The Globe and Mail의 Sophi.io 자동화 플랫폼, Reuters와 제휴 체결

토론토, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Globe and Mail의 AI 기반 자동화, 최적화 플랫폼인 Sophi.io는 Thomson Reuters 산하 뉴스 미디어 부문으로 뉴스룸을 위한 첨단 AI 솔루션 투자를 지속하고 있는 Reuters와 협업을 진행한다고 밝혔다. Sophi는 2021년 4월 재론칭 된 Reuters.com의 특정 섹션에 대한 콘텐츠 큐레이션 자동화를 지원한다.



Sophi Site Automation은 기업들이 가장 매력적인 콘텐츠를 찾아내어 홍보할 수 있도록 디지털 콘텐츠를 자동으로 큐레이션하는 AI 시스템이다. Sophi는 퍼블리싱 되는 모든 콘텐츠와 트래픽을 확인해 기업 고객들이 가장 중요하게 여기는 숨겨진 보석을 찾아낸다.

Sophi의 알고리듬은 콘텐츠 큐레이션 자동화를 위해 그 동안 Reuters 편집자들로부터 학습 과정을 거쳤다. 뉴스룸에서는 첨단 AI 솔루션이 활용되었으며, 이를 통해 에디터들은 Reuters의 브랜드 신뢰도 기반인 소재 발굴과 저널리즘 창출에 더 많은 시간을 투입하며 집중할 수 있었다.

Reuters Professional 팀장이자 Reuters 최고 마케팅 책임자인 Josh London은 “Sophi의 첨단 AI 플랫폼은 우리가 보유한 디지털 자산을 다음 단계로 발전시키기 위해 필요한 것 중 하나다. Sophi는 더 많은 직원들에게 AI 기반 기술과 툴을 제공하는 한편 독자들이 원하고 알아야 할 이야기를 제공한다는 우리 회사 목표 가속화를 뒷받침할 것”이라고 말했다.

Reuters 최고 기술 책임자인 Michael Young은 “Sophi.io과의 파트너십은 효과적인 콘텐츠 발견을 위해 우리 회사와 같은 언론사 뉴스룸이 최신 AI 솔루션을 성공적으로 배치할 수 있다는 또 다른 사례다. 자사는 Sophi와 긴밀히 협력해 Sophi Score가 우리의 비즈니스 목표를 반영할 수 있도록 했으며, 그 결과로 이어진 사이트 자동화에 만족하고 있다”고 말했다.

Sophi.io 공동 창립자이자 CEO인 Mike O’Neill은 “Reuters를 고객사로 맞이하게 되어 기쁘다. Reuters는 Sophi를 신뢰하고 있으며, 우리는 이 회사의 모든 기사 페이지에 걸쳐 큐레이션을 자동화함으로써 향후 더 많은 솔루션이 도입될 수 있도록 관계를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

The Globe and Mail 편집인 겸 CEO인 Phillip Crawley는 “Reuters와 관련 분야에서 협력하게 되어 기대가 크다”면서 “Reuters는 굳건한 목표를 가지고 있으며 Sophi.io은 이 회사가 AI를 통해 편집 무결성을 지속적으로 확보할 수 있도록 지원한다”고 밝혔다.

Reuters 개요

Reuters는 신뢰할 수 있는 뉴스, 인사이트 및 분석을 공급하는 기업으로 매일 전 세계 수십억 명의 사람들에게 뉴스를 제공한다. 1851년 설립된 자사는 세계 최고 수준의 저널리즘, 업계 전문 지식, 첨단 기술을 독보적 수준의 속도, 신뢰성 및 정확성과 결합함으로써 사람들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 뒷받침한다. Reuters는 독립성, 성실성, 편견으로부터의 자유에 대한 Trust Principles을 고수하며 Refinitiv 서비스를 통해 금융 전문가들을 대상으로 비즈니스, 금융, 국제뉴스를, 세계적 언론 기관을 대상으로는 업계 행사 소식을, 소비자들에게는 직접 뉴스를 공급한다.

Sophi.io 개요

The Globe and Mail이 개발한 Sophi.io (https://www.sophi.io)는 콘텐츠 퍼블리셔들이 중요하고 전략적인 결정을 내릴 수 있도록 지원한다. AI(인공지능) 및 ML(머신러닝) 구동 자동화, 최적화, 예측 솔루션 제품군으로 Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls, Sophi for First Party Data 등을 포함한다. Sophi는 또한 템플릿 없는 인쇄를 위한 원클릭 자동화 레이다운을 구동한다. Sophi는 구독자 유지 및 유치, 참여, 근접성, 빈도수 및 규모 등 기업들이 중요하게 여기는 지표를 향상시킬 수 있도록 개발되었다.