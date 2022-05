路透社與 The Globe and Mail 的自動化平台 Sophi.io 合作

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加拿大多倫多, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sophi.io 是由 The Globe and Mail 開發的人工智能自動化、優化及預測平台,目前正在與路透社新聞和傳媒部門 Thomson 路透社合作,並持續為其新聞編輯室投資最新的人工智能解決方案。Sophi 正在協助 Reuters.com 將選定內容部份進行自動化編輯,該網站於 2021 年 4 月重新啓用。



Sophi Site Automation 是一個人工智能系統,可自動編輯數碼內容,以搜尋及推廣組織最具吸引力的內容。Sophi 視所有內容為自家發佈和監察所有流量,從而找到為機構的客戶最重視的隱藏瑰寶。

為了自動化內容編輯,Sophi 的演算法一直從路透社的編輯中學習。新聞室已經能夠利用一些最新的人工智能解決方案合作,這讓編輯們投入時間專注於尋找下一個故事,並創建新聞業使路透社成為值得信賴的品牌。

路透社專業負責人兼市場推廣總監 Josh London 表示:「Sophi 的尖端人工智能平台是我們數碼資產發展的下一步之一。Sophi 將幫助我們進一步實踐公司的使命,將以人工智能為基礎的技術及工具帶給更多勞動力的角落,並同時幫助我們的讀者了解自身想要和需要知道的故事。」

路透社技術總監 Michael Young 表示:「我們與 Sophi.io 的合作就是另一個例子,展示出像我們這樣的新聞編輯室是如何成功部署最新的人工智能解決方案,以有效地的發掘內容。我們的團隊與 Sophi 團隊緊密合作,以確保我們的 Sophi 得分反映出公司的業務目標,並且對由此產生的現場自動化感到滿意。」

Sophi.io 聯合創辦人兼行政總裁 Mike O’Neill 補充說:「我們很高興路透社成為了客戶。他們信任 Sophi,而且我們很高興能在他們的所有文章頁面上進行自動編輯,以開始及擴展關係,來包括更多的解決方案。」

The Globe and Mail 出版商兼行政總裁 Phillip Crawley 說:「以此身份與路透社合作真是太好了, 他們肩負著強大的使命,而 Sophi.io 正在幫助他們繼續展示人工智能如何支援編輯的誠信。」

關於路透社

路透社是世界領先並值得信賴之新聞、見解及分析供應商,每天覆蓋全球達到數十億人。公司成立於 1851 年,匯集世界一流的新聞、行業專業知識和尖端技術,具有非凡的速度、可靠性和準確性,讓人們能夠做出更好的決策。路透社致力於獨立、誠信和無偏見的信任原則,並且是商業、金融和世界新聞的重要來源,專門透過 Refinitiv 服務向金融專業人士、世界傳媒組織、業界活動和直接向消費者提供。

關於 Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) 由 The Globe and Mail 開發,旨在協助內容出版商作出重要的策略及戰術決策。它是由人工智能和機器學習驅動的自動化、優化和預測解決方案套件,包括 Sophi Site Automation、Sophi for Paywalls 和 Sophi for First Party Data。Sophi 還為無範本印刷出版提供一鍵式自動版面。Sophi 旨在改善您的業務中最重要的指標,例如訂戶保留及獲取、參與度、近期程度、頻率及流量。