Bourses du Fonds CDPQ pour la relève journalistique : une nouvelle entente de trois ans est conclue

MONTRÉAL, 11 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) sont fières d’annoncer la poursuite du Fonds CDPQ pour la relève journalistique, une initiative mise sur pieds en 2018 et qui permettra chaque année à cinq jeunes journalistes ou étudiants de se prévaloir d’une bourse de 9 000 $ leur permettant de vivre un stage rémunéré de trois à quatre mois dans un média d’information au Québec. Un total de 15 bourses seront remises pendant les trois prochaines années.



Afin de préserver l’indépendance des médias et des journalistes, aussi bien dans le choix de leurs candidats boursiers, que dans le choix des sujets ainsi que dans le traitement de l’information conformément aux pratiques éthiques et déontologiques reconnues dans la profession, la FPJQ administrera le programme de bourses, en vertu des modalités suivantes :

Le Fonds CDPQ totalisera 150 000 $, soit quinze bourses de 9 000 $ et 5 000 $ pour les frais de gestion du programme par la FPJQ;

Chaque année, au moins une de ces cinq bourses sera attribuée à un jeune journaliste en région ou qui souhaite travailler dans une entreprise de presse en région;

De plus, chaque année, une de ces bourses sera attribuée à un candidat qui souhaite travailler dans une entreprise de presse anglophone;

Également, chaque année, une de ces bourses sera attribuée à un stage dans une entreprise de presse qualifiée de nouveau média ou média alternatif;

Les entreprises de presse devront soumettre un ou des candidats à la FPJQ pour l’obtention d’une bourse;



La FPJQ sélectionnera les membres du jury au sein d'entreprises de presse, d'associations professionnelles, dans le monde académique ou autre, qui jugeront les candidatures et choisiront les lauréats de manière objective et en toute indépendance.

Chacun des stages rémunérés devra être d’une durée minimale de 12 semaines et maximale de 16 semaines. Le tiers du stage d’un lauréat.e doit porter sur l’économie et/ou la finance, le reste du stage est à la discrétion de l’entreprise. Une priorité sera également accordée aux reportages portant sur l'environnement et la lutte aux changements climatiques, tout en conservant un regard économique sur ces sujets.

Enfin, les stagiaires lauréats de ces bourses devront participer à une formation sur les fondements de l’économie et de la finance, dont le contenu sera préparé par un organisme indépendant reconnu en matière d’économie et de finance et la CDPQ avec l’implication de différents acteurs économiques et médiatiques.

Ces bourses sont accessibles :

À toute entreprise de presse reconnue par la FPJQ.

Aux étudiants et étudiantes de 18 ans et plus, membre de la FPJQ, qui sont inscrits dans un programme de journalisme d’un établissement d’enseignement basé au Québec (collégial ou universitaire).

Le montant de 9 000 $ sera versé aux entreprises de presse dans lesquelles les boursiers et boursières effectuent leurs stages. Les entreprises rémunèrent les stagiaires selon les grilles salariales de l’entreprise ou les conventions collectives qui s'appliquent.

L’entreprise de presse devra remettre un rapport à la fin du stage. Tous les types de médias reconnus par la FPJQ sont admissibles à l’obtention d’une bourse. Le nombre de dossiers que vous pouvez déposer n’est pas limité, toutefois il y aura une limite d’une bourse par entreprise de presse.

En raison des circonstances exceptionnelles, les dates prévues des stages pourraient varier pour accommoder les entreprises de presse, mais devront obligatoirement débuter en 2022. Quant à la journée de formation, elle pourrait être donnée en ligne.

Les conditions de participation sont disponibles sur le site Web de la FPJQ : https://www.fpjq.org/fr/bourses-2022-du-fonds-de-la-cdpq-pour-la-releve-journalistique

