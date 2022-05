CNH Industrial: informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

English Italian

Londra, 11 maggio 2022



CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie in essere, la Società ha effettuato le seguenti operazioni di acquisto riportate in forma aggregata:

Data Numero azioni

ordinarie

acquistate Prezzo medio

unitario

al netto delle commissioni Controvalore

al netto delle commissioni Controvalore (*)

al netto delle commissioni (euro) (euro) (dollari) 2 maggio 2022(**) 999 12,9050 12.892,10 13.567,65 9 maggio 2022 99.001 13,0245 1.289.438,52 1.361.518,14 100.000 - 1.302.330,62 1.375.085,79

(*) Tutte le conversioni da euro a dollari si riferiscono al cambio riportato dalla Banca Centrale Europea per ciascuna data di acquisto.

(**) Sulla base di ordini automatici effettuati attraverso l’intermediario della Società che ha preso le sue decisioni di negoziazione in merito alla tempistica degli acquisti indipendentemente dalla Società.

A seguito degli acquisti annunciati oggi e in considerazione di quelli precedentemente eseguiti nell'ambito del programma, l'importo totale investito è di circa 20.513.534,08 milioni di euro (22.323.103,12 milioni di dollari) per un importo totale di 1.661.455 di azioni ordinarie acquistate.

Alla data del 10 maggio 2022 la Società detiene 9.653.817 di azioni proprie ordinarie, al netto delle azioni proprie ordinarie già utilizzate per soddisfare gli obblighi derivanti da piani di incentivazione.

Le informazioni in forma dettagliata relative alle su indicate operazioni, comprensive dell'indicazione dei mercati regolamentati in cui sono stati effettuati gli acquisti, sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione ‘Programmi di acquisto di azioni proprie’ al seguente indirizzo: bit.ly/CNHI_Acq_Azioni

