Parandus: Inbanki 2022. aasta esimese kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne on korrigeeritud.

Inbanki 2022. aasta esimese kvartali puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Panga kvartaalne kasumi kasv võrreldes eelmise aastaga oli 15% ja omakapitali tootlus 14,8%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2021. aasta sama kvartaliga võrreldes 48% ja ulatus 640 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 50% ja ulatus aasta lõpu seisuga 677 miljoni euroni.

Esimese kvartali müügimaht oli kokku 125 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 29%.

Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes 22% ja oli 86 miljonit eurot moodustades 68% kogumüügist. Väikelaenu müügimaht suurenes 70% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 23 miljoni euro eest, mis on 38% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

suurenes 70% ja oli 15 miljonit eurot, autosid finantseeriti 23 miljoni euro eest, mis on 38% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 2022. aasta esimese kvartali lõpus oli Inbankil 804 000 aktiivset kliendilepingut ja enam kui 4700 aktiivset partnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

“Kui esimene kvartal algas Inbanki jaoks tugevalt, siis olukord muutus aga üle öö, kui Venemaa alustas 24. veebruaril sõda Ukraina vastu.

Sõja esimestel nädalatel toimus tarbijakäitumises suur muutus, mis mõjutas ka Inbanki müügitulemusi. Märtsi lõpuks on olukord aga stabiliseerunud ja esimeses kvartalis ulatus Inbanki krediiditoodete müük 125 miljoni euroni, mis on 29% enam kui aasta tagasi.

Kokkuvõttes oli 2022. aasta esimene kvartal taas täis väljakutseid, mida väline keskkond on meile tervisekriisist alates pakkunud. Tänu paindlikule struktuurile ning partneritele ja klientidele keskendumisele on Inbank suutnud igale muutusele operatiivselt reageerida. Ukraina sõja jätkudes on oodata inflatsiooni kasvu ja intressikeskkonna muutusi, millele pank peab reageerima. Kuigi klientide maksekäitumine on püsinud väga tugevana, on aasta teisel poolel oodata sõja mõjude jõudmist krediidikvaliteeti, mistõttu me suurendasime esimeses kvartalis ka eraldisi krediidiriski katteks. Järgnevate kvartalite jooksul on Inbanki fookuseks oma partnerite kvaliteetne teenindamine, kasumlikkuse säilitamine ja edukas sisenemine Tšehhi turule.”

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.03.2022

Bilansimaht 846 miljonit eurot

Laenuportfell 640 miljonit eurot

Hoiuseportfell 677 miljonit eurot

Omakapital 82,1 miljonit eurot

Puhaskasum 2,94 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 14,8%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) I kvartal 2022 I kvartal 2021 3 kuud 2022 3 kuud 2021 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 13 821 11 116 13 821 11 116 Intressikulu -2 947 -2 143 -2 947 -2 143 Neto intressitulu 10 874 8 973 10 874 8 973 Teenustasutulu 705 449 705 449 Teenustasukulu -802 -789 -802 -789 Neto teenustasutulu -97 -340 -97 -340 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt -184 0 -184 0 Valuutakursi ümberhindluse kahjumid/kasumid -27 60 -27 60 Neto kasum/-kahjum finantsinstrumentidelt -211 60 -211 60 Muud põhitegevusega seotud tulud 5 659 3 522 5 659 3 522 Muud põhitegevusega seotud kulud -3 794 -2 721 -3 794 -2 721 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 12 431 9 494 12 431 9 494 Tööjõukulud -3 289 -2 751 -3 289 -2 751 Turunduskulud -563 -543 -563 -543 Halduskulud -1 851 -1 114 -1 851 -1 114 Põhivara kulum -1 009 -740 -1 009 -740 Tegevuskulud kokku -6 712 -5 148 -6 712 -5 148 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 5 719 4 346 5 719 4 346 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt -58 336 -58 336 Laenude allahindluse kulu -2 573 -1 805 -2 573 -1 805 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 3 088 2 877 3 088 2 877 Tulumaks -147 -331 -147 -331 Aruandeperioodi puhaskasum 2 941 2 546 2 941 2 546 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed 96 -126 96 -126 Aruandeperioodi koondkasum 3 037 2 420 3 037 2 420





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 Varad Nõuded keskpankadele 89 709 77 453 50 349 Nõuded krediidiasutustele 17 565 17 870 19 185 Investeeringud võlakirjadesse 8 425 7 684 15 205 Laenud ja nõuded 639 653 604 848 432 672 Investeeringud sidusettevõtetesse 716 774 4 238 Materiaalsed varad 25 982 19 147 7 837 Vara kasutusõigus 25 943 25 231 29 809 Immateriaalsed varad 23 224 22 423 17 247 Muud finantsvarad 3 207 2 151 1 231 Muud varad 4 653 2 769 2 334 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 601 2 401 2 250 Müügiks hoitavad sidusettevõtted 4 203 4 203 0 Varad kokku 845 881 786 954 582 357 Kohustised Klientide hoiused 676 918 617 857 452 592 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 184 0 0 Muud finantskohustised 46 203 49 188 40 816 Tulumaksukohustis 167 284 1 096 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 89 125 0 Muud kohustised 3 173 3 296 3 343 Allutatud võlaväärtpaberid 37 041 37 187 17 573 Kohustised kokku 763 775 707 937 515 420 Omakapital Aktsiakapital 997 997 961 Ülekurss 30 436 30 436 23 865 Kohustuslik reservkapital 100 96 96 Muud reservid 1 773 1 625 1 364 Jaotamata kasum 48 800 45 863 37 252 Mittekontrolliv osalus 0 0 3 399 Omakapital kokku 82 106 79 017 66 937 Kohustised ja omakapital kokku 845 881 786 954 582 357





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4700 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550



Manus