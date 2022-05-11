SOLVE FSHD 宣佈任命執行董事 Eva Chin 博士和風險慈善資金費用機制結構

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卑詩省溫哥華, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 繼 SOLVE FSHD 最近廣受好評的發佈後，該組織欣然正式宣佈布委任 Eva Chin 博士為執行董事。SOLVE FSHD 的創始人 Chip Wilson 已親自投入 1 億美元來尋找治療面肩胛肱型肌營養不良症 (FSHD) 的方法，這是他在 32 歲時被診斷患有的一種罕見疾病。作為 SOLVE FSHD 的首任執行董事，Chin 博士將負責將該組織的目標與研究人員、科學家和公司的專業知識保持一致，以促進和資助面肩胛肱型肌營養不良症新療法的發現和開發。

SOLVE FSHD 創始人 Chip Wilson 表示：「Chin 博士在罕見神經肌肉疾病方面的經驗和專長為我們的組織增添巨大價值。我們很高興獲得她的專業知識和指導，以實現該組織的目標，即在 2027 年 12 月前找到治愈面肩胛肱型肌營養不良症的方法。 他補充說：「在該組織成立後的短短幾週，SOLVE FSHD 收到對符合資格撥款申請和新治療技術的強烈回應，這些將在 Chin 博士的領導下進行審查。此外，她還孜孜不倦地為 SOLVE FSHD 建立強大的行業聯盟，密切評估令人興奮的資助項目，並促進面肩胛肱型肌營養不良症研究和藥物開發的學術和業界的合作資助機會。」

Chin 博士在加拿大滑鐵盧大學獲得生理學博士學位，並在澳洲悉尼大學和德克薩斯大學達拉斯西南醫學中心完成博士後培訓，專注於肌肉疲勞中的細胞內鈣和肌肉纖維類型確定和肌肉可塑性中基因表達的轉錄調控。

Solve FSHD 執行董事 Eva Chin 博士表示：「我很榮幸加入 Solve FSHD 團隊，支持 Chip 和 Wilson 家族完成我們的使命，那就是透過資助符合資格的研究項目和臨床前和臨床研究來提高罕見神經肌肉疾病患者的生活質素，從而加速尋找治愈面肩胛肱型肌營養不良症的方法。」

Chin 博士的職業生涯跨越學術和製藥行業，曾在 Pfizer、馬里蘭大學、MyoTherapeutics、Cytokinetics 和 NMD Pharma 擔任職務。在 Pfizer 期間，Eva 將她的職業生涯從專注於肌肉功能的細胞和分子機制的學術研究轉向發現和開發肌肉標靶治療。在過去五年，她領導許多用於肌萎縮性脊髓側索硬化症、脊髓性肌肉萎縮症、重症肌無力和肥厚型心肌病臨床試驗候選藥物的非臨床開發。

在 Chin 博士的指導下，Solve FSHD 的 風險慈善資金費用機制模式將策略性利用 Wilson 的資金承諾來支持初始贈款、投資在專注於面肩胛肱型肌營養不良症的早期公司中，並激勵神經肌肉疾病領域的製藥公司增加對面肩胛肱型肌營養不良症的關注。風險慈善模式將使該組織能夠透過投資回報實現財務上的自給自足。對可行但高風險研究機會的投資，可能會為組織帶來持續的再投資流，以進一步支持贈款資金費用機制計劃。

史丹福大學神經肌肉醫學項目主任 John Day 醫學博士說：「為了利用基因治療的最新進展，SOLVE FSHD 建立一個創造性的資金費用機制平台，以促進快速減緩、停止甚至逆轉面肩胛肱型肌營養不良症弱點的治療方法開發。讓具有 Eva Chin 博士經驗和能力的人加入 SOLVE FSHD，對建立科學嚴謹的計劃以盡快定義和驗證安全有效的治療方法至關重要。」

關於 Solve FSHD

Solve FSHD 正在資助創新的生物技術和生物製藥研發活動，以加速面肩胛肱型肌營養不良症 (FSHD) 治療的新療法。此由加拿大企業家和慈善家 Chip Wilson 全額資助及建立。靈感來自瑜伽的運動服飾公司 Lululemon Athletica Inc. 的創辦人，在他生命的最後三年裡，他一直與面肩胛肱型肌營養不良症共存。他已自籌 1 億美元來建立 SOLVE FSHD，並為符合該組織使命的項目啟動資金：加速新療法的研究，並在 2027 年之前找到治愈該疾病的方法。

未來的撥款資金公告將在 SOLVE FSHD 的網站發佈 - https://solvefshd.com/。對於處於早期階段的公司，請透過電郵：info@solvefshd.com 聯絡 SOLVE FSHD。

若您患有面肩胛肱型肌營養不良症，並希望了解有關臨床試驗或加入面肩胛肱型肌營養不良症登記冊，請參閱 SOLVE FSHD 的網站 - https://solvefshd.com/

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