SalMar - Fortsatt solid drift og rekordhøye laksepriser ga sterke resultater i første kvartal 2022

Total operasjonell EBIT for første kvartal ble NOK 1 262 millioner, 28,02 NOK per kg

Total operasjonell EBIT for Norge i første kvartal ble NOK 1 201 millioner kroner, 28,83 NOK per kg

Oppdrettssegmentene i Norge leverer rekordhøye resultater hvor særlig Oppdrett Nord-Norge leverer sterkt. For tredje kvartal på rad leverer Nord-Norge et lavt kostnadsnivå og fortsetter å levere sterke resultater. Oppdrett Midt-Norge leverer lavere kostnadsnivå enn foregående kvartal og fortsatt solid drift.

Salg og industri leverer gode operasjonelle resultater fra drift, men rekordhøye priser på laks i spotmarkedet preger inntjeningen på inngåtte kontrakter.

Icelandic Salmon leverer sterke resultater som følge av god prisoppnåelse, solid kapasitetsutnyttelse ved slakteriet og stabil kostnadsutvikling for øvrig.

SalMar Aker Ocean som ble formelt etablert i 2021, rapporterer som et separat segment fra og med første kvartal 2022.

Forventet slaktevolum for 2022 er uendret i alle regioner.

Tilbudsperioden på det frivillige tilbudet på alle utestående aksjer i NTS ASA gikk ut i slutten av april 2022 og 52,7% av aksjonærene i NTS ASA aksepterte budet.

Linda Litlekalsøy Aase ny CEO i SalMar fra mai 2022 og Gunnar Nielsen ny CFO fra april 2022

Fortsatt solide prestasjoner i verdikjeden og rekordhøye laksepriser



SalMar hadde en operasjonell EBIT på NOK 1 262 millioner i første kvartal 2022, opp fra NOK 890 millioner i foregående kvartal og NOK 627 millioner i første kvartal i fjor. Det ble slaktet totalt 45.000 tonn i kvartalet. Det gir sterke 28,02 NOK per kg i operasjonell EBIT. Tilsvarende tall for fjerde kvartal 2021 var 15,78 NOK per kg og for første kvartal 2021 NOK 17,02 per kg.

– Våre ansatte har igjen levert imponerende prestasjoner i form av førsteklasses kvalitet på produktene og svært gode operasjonelle og finansielle resultater. Midt-Norge, og spesielt Nord-Norge, rapporterte sterke biologiske og operasjonelle prestasjoner og aktivitetene på Island viste solide resultater som følge av god prisoppnåelse og stabilt kostnadsnivå, sier Linda Litlekalsøy Aase som 9. mai i tiltrådte som ny konsernsjef i SalMar.

– Rekordhøye laksepriser har også bidratt til det sterke resultatet, den gjeldene markedsituasjonen svekker derimot det finansielle resultatet i segmentet Salg og industri på grunn av prisnivået på kontrakter. Den underliggende driften i kvartalet isolert er bedre enn foregående kvartaler, sier Aase.

Sterk plattform for fortsatt bærekraftig vekst i alle regioner

Med basis i en sterk bedriftskultur som er bygget av, og utviklet av kompetente og dedikerte ansatte, vil SalMar fortsette å vokse. Over de seneste årene har SalMar tatt betydelige steg for å rigge selskapet for videre bærekraftig vekst langs hele verdikjeden i alle regioner. Dette arbeidet fortsetter med full styrke fremover hvor SalMar har som ambisjon å være ledende både innenfor det tradisjonelle kystnære havbruket, så vel som i oppdrett i mer eksponerte områder både innaskjærs og i åpent hav.

Som et ledd i sin vekststrategi, lanserte SalMar i første kvartal et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i NTS ASA. Akseptfristen for budet gikk ut i slutten av april hvor det ble mottatt aksept for totalt 52,7 prosent av aksjene i NTS. SalMar er fornøyd med oppslutningen av aksepter, som gjør at NTS vil bli et datterselskap av SalMar ved gjennomføring av tilbudet. Forutsatt at Tilbudet gjennomføres, vil SalMar oppfylle tilbudsplikten med et kontanttilbud på de resterende aksjene i NTS i tråd med gjeldene rett.

Fremtidsutsikter

SalMar er optimistisk med tanke på fremtiden for akvakulturnæringen og forventer at det totale utbudet av laks vil være på samme nivå i 2022 som i 2021.

SalMar forventer tilsvarende kostnadsnivå, lavere slaktevolum og en kontraktsandel på rundt 60% i andre kvartal 2022. Kontraktsandelen i andre kvartal er høyere enn normalt som følge av lavere slaktevolum.

Selskapet holder sine tidligere kommuniserte volumanslag for 2022 uforandret. Forventet slaktevolum for Norge er 175 000 tonn, for Island 16 000 tonn og for Skottland 46 000 tonn. Kontraktsandelen for året 2022 er rundt 35 prosent.

Full rapport og presentasjon for første kvartal 2022 er vedlagt.

SalMars konsernsjef Linda Litlekalsøy Aase og CFO Gunnar Nielsen vil presentere selskapets resultater på Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo, i dag klokken 08:00. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no .

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Linda Litlekalsøy Aase, konsernsjef

Tlf: +47 900 74 413

Epost: linda.aase@salmar.no

Gunnar Nielsen, CFO

Tlf: +47 960 97 005

Epost: gunnar.nielsen@salmar.no

Håkon Husby, IR-ansvarlig

Tlf: +47 936 30 449

Epost: hakon.husby@salmar.no

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved InnovaMar på Frøya, InnovaNor på Senja og Vikenco på Aukra. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean. Videre eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

