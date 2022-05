Reuters Bermitra dengan Platform Otomatisasi Sophi.io The Globe and Mail

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TORONTO, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophio.io, sebuah platform otomatisasi, optimisasi, dan prediksi bertenaga AI yang dikembangkan oleh The Globe and Mail, sekarang bekerja dengan Reuters - divisi berita dan media Thomson Reuters - saat mereka terus berinvestasi dalam solusi AI terkini untuk ruang berita mereka. Sophi membantu mengotomatiskan kurasi konten pada bagian tertentu di Reuters.com, yang diluncurkan ulang bulan April 2021.



Otomatisasi Situs Sophi adalah sistem AI yang secara otomatis melakukan kurasi konten digital untuk menemukan dan mempromosikan konten paling menarik sebuah organisasi. Sophi memperhatikan semua konten saat dipublikasikan, dan semua lalu lintas, untuk menemukan potensi tersembunyi yang sangat dihargai oleh pelanggan sebuah organisasi.

Agar dapat mengotomatiskan kurasi konten, algoritme Sophi selama ini belajar dari editor Reuters. Ruang berita dapat bekerja menggunakan beberapa solusi AI mutakhir, yang memberi banyak waktu bagi editor untuk berfokus mencari kisah berikutnya dan menciptakan jurnalisme yang menjadikan Reuters jenama tepercaya.

Josh London, Head of Reuters Professional dan Chief Marketing Officer Reuters, mengatakan: “Platform AI canggih adalah salah satu dari sejumlah langkah berikutnya dalam evolusi harta benda digital kami. Sophi akan membantu kami memajukan misi kami menghadirkan teknologi dan alat berbasis AI ke lebih banyak ruang tenaga kerja, sambil membantu menyajikan untuk pembaca kami kisah yang diinginkan dan perlu diketahui oleh mereka.”

Michael Young, Chief Technology Officer untuk Reuters, mengatakan: “Kemitraan kami dengan Sophi.io adalah contoh lain cara ruang berita seperti milik kami bisa berhasil menyebarkan beberapa solusi AI mutakhir untuk penelusuran konten efektif. Tim kami bekerja secara erat dengan tim Sophi guna memastikan Sophi Score kami mencerminkan sasaran bisnis kami, dan kami bangga dengan otomatisasi situs yang menghasilkan.”

Mike O’Neill, Pendiri Bersama dan CEO Sophi.io, menambahkan “Kami gembira menyambut Reuters sebagai pelanggan. Mereka menaruh kepercayaan pada Sophi, dan kami bersemangat untuk mengotomatiskan kurasi di seluruh halaman artikel mereka untuk memulai dan memperluas hubungan untuk menyertakan lebih banyak solusi di masa depan.”

“Luar biasa bisa bekerja bersama Reuters dalam kapasitas ini,” ujar Phillip Crawley, Penerbit dan CEO The Globe and Mail. “Mereka memiliki misi solid, dan Sophi.io membantu mereka terus mendemonstrasikan cara integritas editorial bisa didukung oleh AI.”

Tentang Reuters

Reuters adalah penyedia berita, wawasan, dan analisis tepercaya dan terkemuka di dunia, yang menjangkau miliaran orang di dunia setiap hari. Didirikan tahun 1851, mereka menggabungkan jurnalisme kelas dunia, keahlian industri, dan teknologi mutakhir dengan kecepatan, keterandalan, dan akurasi tak tertandingi agar orang dapat mengambil keputusan lebih baik. Reuters berkomitmen terhadap Prinsip Kepercayaan independensi, integritas, dan kebebasan dari bias, dan merupakan sumber esensial berita bisnis, keuangan, dan dunia yang disajikan untuk insan profesional keuangan secara eksklusif melalui layanan Refinitiv, dan untuk organisasi media dunia, acara industri, dan secara langsung ke konsumen.

Tentang Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) dikembangkan oleh The Globe and Mail untuk membantu penerbit konten membuat keputusan strategis dan taktis yang penting. Platform ini adalah rangkaian solusi otomatisasi, pengoptimalan, dan prediksi yang didukung AI dan ML yang mencakup Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls, dan Sophi for First Party Data. Ini mendukung tata letak otomatis satu klik penerbitan cetak bebas templat. Sophi dirancang untuk meningkatkan metrik paling penting bagi bisnis Anda, seperti retensi dan akuisisi, pelibatan, keterkinian, frekuensi serta volume pelanggan.