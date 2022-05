SOLVE FSHD gibt die Ernennung von Dr. Eva Chin zur geschäftsführenden Direktorin und das Venture-Philanthropy-Finanzierungsmodell bekannt

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

VANCOUVER, British Columbia, May 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach der kürzlich erfolgten, viel beachteten Gründung von SOLVE FSHD freut sich die Organisation, die Ernennung von Dr. Eva Chin zur geschäftsführenden Direktorin offiziell bekannt geben zu können. Chip Wilson, Gründer von SOLVE FSHD, stellte 100 Millionen US-Dollar aus seinem eigenen Vermögen für die Suche nach Heilungsmöglichkeiten für die fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) zur Verfügung, einer seltenen Erkrankung, die bei ihm im Alter von 32 Jahren diagnostiziert wurde. Als erste geschäftsführende Direktorin von SOLVE FSHD hat Dr Chin die Aufgabe, die Fachkompetenz von Forschern, Wissenschaftlern und Unternehmen an den Zielen der Organisation auszurichten, um die Erforschung und Entwicklung neuer Therapien für FSHD zu fördern und zu finanzieren.



„Die Erfahrung von Dr. Chin und ihre Spezialisierung auf seltene neuromuskuläre Erkrankungen sind für unsere Organisation von großem Wert. Wir freuen uns, auf ihr Fachwissen zurückgreifen zu können, um unter ihrer Leitung das Ziel der Organisation zu erreichen, bis Dezember 2027 ein Heilmittel für FSHD zu finden“, so Chip Wilson, Gründer von SOLVE FSHD. Er ergänzte: „Bereits wenige Wochen nach dem Start der Organisation verzeichnete SOLVE FSHD eine enorme Resonanz auf den Aufruf zur Einreichung qualifizierter Fördermittelanträge und neuer therapeutischer Technologien, die unter der Leitung von Dr. Chin geprüft werden. Darüber hinaus hat sie sich unermüdlich für den Aufbau starker Industrieallianzen für SOLVE FSHD eingesetzt und die zu finanzierenden spannenden Projekte einer sorgfältigen Prüfung unterzogen sowie gemeinschaftliche Finanzierungsmöglichkeiten im akademischen und industriellen Sektor in der FSHD-Forschung und -Arzneimittelentwicklung erleichtert“.

Dr. Chin promovierte in Physiologie an der University of Waterloo in Kanada und absolvierte eine Post-Doc-Ausbildung an der University of Sydney, Australien, und am U.T. Southwestern Medical Center in Dallas. Ihr Schwerpunkt lag auf dem intrazellulären Calcium bei Muskelermüdung und der transkriptionellen Regulierung der Genexpression bei der Bestimmung von Muskelfasertypen und Muskelplastizität.

„Ich fühle mich geehrt, Mitglied des Solve FSHD-Teams zu sein und das Ziel von Chip Wilson und seiner Familie zu unterstützen, die Lebensqualität der von seltenen neuromuskulären Krankheiten Betroffenen zu verbessern, indem qualifizierte Forschungsprojekte sowie präklinische und klinische Forschung finanziert werden, um die Suche nach Heilungsmöglichkeiten für FSHD zu beschleunigen“, so Dr. Eva Chin, Executive Director von Solve FSHD.

Im Laufe ihrer Karriere war Dr. Chin an Universitäten und in der Pharmabranche tätig und hatte Positionen bei Pfizer, der University of Maryland, MyoTherapeutics, Cytokinetics und NMD Pharma inne. Während ihrer Tätigkeit bei Pfizer verschob sich für Dr. Chin der Fokus ihrer Karriere von der wissenschaftlichen Forschung mit Schwerpunkt auf zellulären und molekularen Mechanismen der Muskelfunktion auf die Erforschung und Entwicklung von gezielten Therapien für Muskelerkrankungen. In den letzten fünf Jahren hat sie die nichtklinische Entwicklung zahlreicher Arzneimittelkandidaten in klinischen Studien für ALS, SMA, Myasthenia gravis und hypertrophe Kardiomyopathie geleitet.

Unter der Leitung von Dr. Chin wird das Venture-Philanthropy-Finanzierungsmodell von Solve FSHD das finanzielle Engagement von Wilson strategisch nutzen, um erste Zuschüsse und Investitionen in Unternehmen, die noch in der frühen Entwicklungsphase sind und sich auf FSHD konzentrieren, zu unterstützen und um Anreize für Pharmaunternehmen im Bereich der neuromuskulären Erkrankungen zu schaffen, damit diese ihren Fokus auf FSHD verstärken. Das Venture-Philanthropy-Modell ermöglicht es der Organisation, durch Kapitalrendite finanziell autark zu werden. Die Investitionen in realisierbare, wenngleich mit hohem Risiko verbundene Forschungsmöglichkeiten können kontinuierliche Wiederanlagezuflüsse in die Organisation generieren und die Unterstützung weiterer Zuschussfinanzierungsinitiativen ermöglichen.

„Um die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der Gentherapie zu nutzen, hat SOLVE FSHD eine kreative Finanzierungsplattform ins Leben gerufen, um die Entwicklung von Behandlungen zu ermöglichen, die die durch FSHD hervorgerufene Muskelschwäche rasch verlangsamen, aufhalten oder sogar umkehren“, so Dr. John Day, MD, Ph.D., Director des Bereichs Neuromuscular Medicine der Stanford University. „Dass wir jemanden wie Dr. Eva Chin mit hervorragendem Fachwissen und großer Erfahrung für SOLVE FSHD gewinnen konnten, ist von entscheidender Bedeutung für den Aufbau des erforderlichen wissenschaftlich fundierten Programms, um möglichst schnell sichere und wirksame Behandlungen zu entwickeln und zu validieren“, sagte Dr. John Day, MD, Ph.D., Neuromuscular Medicine, Stanford Neuroscience Health Center.

Über Solve FSHD



Solve FSHD finanziert innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in den Bereichen Biotechnologie und Biopharmazeutik, um neue Therapien für die Behandlung der fazioskapulohumeralen Muskeldystrophie (FSHD) voranzutreiben. Die Organisation wurde von dem kanadischen Unternehmer und Philanthropen Chip Wilson gegründet und wird von ihm vollständig finanziert. Der Gründer des durch Yoga inspirierten Sportbekleidungsunternehmens Lululemon Athletica inc. leidet seit dreißig Jahren an FSHD. Er hat 100 Millionen Dollar aus seinem eigenen Vermögen für die Gründung von SOLVE FSHD zur Verfügung gestellt, um die Finanzierung von Projekten auf den Weg zu bringen, die der Mission der Organisation entsprechen: die Erforschung neuer Therapien zu beschleunigen und bis 2027 ein Heilmittel für die Krankheit zu finden.

Zukünftige Ankündigungen von Zuschussfinanzierungen werden auf der Website von SOLVE FSHD veröffentlicht - https://solvefshd.com/ . Unternehmen in der frühen Entwicklungsphase wenden sich bitte an SOLVE FSHD unter info@solvefshd.com .

Wenn Sie an FSHD erkrankt sind und sich über klinische Studien informieren oder in das FSHD-Register aufgenommen werden möchten, besuchen Sie die Website von SOLVE FSHD unter https://solvefshd.com/

