Intertape Polymer Group Inc. eröffnet Produktionsstätte im Vereinigten Königreich

French German

MONTREAL und SARASOTA, Florida, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Intertape Polymer Group Inc. (TSX:ITP) („IPG“ oder das „Unternehmen“) gibt die Eröffnung der neuesten Anlage des Unternehmens in Widnes, Vereinigtes Königreich, bekannt. Die Anlage wird im zweiten Quartal 2022 voll betriebsbereit sein. Diese Anlage wird den wachsenden Bedarf an nachhaltigen Verpackungslösungen in der Region bedienen, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion und dem Vertrieb von Curby Mailer™ von IPG liegt.



„Der Ausbau unserer globalen Präsenz durch die Produktionsstätte in Widnes versetzt IPG in die Lage, den E-Fulfillment-Markt mit nachhaltigen Verpackungsprodukten auf dem britischen Markt zu bedienen. Diese hochmoderne Produktionsstätte ist eine großartige Ergänzung der bestehenden IPG-Suite von Hochleistungsanlagen und schafft die Voraussetzungen für die wachsende Präsenz von IPG auf dem europäischen Markt“, so Zach Kissel, VP of Global E-Fulfillment bei IPG.

Der Curby Mailer ist ein dreifach laminierter Versandumschlag. Ein patentiertes Produktionsverfahren ermöglicht es dem Umschlag, eine Papierwabenstruktur zu verwenden, die zwischen einer inneren und einer äußeren Papierschicht eingekapselt ist, was einen gepolsterten Versandumschlag ergibt. „Diese einzigartige Produktionsmethode liefert Polsterleistung von Kante zu Kante und von Naht zu Naht. Das macht den Curby Mailer zur effektivsten Form des nachhaltigen Ersatzes von Luftpolsterung auf dem Markt“, erklärte Kissel. Besuchen Sie diesen Link, um mehr über den Curby Mailer zu erfahren – https://www.mycurby.com/en/curbyvideos .

Die Produktionsstätte von IPG in Widnes plant die Installation neuer Curby®-Produktionslinien, um die Anforderungen der Kunden des Unternehmens auf dem Markt zu erfüllen. Mit dem Wachstum des Unternehmens wird die Produktionsstätte auch als Vertriebszentrum für die gesamte Curby-Reihe nachhaltiger Verpackungsprodukte dienen, um den wachsenden E-Fulfillment-Markt in Großbritannien und Europa zu unterstützen. Neben dem Curby Mailer umfasst die komplette Curby-Reihe das wasseraktivierbare Klebeband von IPG, auch bekannt als „Gum Tape“, Lösungen zum Füllen von Papierzwischenräumen und papierbasierte Lösungen zum Einwickeln von zerbrechlichen Gegenständen. IPG beabsichtigt auch, Maschinen unterzubringen, die für die Abgabe seiner Reihe nachhaltiger Verpackungslösungen ausgelegt sind. Darüber hinaus werden die Räumlichkeiten als Servicezentrum für die Außendiensttechniker des Unternehmens im Vereinigten Königreich dienen.

ÜBER DIE INTERTAPE POLYMER GROUP

Die Intertape Polymer Group Inc. ist ein anerkannter Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf einer Vielzahl von druckempfindlichen und wasseraktivierbaren Klebebändern, Stretch- und Schrumpffolien, Schutzverpackungen, gewebten und nicht gewebten Produkten und Verpackungsmaschinen auf Papier- und Folienbasis für Industrie und Einzelhandel. Die IPG hat ihren Hauptsitz in Montreal, Québec (Kanada), und Sarasota, Florida (USA), und beschäftigt rund 4.200 Mitarbeiter an 34 Standorten, darunter 22 Produktionsstätten in Nordamerika, fünf in Asien und zwei in Europa. Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.itape.com .

