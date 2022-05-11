路透社与《环球邮报》旗下Sophi.io Automation平台合作

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

多伦多, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由《环球邮报》（The Globe and Mail）开发的人工智能驱动型自动化、优化和预测平台Sophi.io目前正在与汤森路透（Thomson Reuters）新闻和媒体部门合作。汤森路透一直在为其新闻编辑室投资最新的人工智能解决方案。Sophi正在帮助为Reuters.com网站上的几个精选板块实现内容处理自动化。该网站于2021年4月重新上线。



Sophi Site Automation是一个人工智能系统，可以自主处理数字内容，以查找和推广组织最具吸引力的内容。Sophi可查看发布的所有内容及所有流量，以查找组织客户最重视的内容。

为了实现内容处理自动化，Sophi的算法一直在向路透的编辑们学习。新闻编辑室一直在与一些最新的人工智能解决方案合作，让编辑人员有时间专注于寻找下一个故事并撰写新闻报道，这些报道让路透成为了一个值得信赖的品牌。

Reuters Professional主管兼路透社首席营销官Josh London表示：“Sophi的尖端AI平台是我们数字财产发展的后续步骤之一。Sophi将帮助我们推进使命，把基于人工智能的技术和工具带给更多员工，同时还帮助我们的读者了解他们想要和需要了解的新闻报道。”

路透社首席技术官Michael Young表示：“我们与Sophi.io的合作是又一个例子，说明了我们这样的新闻编辑室如何成功部署一些最新人工智能解决方案以有效发现内容。我们的团队与Sophi团队密切合作，确保我们的Sophi评分反映我们的业务目标，我们对由此实现的网站自动化感到满意。”

Sophi.io联合创始人兼首席执行官Mike O’Neill补充道：“我们很高兴有路透社这样的客户。他们信任Sophi，我们也很高兴能够在其所有文章页面上实现自动化处理，这启动和扩展了我们的合作关系，以便未来将更多解决方案加入进来。”

《环球邮报》出版商兼首席执行官Phillip Crawley表示：“在这一领域与路透社合作是一件非常高兴的事情。他们肩负着强大的使命，Sophi.io正在帮助他们继续展示人工智能如何帮助维护编辑操守。”

关于路透社

路透社（Reuters）是全球领先的可信赖新闻、见解和分析提供商，每天触达全球数十亿人。路透社成立于1851年，以无与伦比的速度、可靠性和准确性将世界一流的新闻报道、行业专业知识和尖端技术相结合，帮助人们能够做出更好的决策。路透社坚守独立、诚信和无偏见信任原则，作为一个极其重要的信息来源，通过Refinitiv服务向金融专业人员、以及向世界媒体组织、行业活动和直接向消费者提供独家商业、金融和世界新闻。

关于Sophi.io

Sophi.io（https://www.sophi.io）由《环球时报）（The Globe and Mail）开发，帮助内容出版商作出重要的战略和战术决策。它是一套由人工智能和机器学习驱动的自动化、优化和预测解决方案，包括Sophi Site Automation、Sophi for Paywalls和Sophi for First Party Data。Sophi还为无模板印刷出版的自动排版提供一键式支持。Sophi的设计目标是改善对您业务而言最为重要的指标，如订户保有和获取、参与度、近期造访、频率和数量。