ロイター (Reuters)、グローブ･アンド･メール (The Globe and Mail) の自動化プラットフォーム「Sophi.io」と提携

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

トロント発, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail) のAIを活用した自動化・最適化プラットフォームであるSophi.ioは、トムソン・ロイター (Thomson Reuters) のニュースメディア部門であるロイター (Reuters) が、ニュースルーム用に最新のAIソリューションへの投資を続ける中で、ロイターとの協力を開始した。2021年4月にリニューアルしたReuters.comの一部のセクションで、Sophiはコンテンツキュレーションの自動化に貢献している。



Sophiサイトオートメーション (Sophi Site Automation)は、デジタルコンテンツを自律的にキュレーションし、組織の最も魅力的なコンテンツを見つけ出し、プロモーションを行うAIシステムである。Sophiは、公開されているすべてのコンテンツとすべてのトラフィックを調査し、組織の顧客が最も高く評価する隠れた逸品を識別する。

コンテンツキュレーションの自動化のために、Sophiのアルゴリズムはロイターの編集者から学習してきた。ニュースルームで最新のAIソリューションを活用することにより、編集者は次の記事の発掘やロイターの信頼できるブランドを構築するジャーナリズムの作成に集中する時間を取り戻すことができるようになった。

ロイターのプロフェッショナル責任者およびチーフマーケティングオフィサーであるジョシュ・ロンドン (Josh London) は次のように述べている。「Sophiの最先端のAIプラットフォームは、当社のデジタル資産の進化における次のステップの一つです。Sophiは、AIベースのテクノロジーとツールをより多くの職場に導入するという当社のミッションを推進し、同時に、読者が知りたいストーリーや、読者が必要とするストーリーを提供することに貢献してくれるでしょう。」

ロイターのチーフテクノロジーオフィサーであるマイケル・ヤング (Michael Young) は次のように述べている。「Sophi.ioとのパートナーシップは、当社のようなニュースルームが、効果的なコンテンツ発見のために最新のAIソリューションを導入することに成功した、もう一つの例と言えます。当社のチームは、Sophiスコア (Sophi Score) が当社の事業目標を反映するように Sophiチームと緊密に連携し、その結果、サイトの自動化に成功たことを嬉しく思っています。」

Sophi.ioの共同設立者兼CEOのマイク・オニール (Mike O'Neill) は次のように述べている。「ロイターにSophiをご信頼いただき、お客様として迎えることができたことを大変嬉しく思っています。まずは同社のすべての記事ページでキュレーションの自動化を実現し、将来的にはより多くのソリューションを含めて関係を拡大していくのを楽しみにしています。」

グローブ・アンド・メールの発行者兼CEOであるフィリップ・クローリー (Phillip Crawley) は次のように述べている。「このような形でロイターと協力できることは素晴らしいことです。ロイターには強力なミッションがあり、Sophi.ioは、AIが編集上の高潔さをどのようにサポートできるかについての、継続した実証を支援しています。」

ロイターについて

ロイター (Reuters) は、信頼できるニュース、洞察、分析を提供する世界有数の企業であり、毎日世界中の何十億人もの人々に情報を配信している。1851年に設立され、世界一流のジャーナリズム、業界の専門知識、最先端技術を結集し、比類ないスピード、信頼性、正確さを提供し、人々のより良い意思決定を可能にしている。同社は、独立性、誠実性、偏見からの自由という「信頼原則」に基づき、ビジネス、金融、世界のニュースを、リフィニティブ (Refinitiv) サービスを通じて金融専門家に独占的に配信し、また、世界の報道機関、業界イベント、消費者に直接届ける重要な情報源となっている。

Sophi.ioについて

Sophi.io (https://www.sophi.io) は、コンテンツパブリッシャーが重要な戦略的および戦術的決定を下すのを支援するために、グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail) によって開発された。AIやMLを基盤とした自動化・最適化・予測ソリューションであり、ソフィ・サイト・オートメーション (Sophi Site Automation)、ペイウォール向けソフィ (Sophi for Paywalls)、ファーストパーティデータ向けソフィ (Sophi for First Party Data) などのスイートがある。また、Sophiは、テンプレート不要のワンクリック自動印刷レイアウト機能も提供している。Sophiは、サブスクライバーの定着と獲得、エンゲージメント、直近の利用状況、頻度、利用量など、ビジネスに最も重要な指標を改善するように設計されている。