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die im Vertrauen auf den Schutz dieser Gesetze für zukunftsgerichtete Aussagen gemacht werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen außer Aussagen zu historischen Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Nutzung der Anlage in Widnes durch das Unternehmen, die zukünftige Präsenz und Leistung des Unternehmens auf dem britischen und europäischen Markt, die Fähigkeit des Unternehmens, einen Service-Hub für Außendiensttechniker im Vereinigten Königreich zu betreiben, die Installation bestimmter Produktionslinien durch das Unternehmen in der Einrichtung in Widnes und die Fähigkeit, bestimmte Produkte aus dem Vereinigten Königreich zu vertreiben, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Überzeugungen, Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen der Unternehmensleitung. Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „fortsetzen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „antizipieren“, „planen“, „vorhersehen“, „glauben“ oder „anstreben“ oder die Verneinungen dieser Begriffe oder Variationen davon oder ähnliche Terminologie sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, beinhalten diese Aussagen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten und sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Solche Aussagen unterliegen unter anderem auch Annahmen in Bezug auf: die erwartete Erfüllung der Abschlussbedingungen für die Übernahme des Unternehmens durch den Käufer, Geschäftsbedingungen und Wachstum oder Rückgänge in der Branche des Unternehmens, den Branchen der Kunden des Unternehmens und der allgemeinen Wirtschaft, einschließlich als Folge der Auswirkungen von COVID-19; die erwarteten Vorteile aus den Entwicklungen des Unternehmens auf der grünen Wiese und anderen Restrukturierungsbemühungen; die erwarteten Vorteile aus den Kapazitätserweiterungen der Produktionsanlagen des Unternehmens; die Auswirkungen von Schwankungen der Rohstoffpreise und Frachtkosten, einschließlich der Verfügbarkeit und Preisgestaltung aufgrund von Unterbrechungen der Lieferkette; Verkaufspreise einschließlich Beibehaltung des Dollar-Spreads aufgrund höherer Rohstoff- und Frachtkosten; die Auswirkungen neuer Rechnungslegungsstandards, einschließlich der Auswirkungen neuer Bilanzierungsrichtlinien für Mietverhältnisse; die erwarteten Vorteile aus den Übernahmen und Partnerschaften des Unternehmens; die erwarteten Vorteile aus den Kapitalaufwendungen des Unternehmens; die Qualität und Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens; die erwarteten Geschäftsstrategien des Unternehmens; mit Rechtsstreitigkeiten verbundene Risiken und Kosten; rechtliche und regulatorische Entwicklungen, einschließlich derer im Zusammenhang mit COVID-19; die Fähigkeit des Unternehmens, Qualität und Kundenservice aufrechtzuerhalten und zu verbessern; erwartete Trends im Geschäft des Unternehmens; die erwarteten strategischen und finanziellen Vorteile aus den laufenden Kapitalinvestitionen und Fusions- und Übernahmeprogrammen des Unternehmens; erwartete Cashflows aus der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; Verfügbarkeit von Mitteln im Rahmen der Kreditfazilität des Unternehmens für das Jahr 2021; die Flexibilität des Unternehmens, Kapital als Ergebnis des Angebots von Senior Unsecured Notes zuzuweisen; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Kosten weiterhin zu kontrollieren. Das Unternehmen kann nicht garantieren, dass sich diese Schätzungen und Erwartungen als richtig erweisen werden. Tatsächliche Ergebnisse und Resultate können von dem, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, impliziert oder prognostiziert wird, abweichen und tun dies oft, und solche Abweichungen können wesentlich sein. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Für zusätzliche Informationen zu wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten abweichen, sowie zu anderen Risiken und Ungewissheiten und den Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, lesen Sie bitte „Punkt 3 Schlüsselinformationen – Risikofaktoren“, „Punkt 5 Betriebs- und Finanzübersicht und Aussichten (Diskussion und Analyse der Geschäftsführung)“ und Aussagen, die sich an anderer Stelle im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr befinden, sowie die anderen in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US Securities and Exchange Commission enthaltenen Aussagen und Faktoren. Jede dieser zukunftsgerichteten Aussagen gilt nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird diese Aussagen nicht aktualisieren, es sei denn, geltende Wertpapiergesetze verlangen dies.

FÜR INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE BITTE:

Zach Kissel

VP of Global E-Fulfillment

Tel.: (941) 739-7525

E-Mail: zkissel@itape.com