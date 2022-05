Kitron ASA – Igangsetting av tilbakekjøp av aksjer

English Norwegian

(2022-05-12) Kitron ASA igangsetter tilbakekjøp av aksjer



Kitron ASA ("Kitron" eller "Selskapet") har besluttet å igangsette et tilbakekjøp av inntil 55 000 egne aksjer for et totalt maksimumsbeløp på NOK 1 000 000. Tilbakekjøpsprogrammet kan gjennomføres i perioden fra denne kunngjøringen og frem til 19 mai 2022.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052 av 8. mars 2016 om unntak fra markedsmanipulasjon for aksjeprogrammer. Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å erverve aksjer som kan benyttes som en del av godtgjørelsen til styremedlemmene for perioden fra og med mai 2022 til og med april 2023, som vedtatt av ordinær generalforsamling 27. april 2022.

Selskapet har engasjert Norne Securities AS for å gjennomføre tilbakekjøpet. Tilbakekjøpene vil gjennomføres i henhold til fullmakt gitt til styret av Selskapets ordinære generalforsamling avholdt 27. april 2022. I henhold til fullmakten kan det erverves inntil 19 701 439 aksjer til minimum NOK 1 og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, likevel slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 25 per aksje. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest 30. juni 2023.

Alle oppkjøp under tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført på Euronext Oslo Børs. Gjennomføringen av eventuelle tilbakekjøp vil avhenge av markedsforhold, tilbakekjøpsprogrammet kan avbrytes når som helst og Selskapet kan beslutte å avslutte tilbakekjøpsprogrammet før terskelen angitt ovenfor er nådd.

Kitron eier ingen egne aksjer i Selskapet per dato for denne kunngjøringen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.800 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021.

www.kitron.com

Denne informasjonen er offentliggjort av Selskapet i henhold til EUs markedsmisbruksforordning artikkel 5, supplementert av delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1052, og er underlagt kravene til offentliggjøring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.