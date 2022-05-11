SOLVE FSHD宣布任命Eva Chin博士担任执行董事并成立风险型慈善融资机构

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不列颠哥伦比亚省温哥华, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继公司最近创立并备受好评之后， SOLVE FSHD 很高兴地正式宣布任命Eva Chin博士担任执行董事。SOLVE FSHD创始人Chip Wilson自己出资1亿美元来寻找治疗 面部肩胛肱肌营养不良症（FSHD） 的方法，他在32岁时被诊断出患有这一罕见疾病。作为SOLVE FSHD的首任执行董事，Chin博士将负责协调组织的目标与研究人员、科学家和公司的专业知识，以促进和资助FSHD新疗法的发现和开发。



“Chin博士在罕见神经肌肉疾病方面的经验和专长为我们组织带来了巨大的价值。我们很高兴能获得她的专业知识和指导，以实现组织到2027年12月找到治疗FSHD方法的目标，”SOLVE FSHD创始人Chip Wilson表示。他补充道：“在组织成立后的短短几周内，SOLVE FSHD就收到有关征集合格资助申请和新治疗技术的大量反馈，这些申请和新的治疗技术将在Chin博士的领导下进行审查。此外，她孜孜不疲地为SOLVE FSHD建立强大的行业联盟，深入评估令人兴奋的项目，并资助和促进整个学术和行业部门在FSHD研究和药物开发领域的合作融资机会。”

Chin博士在加拿大滑铁卢大学获得生理学博士学位，在澳大利亚悉尼大学和达拉斯德州大学西南医学中心完成博士后培训，主要研究细胞内钙在肌肉疲劳中的作用，以及在肌纤维类型决定和肌肉可塑性中基因表达的转录调控。

“我很荣幸能加入Solve FSHD团队，支持Chip和Wilson家族的使命，即通过资助合格研究项目和临床前及临床研究，加快找到治愈FSHD的方法，以提高受罕见神经肌肉疾病影响的人们的生活质量。”Solve FSHD执行董事Eva Chin博士表示。

Chin博士的职业生涯跨越了学术和制药行业，曾在辉瑞公司、马里兰大学、MyoTherapeutics、Cytokinetics和NMD Pharma任职。在辉瑞公司工作期间，Eva先专注于肌肉功能的细胞和分子机制的学术研究，后转为发现和开发肌肉靶向治疗。在过去5年里，她领导了ALS、SMA、重症肌无力和肥厚性心肌病临床试验中许多候选药物的非临床开发。

在Chin博士的指导下，Solve FSHD的风险型慈善资助模式将从战略上利用Wilson的资金承诺来支持初始资助计划，投资专注于FSHD的早期公司，并激励神经肌肉疾病领域的制药公司加大对FSHD的关注。此种风险型慈善模式可使组织通过投资回报实现经济上可持续的自给自足。投资可行但风险较高的研究机会，可能会给我们组织输入持续不断的再投资流，从而可进一步支持资助计划。

斯坦福大学神经肌肉医学项目主任John Day博士表示：“为了利用基因治疗的最新进展，SOLVE FSHD建立了一个创造性的资助平台，以促进快速减缓、遏制甚至逆转FSHD弱点治疗方法的开发。斯坦福神经科学健康中心神经肌肉医学博士和博士John Day表示：“Eva Chin博士这样经验和能力的人士加入SOLVE FSHD，对于建立科学严谨的程序来尽快确定和验证安全有效的治疗方法至关重要。”

关于Solve FSHD

Solve FSHD正在资助各种创新性生物技术和生物制药研发活动，以加速开发治愈面肩胛肱型肌营养不良症（FSHD）的新型疗法。公司由加拿大企业家和慈善家Chip Wilson创建，拥有充足资金。这位瑜伽运动服装公司露露乐蒙（Lululemon Athletica inc.）的创始人在过去三十年中一直与FSHD病魔抗争。他自己出资1亿美元创建了SOLVE FSHD，同时启动了资助符合该组织使命的各种项目：加快新疗法研究，并在2027年找到治愈该疾病的方法。

未来的资助资金公告将在SOLVE FSHD网站上发布： https://solvefshd.com/ 。初创企业请通过 info@solvefshd.com 联系SOLVE FSHD。

如果您患有FSHD并希望了解临床试验相关信息或入列FSHD注册表，请访问SOLVE FSHD网站： https://solvefshd.com/

媒体垂询或要求媒体采访，敬请联系：

Kamran Shaikh，客户总监

公关助理

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