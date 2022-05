Koelis annonce de nouveaux produits lors de l'assemblée de l'American Urology Association (« AUA »)

French German Japanese

GRENOBLE, France, et PRINCETON, New Jersey, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (« Koelis » ou la « Société », www.koelis.com), un leader et innovateur dans la prise en charge du cancer de la prostate, a annoncé aujourd'hui le lancement de nouveaux produits lors de la prestigieuse assemblée annuelle de l'American Urology Association à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.



Koelis organisera des démonstrations interactives et en direct sur son stand n° 1201 du 13 au 15 mai en vue de présenter la technologie exclusive et les nouvelles fonctionnalités de sa plateforme d'imagerie et de fusion Trinity 3D.

Les nouveaux produits incluent un logiciel de guidage de la cryoablation focale (« ProMap-FT™ »), des grilles de biopsie transpérinéale à usage unique (« Perine Grids™ ») et un logiciel de traitement IRM (« ProMap Lite™ »). Chacun de ces nouveaux produits complète le système de guidage de fusion d'images IRM-US Trinity® de Koelis. Le système Trinity intègre une imagerie à ultrasons 3D polyvalente avec un guidage de la fusion d'images IRM-US exclusif qui comprend le logiciel unique de suivi du mouvement de la prostate (OBT Fusion®) de la Société. Le système Trinity® de Koelis est un système unique et efficace en termes d'espace qui ne nécessite pas d'interface grâce à un système d'imagerie par ultrasons externe ou des capteurs électromagnétiques externes.

Mark Rooney, vice-président et directeur général de Koelis aux États-Unis, a commenté : « Nous sommes convaincus que ces lancements de nouveaux produits sont la preuve que nous écoutons nos clients urologues et nos partenaires universitaires qui mènent un changement de paradigme dans le traitement du cancer de la prostate. »





ProMap-FT™ étend la gamme de produits de traitement pour l'ablation focale de la prostate de Koelis afin d'inclure un logiciel de planification et de guidage pour la cryoablation. Avec des spécifications isothermes intégrées, le logiciel ProMap-FT est compatible avec chacun des deux principaux fournisseurs de systèmes de cryoablation. En utilisant la technologie exclusive OBT Fusion® de Koelis, ProMap-FT dispose également d'une capacité unique de suivre de manière sûre et précise les aiguilles de cryoablation jusqu'à n'importe quelle lésion ciblée d'un cancer de la prostate. ProMap-FT offre également une polyvalence pour permettre le guidage 3D des fibres laser ou de toute autre aiguille chirurgicale.

Les grilles à usage unique Perine Grids™ comprennent à la fois des versions « full » et « mini » des guides d'aiguilles transpérinéales réutilisables bien appréciés de la Société. En minimisant à la fois le temps et la main-d'œuvre liés aux contaminations croisées et à la stérilisation, les grilles à usage unique Perine Grids de Koelis aideront à soutenir la transition de la biopsie de la prostate transpérinéale vers une procédure en cabinet.

ProMap Lite™ est une version uniquement logicielle du poste de travail de planification des biopsies MR-Draw™ de Koelis. Conçue pour être compatible avec les postes de travail de radiologie et de PC, ProMap Lite apportera plus de flexibilité et d'efficacité au flux de travail requis pour accéder à l'IRM d'un patient et la traiter avant sa biopsie guidée par fusion. ProMap Lite constitue la première étape de la stratégie de Koelis qui, en fin du compte, ajoutera des fonctionnalités basées sur l'IA et le cloud au système Trinity.

Antoine Leroy, cofondateur et président-directeur général de Koelis, a conclu : « Notre mission est d'innover continuellement pour proposer une biopsie de la prostate et une technologie de traitement ciblée qui font progresser la qualité des soins contre le cancer de la prostate. Nous cherchons également à apporter aux médecins et à leurs patients le plus haut niveau de polyvalence dans les choix technologiques. Nous nous engageons à soutenir des chirurgies de la prostate précises et sûres, que ces interventions soient effectuées avec ou sans fusion IRM-US, qu'elles soient transrectales ou transpérinéales, ou qu'elles soient suivies d'une surveillance ou d'un traitement actif. »

À propos de Koelis : Basée à Grenoble, en France, Koelis est un pionnier et un leader de la technologie de guidage d'images par fusion IRM-US depuis plus de 10 ans. Équipé d'un logiciel exclusif d'imagerie par ultrasons 3D et de suivi des mouvements de la prostate (OBT Fusion®), le système Trinity® de Koelis facilite un diagnostic par biopsie plus précis ainsi que des alternatives « focales » de traitement du cancer de la prostate aux traitements traditionnels ciblant les « organes totaux » tels que la prostatectomie chirurgicale et la radiothérapie. L'engagement de la Société à traiter le cancer de la prostate de manière minimalement invasive comprend un registre clinique multicentrique (« Violette », NCT04582656) en Europe basé sur la technologie d'ablation par micro-ondes guidée par Trinity.

Koelis : Antoine Leroy, fondateur et PDG

e-mail : info@koelis.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0fff965d-28a1-41a1-8123-1be0c08f44c3/fr