 16,0 %, 17,3 % og 19,6 % ved utgangen av kvartalet på ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning. Nivåene når man konsoliderer med samarbeidende grupper er hhv. 16,0 %, 17,3 % og 19,8 % ved utgangen av kvartalet på ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning.

Myndighetene har varslet betydelig økte kapitalkrav frem til 1. kvartal 2023. Med bakgrunn i dette og fortsatt ønske om å beholde vekstevne, har Aurskog Sparebank på rapporteringstidspunkt gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på ca 200 mill. 99,6 % av tegningsrettene ble benyttet og det var en overtegning på 64 %. Kapitalen ble først innbetalt i april og teller således ikke på kapitalnivåene pr 31. mars. Om man hadde lagt til den nye kapitalen til grunn, ville ren kjernekapital i morbank pr 31. mars ha økt med ca 2,7 prosentpoeng og noe lavere på konsolidert nivå.

Finanstilsynet offentliggjorde 19. april et fornyet bankspesifikt pilar-2 krav for Aurskog Sparebank på 2,7 prosent av det konsoliderte beregningsgrunnlaget. Det tidligere kravet var på 2,8 prosent. Med dette er gjeldende myndighetskrav på konsolidert nivå fra 30. april henholdsvis 13,7 %, 15,2 % og 17,2 % for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning.

For ytterligere detaljer vises det til note 9.

Egenkapitalbevis (AURG)

Banken har 3.214.180 (3.214.180) egenkapitalbevis fordelt på 1.052 (906) egenkapitalbeviseiere, jfr. note 8 og tabell med nøkkeltall. Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 2,97 (kr 2,50). Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis er det samme.

Videre utvikling

I Norge er hverdagen stort sett tilbake til normalen etter koronapandemien. Det er dessverre ikke tilfelle på verdensbasis. Pandemien har på nytt stengt ned deler av samfunnene i Asia, noe som påvirker tilgangen på varer. Krigen i Ukraina er både en stor humanitær krise i tillegg til at den også skaper forsyningsutfordringer. Prisen på byggevarer har økt kraftig den siste tiden. I tillegg til prisøkningene vi allerede har sett på strøm og drivstoff. Dette påvirker våre bedriftskunder. Med økt prisnivå på varer samt økte renter merker vi at flere kunder nå er mer bekymret for hvordan prisøkningene vil virke inn på egen økonomi. Vi snakker godt med hver enkelt kunde, både person-, landbruks- og bedriftskunder, for å finne gode løsninger for den enkelte kunde.

Aurskog Sparebank skal være den beste samarbeidspartneren for person- og næringskunder på Romerike. Markedsområdet har betydelig befolkningsvekst og gode forhold for næringsutvikling. Aurskog Sparebank skal fortsette å ta del av denne veksten. Banken har lojale og dyktige medarbeidere, gode og tette kunderelasjoner, korte beslutningsveier, godt omdømme og en sterk lokal forankring. Dette er viktig for å opprettholde bankens solide posisjon.

Bærekraftsarbeid er viktig for Aurskog Sparebank. Banken har tydelige ambisjoner om videre arbeid med bærekraft og bankens påvirkning på omgivelsene for tiden fremover. Aurskog Sparebank har på rapporteringstidspunkt etablert et uavhengig vurdert rammeverk for grønne obligasjonslån. Gjennom god dialog med kundene, ansvarlig kredittgivning og grønne produkter har banken mulighet til å bidra positivt ved å styre kapital i en mer bærekraftig retning. Banken skal være en sparringspartner og positiv bidragsyter til kundenes omstilling, klimatilpasning og grønne investeringer. Banken skal jobbe for en bærekraftig kredittportefølje, og være en bidragsyter til at kundene får et bevisst forhold til bærekraft og klimarisiko.

Kvaliteten i kredittmassen vurderes som stabilt god. Koronapandemien har ikke ført til økt mislighold eller individuelle tap. Det er ikke avdekket nye, ukjente tapsutsatte engasjementer av betydning i løpet av 1. kvartal 2022.

Som en følge av økte markedsrenter, valgte banken i april å øke kunderentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Dette er ventet å gi en moderat marginbedring med full effekt fra juni.

Banken skal bidra til å stimulere til aktiviteter i lokalsamfunnet. Det er spesielt viktig å få i gang aktiviteter igjen etter pandemien. Nå som kommunene på Romerike skal motta en stor andel flyktninger, spesielt fra Ukraina, er det også viktig for banken å bidra til aktiviteter og inkludering. Det er viktig for oss at lokalsamfunnene banken er en del av er aktive samfunn med meningsfulle aktiviteter slik at de er gode steder å vokse opp, bo og leve. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning. 2022 er frivillighetenes år og banken jobber godt sammen med gavemottakerne for å synliggjøre vårt felles arbeid for lokalsamfunnet. Banken vil også forsterke sitt bidrag til næringsutvikling i tiden framover.

Banken forbereder bytte av kjernebankleverandør til TietoEvry. Endringen, som skal skje i 2023, forventes å gi en stabil, fremtidsrettet IT-plattform. Dette, kombinert med betydelige kostnadsreduksjoner og bedre muligheter til å utvikle digitale løsninger, vil styrke bankens konkurransekraft.

Vedlagt er delårsrapporten pr 31. mars 2022.

Eventuelle spørsmål kan rettes til adm. banksjef Evy Ann Hagen på tlf 906 74 709 eller til ass. banksjef Andreas H. Glende på tlf 481 16 695.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg