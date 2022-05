ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2022 KLO 8:30

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2022

Liikevaihto kasvoi, tulos kääntyi alkuvuodesta voitolliseksi

YHTEENVETO (jatkuvat toiminnot)

Liikevaihto 8,5 MEUR (1-3/2021: 7,3 MEUR)

Liikevoitto 0,4 MEUR (0,5 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,3 MEUR (0,4 MEUR)

Tulos/osake 0,07 EUR (0,09 EUR)

Omavaraisuusaste 53,5 % (54,0 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Euroalueen talousnäkymiä koskevissa EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2022 arvioissa maailmantalouden kasvun katsotaan jatkuneen vaimeana vuodenvaihteessa, kun koronaviruksen omikronmuunnos alkoi levitä nopeasti, ja tarjontakapeikot pysyivät kireinä sekä raaka-aineiden hinnat korkeina. Venäjän ja Ukrainan sota langettaa merkittävästi epävarmuutta maailmantalouden näkymien ylle erityisesti lyhyellä aikavälillä.

Globaalin BKT:n (ilman euroaluetta) arvioidaan kasvaneen 6,3 % vuonna 2021, ja kasvun ennakoidaan hidastuvan 4,1 prosenttiin vuonna 2022. Edellisiin kokonaistaloudellisiin arvioihin verrattuna maailmantalouden kasvua on tarkistettu nopeammaksi vuoden 2021 osalta, jolloin tavaroiden globaali kysyntä sai merkittävää talouspoliittista tukea. Sitä vastoin vuosien 2022 ja 2023 arvioita on tarkistettu aiempaa heikommaksi erityisesti Venäjän ja Ukrainan sodan, sekä elvyttävän politiikan asteittaisen lopettamisen takia.

Tilikauden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen tulos kääntyi voitolliseksi vaikean loppuvuoden 2021 jälkeen. Liikevaihdon kasvun osalta voimme olla tyytyväisiä, ja myös kannattavuuden kehitys on ollut myönteistä verrattuna loppuvuoteen. Kustannusinflaatio raaka-aineiden, energian ja kuljetusten osalta jatkui voimakkaana. Olemme kyenneet nostamaan omia myyntihintojamme. Voimassa olevien tarjousten ja myyntisopimusten takia ei hintojen nostaminen samassa aikataulussa kohoavien tuotannontekijähintojen kanssa ole aina ollut mahdollista. Erityisesti pakkausmateriaalien raaka-aineiden hinnoittelumekanismit aiheuttavat ongelmia. Raaka-aineiden hinnat vahvistetaan yleisimmin vain kuukaudeksi, mutta omat myyntisopimukset asiakkaidemme kanssa ovat yleensä voimassa useamman kuukauden ajan.

Myös tilauskannan tuntuva kasvu sekä vertailuvuoteen että vuoden 2021 tilinpäätöstilanteesen verrattuna on myönteinen signaali tilikauden jatkoa ajatellen. Tilauskantamme kasvoi sekä meijerikoneiden että pakkausmateriaalien kohdalla.

Positiivisena signaalina voidaan myös pitää meijerikoneiden kaupan vilkastumista useilla markkina-alueillamme. Arvioimme vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteessa, että markkinoillamme on patoutunutta investointikysyntää, jonka uskomme purkautuvan ainakin osittain kuluvan vuoden aikana. Ensimmäisen vuosineljänneksen valossa näyttää, että arviomme asiasta on toteutumassa. Venäjän ja Ukrainan välisen sodan aiheuttama epävarmuuden lisääntyminen saattaa kuitenkin muuttaa tilannetta nopeastikin.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA (jatkuvat toiminnot)

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,5 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Liikevaihdossa on kasvua 16,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,5 milj. euroa), eli 4,2 % (6,9 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,09 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 49,8 milj. euroa (48,1 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 53,5 % (54,0 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 17,9 milj. euroa (17,1 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä konetoimitusten ja pakkausmateriaalitoimitusten määrät ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä olleet selkeästi vertailuvuotta korkeammat, ja myös segmentin liikevoitto parani vertailuvuoteen nähden. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat ovat historiallisesti edelleen hyvin korkealla tasolla, jolla on ollut selvä vaikutus pakkausmateriaalien marginaaleihin. Odotamme tilanteen kuitenkin tasaantuvan kuluvana vuonna.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Vertailukauteen nähden tulos heikkeni johtuen valtaosin kertaluonteisesta vaihto-omaisuuden arvon alaskirjauksesta.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 228 (229), josta ulkomailla 102 (104). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 229 (228).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2022 vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,29 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 2.5.2022.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Jarmo Halosen, Jukka Halosen ja Hilkka Tuorin. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Jukka Lahdenpää ja KHT Veikko Terho. Varatilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 21.4.2022 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2023 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2022 – 30.4.2023 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2022 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,66 euroa ja alin 6,62 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 6,80 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 79 519 kpl (4,4 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Vaikka pandemian tuleva kehitys muodostaa edelleen tärkeän riskitekijän maailmantalouden perusskenaariossa, Venäjän ja Ukrainan sota voimistaa epävarmuutta merkittävästi. Vastaisuudessa konfliktin eskalaatioon liittyvä riski saattaa muodostua merkittäväksi ja suistaa maailmantalouden elpymisen pois raiteiltaan sekä ruokkia inflaatiopaineita.

Muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa yrityksemme hallitus on linjannut, että Elecster-konserni noudattaa kaikkia asetettuja pakotteita ja lakeja toiminnassaan. Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden ja yritysten vetäytymisilmoitusten seurauksena Venäjä on määrännyt, että länsimaisten yritysten tulee jatkaa toimintaansa, myydä toimintansa tai lopettaa toiminta selvitystilan kautta. Pakotteisiin liittyvä lainsäädäntö ja lakien tulkinta ei ole vakiintunutta. Hätiköidyt toimet voivat ääritilanteessa toimia alkuperäistä tarkoitustaan vastaan. Toiminnan välitön lopettaminen tai myyminen voisivat johtaa tilanteeseen, jossa yritystoiminta päätyy suoraan tai välillisesti Venäjän hallintoa tukevien tahojen hallintaan merkittävään alihintaan. Julkisuudessa olleissa yrityskauppoissa on esitetty 70 % - 80 %:n alaskirjauksia. Tällainen alihintainen omaisuus voi päätyä myöhemmin kerryttämään pakotteiden alaisten henkilöiden tai organisaatioiden tuottoja ja varallisuutta. Käytännössä tällainen toiminta johtaisi asetettujen pakotteiden tavoitteiden vastaiseen lopputulokseen. Päätettäessä toimintojen lopettamisesta tai jatkamisesta Elecsterin on myös huomioitava henkilöstönsä turvallisuus ja oikeusasema.

Kustannusinflaatio ja sodan johdosta mahdollisesti lisääntyvät häiriöt toimitusketjuissa luovat tulevaisuuteen epävarmuutta. Uskomme kuitenkin, että vahvistuneen tilauskannan ja neuvottelussa olevien meijerikonekauppojen määrän kasvun myötä tulemme saavuttamaan liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen kasvulle asettamamme tavoitteen.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 LIIKEVAIHTO 8.542 7.327 32.542 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 690 832 1.430 Valmistus omaan käyttöön -85 0 105 Liiketoiminnan muut tuotot 38 37 396 Materiaalit ja palvelut -5.136 -4.319 -19.799 Henkilöstökulut -1.994 -2.017 -7.557 Poistot ja arvonalentumiset -331 -304 -1.321 Liiketoiminnan muut kulut -1.367 -1.049 -5.543 LIIKEVOITTO 357 507 254 Rahoitustuotot ja –kulut -49 -58 -463 TULOS ENNEN VEROJA 308 449 -210 Tuloverot -60 -119 -381 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot 249 331 -590 Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot -7 3.087 Tilikauden voitto tappio, yhteensä 324 2.497 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 249 327 2.588 Määräysvallattomille omistajille 0 -3 -91 Tulos/osake, yhteensä 0,07 0,09 0,69 Tulos/osake, jatkuvat 0,07 0,09 -0,16 Tulos/osake, lopetetut 0,00 0,85

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

TILIKAUDEN TULOS 249 324 2.497 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -631 703 1.270 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -382 1.026 3.767 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille -381 1.029 3.857 Määräysvallattomille omistajille 0 -3 -91

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat oikeudet 157 189 162 Aineelliset hyödykkeet 10.571 13.052 11.028 Muut osakkeet ja osuudet 81 420 81 Pitkäaikaiset saamiset 1.175 1.827 1.376 Laskennalliset verosaamiset 499 448 434 Pitkäaikaiset varat yhteensä 12.482 15.936 13.081 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 20.772 17.737 18.280 Myyntisaamiset ja muut saamiset 7.503 8.009 6.965 Tuloverosaaminen 185 310 151 Rahavarat 8.898 6.120 10.427 Lyhytaikaiset varat yhteensä 37.358 32.176 35.822 VASTAAVAA 49.840 48.112 48.903 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 102 94 100 Muuntoerot 753 272 652 Kertyneet voittovarat 17.990 17.076 18.469 Määräysvallattomat omistajat 9 1.020 9 Oma pääoma yhteensä 26.245 25.853 26.621 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 263 402 256 Pitkäaikainen vieras pääoma 11.110 11.044 11.687 Lyhytaikainen vieras pääoma 12.222 10.813 10.338 VASTATTAVAA 49.840 48.112 48.903

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 249 331 -590 Oikaisut tilikauden tulokseen 379 472 -860 Käyttöpääoman muutos -1.659 -618 -506 Maksetut korot ja muut rahoituserät -110 -74 -404 Saadut korot ja osingot 14 23 76 Maksetut verot -148 -172 -576 Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot 97 3.436 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -1.275 59 576 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -56 -72 -1.114 Käyttöomaisuuden myynti 1 3 17 Tytäryhtiön myynti 4.284 Pitkäaikaisten saamisten muutos 1 0 10 Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot -46 -60 Investointien rahavirta yhteensä -54 -115 3.136 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -795 -713 192 Lyhytaikaisten lainojen muutos 944 0 61 Maksetut osingot -7 -1.048 Rahoituksen rahavirta lopetetut toiminnot -51 -102 Rahoituksen rahavirta yhteensä 149 -770 -897 Rahavarojen muutos -1.180 -827 2.814 Rahavarat kauden alussa 10.427 7.339 7.339 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus -349 -392 275 Rahavarat kauden lopussa 8.898 6.120 10.427





LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA



a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Määräysvallattomille omistajille

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2022 3.152 4.239 100 652 18.469 26.612 9 26.621 Laaja tulos 2 101 -484 -381 0 -382 Muut muutokset 5 5 0 5 OMA PÄÄOMA



31.3.2022 3.152 4.239 102 753 17.990 26.236 9 26.245

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2021 3.152 4.239 90 -209 16.749 24.021 1.023 25.044 Laaja tulos 4 481 544 1.029 -3 1.026 Muut muutokset -217 -217 -217 OMA PÄÄOMA



31.3.2021 3.152 4.239 94 272 17.076 24.833 1.020 25.853

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 Annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 2.558 4.089 2.558 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 Liikevaihto 8.542 7.327 32.542 Liikevaihdon kasvu, % 16,6 -20,7 -11,2 Liikevoitto 357 507 254 % liikevaihdosta 4,2 6,9 0,8 Tulos ennen veroja 308 449 -210 % liikevaihdosta 3,6 6,1 -0,6 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 249 331 -591 % liikevaihdosta 2,9 4,5 -1,8 Oman pääoman tuotto, % 3,8 5,1 -2,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,6 5,3 1,6 Korollinen vieras pääoma 17.860 17.087 17.667 Rahavarat 8.898 6.120 10.427 Nettovelkaantumisaste, % 34,1 42,4 27,2 Omavaraisuusaste, % 53,5 54,0 55,0 Taseen loppusumma 49.840 48.112 48.903 Bruttoinvestoinnit 100 89 1.117 Tilauskanta 8.844 4.167 6.874 Tulos/osake, euroa 0,07 0,09 -0,16 Oma Pääoma/osake, euroa 7,00 6,90 7,10 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 15.390 13.859

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN (jatkuvat ja lopetetut yhteensä)

Tuhatta euroa Q1/22 Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Liikevaihto 8.542 8.979 9.721 8.445 7.938 Liikevoitto 357 2.097 1.128 -376 504 Liikevoitto, % 4,2 23,3 11,6 4,4 6,3 Kauden tulos 249 1.912 764 -415 327 Tulos/osake, euroa 0,07 0,51 0,20 -0,11 0,09

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2021 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2021 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2022 julkaistaan 17.8.2022.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet