OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

12 May 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 11 May 2022 it had purchased a total of 100,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 100,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.005 Lowest price paid (per ordinary share) £4.798 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £4.9478

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 445,235,918 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 445,235,918.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:27:23 GBp 17 498.80 XLON xeaAk8rnxcB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:27:23 GBp 10 498.80 XLON xeaAk8rnxcF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:27:23 GBp 496 498.80 XLON xeaAk8rnxXt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:26:20 GBp 152 499.00 XLON xeaAk8rnxM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:26:20 GBp 97 499.00 XLON xeaAk8rnxM3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:26:00 GBp 85 499.00 XLON xeaAk8rnuZ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:26:00 GBp 169 499.00 XLON xeaAk8rnuZB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:25:40 GBp 299 499.00 XLON xeaAk8rnu@4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:23:20 GBp 1,277 498.20 XLON xeaAk8rncYY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:23:20 GBp 150 498.00 XLON xeaAk8rncZC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:19:08 GBp 331 498.00 XLON xeaAk8rnbvj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:19:02 GBp 150 498.20 XLON xeaAk8rnbwM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:19:02 GBp 138 498.20 XLON xeaAk8rnbwO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:18:03 GBp 405 498.20 XLON xeaAk8rnYW@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:16:43 GBp 274 498.40 XLON xeaAk8rnYPK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:16:15 GBp 410 498.60 XLON xeaAk8rnZsJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:16:04 GBp 926 498.60 XLON xeaAk8rnZ@5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:14:19 GBp 49 497.20 XLON xeaAk8rnW@G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:12:57 GBp 763 497.20 XLON xeaAk8rnXpJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:11:04 GBp 49 496.60 XLON xeaAk8rnkpH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:11:04 GBp 54 496.60 XLON xeaAk8rnkpJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:11:04 GBp 38 496.60 XLON xeaAk8rnkpL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:11:04 GBp 97 496.60 XLON xeaAk8rnkpN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:11:04 GBp 447 496.60 XLON xeaAk8rnkpP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:09:12 GBp 198 496.40 XLON xeaAk8rnl0f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:09:12 GBp 18 496.40 XLON xeaAk8rnl0h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:09:10 GBp 143 496.40 XLON xeaAk8rnl3F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:09:10 GBp 101 496.40 XLON xeaAk8rnl3H OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:08:03 GBp 239 496.60 XLON xeaAk8rnine OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:07:03 GBp 385 496.80 XLON xeaAk8rniRd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:07:03 GBp 86 496.80 XLON xeaAk8rniRk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:07:03 GBp 507 496.80 XLON xeaAk8rniRm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:04:02 GBp 279 497.00 XLON xeaAk8rngJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:02:56 GBp 432 497.20 XLON xeaAk8rnh62 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:02:43 GBp 619 497.40 XLON xeaAk8rnhEe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:00:10 GBp 4 497.20 XLON xeaAk8rnfvF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 16:00:10 GBp 364 497.20 XLON xeaAk8rnfvH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:59:51 GBp 467 497.00 XLON xeaAk8rnfII OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:59:13 GBp 195 497.00 XLON xeaAk8rnMyf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:57:14 GBp 235 497.40 XLON xeaAk8rnNRG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:56:03 GBp 295 497.20 XLON xeaAk8rnKCG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:56:03 GBp 387 497.40 XLON xeaAk8rnKCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:56:03 GBp 100 497.40 XLON xeaAk8rnKCK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:54:08 GBp 70 497.40 XLON xeaAk8rnIZE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:54:08 GBp 243 497.40 XLON xeaAk8rnIZG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:52:32 GBp 31 497.40 XLON xeaAk8rnJ$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:52:32 GBp 188 497.40 XLON xeaAk8rnJ$B OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:51:23 GBp 146 498.40 XLON xeaAk8rnGu7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:51:23 GBp 70 498.40 XLON xeaAk8rnGx7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:51:20 GBp 51 498.40 XLON xeaAk8rnG4h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:51:20 GBp 463 498.60 XLON xeaAk8rnG4k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:49:18 GBp 365 499.20 XLON xeaAk8rnUnb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:47:55 GBp 233 499.40 XLON xeaAk8rnV2d OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:47:17 GBp 682 499.00 XLON xeaAk8rnSr7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:47:17 GBp 389 499.00 XLON xeaAk8rnSry OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:44:14 GBp 367 498.00 XLON xeaAk8rnRC5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:42:18 GBp 234 498.20 XLON xeaAk8rn6ck OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:42:17 GBp 336 498.40 XLON xeaAk8rn6Wj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:41:35 GBp 202 498.60 XLON xeaAk8rn6KN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:41:35 GBp 161 498.60 XLON xeaAk8rn6KP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:39:14 GBp 506 498.40 XLON xeaAk8rn4V1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:39:14 GBp 724 498.60 XLON xeaAk8rn4V3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:35:18 GBp 397 498.40 XLON xeaAk8rn0S4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:35:18 GBp 82 498.20 XLON xeaAk8rn0Sg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:35:18 GBp 40 498.20 XLON xeaAk8rn0Si OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:35:18 GBp 155 498.20 XLON xeaAk8rn0Sk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:35:18 GBp 322 498.40 XLON xeaAk8rn0Sm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:32:52 GBp 12 498.80 XLON xeaAk8rnFgF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:32:52 GBp 321 498.80 XLON xeaAk8rnFgH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:32:32 GBp 275 499.00 XLON xeaAk8rnF3b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:32:32 GBp 77 499.00 XLON xeaAk8rnF3Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:31:18 GBp 410 499.40 XLON xeaAk8rnCK8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:30:21 GBp 354 499.60 XLON xeaAk8rnDKa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:29:08 GBp 70 499.60 XLON xeaAk8rnBWV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:29:08 GBp 301 499.60 XLON xeaAk8rnBZX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:27:53 GBp 536 499.80 XLON xeaAk8rn8ni OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:27:53 GBp 767 500.00 XLON xeaAk8rn8nk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:27:53 GBp 45 500.00 XLON xeaAk8rn8nd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:27:53 GBp 344 500.00 XLON xeaAk8rn8nf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:24:53 GBp 442 500.00 XLON xeaAk8rottI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:24:53 GBp 76 500.00 XLON xeaAk8rottK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:24:08 GBp 399 500.00 XLON xeaAk8roqjr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:22:46 GBp 171 499.80 XLON xeaAk8rorC$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:22:46 GBp 21 499.60 XLON xeaAk8rorCx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:22:46 GBp 120 499.80 XLON xeaAk8rorCz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:22:28 GBp 429 499.80 XLON xeaAk8rorGD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:18:31 GBp 261 500.00 XLON xeaAk8ronBX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:18:30 GBp 531 500.00 XLON xeaAk8ronBe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:18:28 GBp 89 500.50 XLON xeaAk8ronKb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:18:28 GBp 19 500.50 XLON xeaAk8ronKX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:18:28 GBp 650 500.50 XLON xeaAk8ronKZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:13:30 GBp 546 500.00 XLON xeaAk8row$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:13:30 GBp 316 500.00 XLON xeaAk8rowyN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:11:43 GBp 380 499.60 XLON xeaAk8rouXQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:09:40 GBp 522 499.60 XLON xeaAk8rockM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:09:40 GBp 746 499.80 XLON xeaAk8rockO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:05:17 GBp 327 499.80 XLON xeaAk8roYAp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:05:17 GBp 438 499.80 XLON xeaAk8roYAY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:02:52 GBp 352 500.00 XLON xeaAk8roXy3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:02:52 GBp 480 500.00 XLON xeaAk8roXyE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:02:43 GBp 357 500.50 XLON xeaAk8roX7I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:02:43 GBp 499 500.50 XLON xeaAk8roX7G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 15:00:10 GBp 820 500.00 XLON xeaAk8rolST OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:56:18 GBp 244 499.80 XLON xeaAk8rohAi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:55:59 GBp 331 500.00 XLON xeaAk8roecx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:55:00 GBp 300 499.80 XLON xeaAk8roeIK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:55:00 GBp 431 500.00 XLON xeaAk8roeIM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:54:50 GBp 165 500.50 XLON xeaAk8rofba OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:54:50 GBp 97 500.50 XLON xeaAk8rofbc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:54:50 GBp 370 500.50 XLON xeaAk8rofbe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:54:50 GBp 425 500.50 XLON xeaAk8rofbi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:50:23 GBp 187 499.40 XLON xeaAk8roLUy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:50:16 GBp 482 499.40 XLON xeaAk8roIiV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:49:47 GBp 209 499.60 XLON xeaAk8roIFb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:49:47 GBp 413 499.60 XLON xeaAk8roIFd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:49:39 GBp 204 499.80 XLON xeaAk8roITg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:49:39 GBp 413 499.80 XLON xeaAk8roITi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:47:00 GBp 728 498.60 XLON xeaAk8roUbu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:43:21 GBp 549 497.60 XLON xeaAk8roTgX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:43:21 GBp 784 497.80 XLON xeaAk8roTgZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:40:05 GBp 411 496.20 XLON xeaAk8roObX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:37:08 GBp 232 495.20 XLON xeaAk8ro6ib OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:37:08 GBp 81 495.20 XLON xeaAk8ro6iZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:36:15 GBp 312 495.80 XLON xeaAk8ro6Su OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:35:16 GBp 143 496.00 XLON xeaAk8ro7Cr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:35:16 GBp 170 496.00 XLON xeaAk8ro7Ct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:34:13 GBp 309 496.20 XLON xeaAk8ro4$S OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:33:34 GBp 757 495.60 XLON xeaAk8ro4QL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:33:34 GBp 428 495.40 XLON xeaAk8ro4Qq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:33:34 GBp 101 495.40 XLON xeaAk8ro4Qs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:33:26 GBp 334 495.40 XLON xeaAk8ro5fu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:33:26 GBp 479 495.60 XLON xeaAk8ro5fw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:30:15 GBp 419 495.00 XLON xeaAk8ro3Io OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:27:15 GBp 223 494.60 XLON xeaAk8ro1H5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:26:21 GBp 54 494.80 XLON xeaAk8roEyG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:26:21 GBp 267 494.80 XLON xeaAk8roEyI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:26:02 GBp 101 495.00 XLON xeaAk8roE0b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:26:02 GBp 460 495.00 XLON xeaAk8roE0Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:21:16 GBp 64 493.60 XLON xeaAk8roD$k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:21:16 GBp 204 493.60 XLON xeaAk8roD$i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:20:57 GBp 268 493.80 XLON xeaAk8roDCR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:17:32 GBp 331 493.60 XLON xeaAk8roBPV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:17:12 GBp 428 493.80 XLON xeaAk8ro8kA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:13:19 GBp 327 493.80 XLON xeaAk8rpsna OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:13:19 GBp 148 493.80 XLON xeaAk8rpsnY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:13:17 GBp 685 494.00 XLON xeaAk8rpsmx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:09:54 GBp 224 494.00 XLON xeaAk8rptVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:09:53 GBp 273 494.20 XLON xeaAk8rptU1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:09:53 GBp 392 494.40 XLON xeaAk8rptU3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:09:53 GBp 125 494.00 XLON xeaAk8rptUk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:09:53 GBp 11 494.00 XLON xeaAk8rptUm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 14:09:53 GBp 216 494.20 XLON xeaAk8rptUw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:59:17 GBp 274 493.60 XLON xeaAk8rpnJO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:56:55 GBp 27 493.80 XLON xeaAk8rp$Yp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:56:55 GBp 38 493.80 XLON xeaAk8rp$Yr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:56:50 GBp 514 494.00 XLON xeaAk8rp$l5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:54:10 GBp 453 492.80 XLON xeaAk8rpy21 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:51:39 GBp 5 494.00 XLON xeaAk8rpwfa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:51:39 GBp 167 493.80 XLON xeaAk8rpwfX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:51:39 GBp 321 494.00 XLON xeaAk8rpwfY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:51:39 GBp 59 493.80 XLON xeaAk8rpwkV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:47:26 GBp 214 494.60 XLON xeaAk8rpulc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:47:26 GBp 9 494.60 XLON xeaAk8rpule OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:46:01 GBp 206 495.60 XLON xeaAk8rpuL5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:46:01 GBp 57 495.60 XLON xeaAk8rpuL7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:43:50 GBp 69 495.60 XLON xeaAk8rpvBf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:43:50 GBp 357 495.60 XLON xeaAk8rpvBh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:43:29 GBp 288 495.80 XLON xeaAk8rpvTK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:39:35 GBp 140 495.80 XLON xeaAk8rpaft OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:39:30 GBp 267 496.20 XLON xeaAk8rpagN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:36:54 GBp 517 497.20 XLON xeaAk8rpb3A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:36:05 GBp 568 497.40 XLON xeaAk8rpYls OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:29:59 GBp 259 497.40 XLON xeaAk8rplh0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:29:48 GBp 346 497.60 XLON xeaAk8rplwF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:27:49 GBp 341 497.80 XLON xeaAk8rpi6Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:22:48 GBp 279 497.00 XLON xeaAk8rphe@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:22:48 GBp 32 497.00 XLON xeaAk8rphey OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:22:34 GBp 321 497.20 XLON xeaAk8rphn4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:21:38 GBp 596 497.40 XLON xeaAk8rphHA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:15:08 GBp 370 496.80 XLON xeaAk8rpNAu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:12:22 GBp 68 497.40 XLON xeaAk8rpLzv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:12:22 GBp 321 497.40 XLON xeaAk8rpLzx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:12:22 GBp 140 497.20 XLON xeaAk8rpLzm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:09:47 GBp 175 498.00 XLON xeaAk8rpIPE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:09:46 GBp 2 498.20 XLON xeaAk8rpIPU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:09:45 GBp 231 498.20 XLON xeaAk8rpIOP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:09:45 GBp 37 498.20 XLON xeaAk8rpIOR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:09:45 GBp 389 498.40 XLON xeaAk8rpIOT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:06:35 GBp 49 498.40 XLON xeaAk8rpGGN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:06:35 GBp 168 498.40 XLON xeaAk8rpGGP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:05:29 GBp 298 498.60 XLON xeaAk8rpH4i OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:05:29 GBp 110 498.60 XLON xeaAk8rpH4k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:05:16 GBp 170 498.80 XLON xeaAk8rpHDD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 13:05:16 GBp 414 498.80 XLON xeaAk8rpHDF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:59:53 GBp 479 499.80 XLON xeaAk8rpSTH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:59:53 GBp 683 500.00 XLON xeaAk8rpSTJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:58:12 GBp 202 500.50 XLON xeaAk8rpTRC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:58:12 GBp 400 500.50 XLON xeaAk8rpTRE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:53:15 GBp 358 500.50 XLON xeaAk8rpPaO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:53:15 GBp 342 500.50 XLON xeaAk8rpPdc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:47:09 GBp 356 500.00 XLON xeaAk8rp4LM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:44:37 GBp 492 500.50 XLON xeaAk8rp2zY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:40:54 GBp 426 499.80 XLON xeaAk8rp0F4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:40:54 GBp 609 500.00 XLON xeaAk8rp0F6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:36:37 GBp 421 498.60 XLON xeaAk8rpFfo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:33:53 GBp 353 499.00 XLON xeaAk8rpC9I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:33:53 GBp 301 498.80 XLON xeaAk8rpC9t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:30:52 GBp 183 499.40 XLON xeaAk8rpA8F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:30:52 GBp 350 499.60 XLON xeaAk8rpA8N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:30:52 GBp 104 499.60 XLON xeaAk8rpA8V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:30:52 GBp 652 499.80 XLON xeaAk8rpABX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:28:17 GBp 588 500.00 XLON xeaAk8rp8h7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:25:57 GBp 460 500.00 XLON xeaAk8rp9z0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:19:02 GBp 301 499.20 XLON xeaAk8riq8q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:19:02 GBp 37 499.40 XLON xeaAk8riq8s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:19:02 GBp 251 499.40 XLON xeaAk8riq8u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:19:00 GBp 476 500.00 XLON xeaAk8riqAa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:19:00 GBp 133 499.60 XLON xeaAk8riqBO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:19:00 GBp 155 499.60 XLON xeaAk8riqBQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:08:12 GBp 246 498.60 XLON xeaAk8ri$cg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:08:12 GBp 354 498.80 XLON xeaAk8ri$ci OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:04:05 GBp 450 499.60 XLON xeaAk8rizDW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:01:39 GBp 401 499.80 XLON xeaAk8rixZs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 12:01:39 GBp 575 500.00 XLON xeaAk8rixZu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:55:12 GBp 468 497.60 XLON xeaAk8ricfA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:50:33 GBp 417 495.20 XLON xeaAk8ria7V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:50:28 GBp 599 495.40 XLON xeaAk8ria3I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:46:15 GBp 568 495.00 XLON xeaAk8riZyK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:45:47 GBp 105 495.20 XLON xeaAk8riZFi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:45:47 GBp 9 495.20 XLON xeaAk8riZFk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:45:47 GBp 200 495.20 XLON xeaAk8riZFm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:43:55 GBp 55 495.20 XLON xeaAk8riWK9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:43:55 GBp 127 495.20 XLON xeaAk8riWKB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:43:55 GBp 12 495.20 XLON xeaAk8riWKD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:43:55 GBp 75 495.20 XLON xeaAk8riWKH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:43:55 GBp 3 495.20 XLON xeaAk8riWKJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:41:07 GBp 354 495.20 XLON xeaAk8rikg4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:41:07 GBp 112 495.20 XLON xeaAk8rikg6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:41:07 GBp 37 495.20 XLON xeaAk8rikg8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:41:07 GBp 40 495.20 XLON xeaAk8rikgA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:41:07 GBp 19 495.20 XLON xeaAk8rikgC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:33:46 GBp 331 494.60 XLON xeaAk8rig@r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:33:46 GBp 473 494.80 XLON xeaAk8rig@t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:29:38 GBp 410 494.60 XLON xeaAk8rieH3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:29:38 GBp 288 494.80 XLON xeaAk8rieH4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:29:38 GBp 196 495.20 XLON xeaAk8rieH9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:29:38 GBp 39 495.20 XLON xeaAk8rieHB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:26:11 GBp 292 494.80 XLON xeaAk8riM7W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:18:00 GBp 381 494.60 XLON xeaAk8riICu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:18:00 GBp 594 494.80 XLON xeaAk8riICz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:17:23 GBp 51 495.40 XLON xeaAk8riIQa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:17:23 GBp 237 495.40 XLON xeaAk8riIQY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:06:40 GBp 397 494.20 XLON xeaAk8riTcC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:03:58 GBp 443 494.40 XLON xeaAk8riQ2h OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 11:01:52 GBp 448 494.40 XLON xeaAk8riRBR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:58:28 GBp 266 495.00 XLON xeaAk8riP7v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:58:28 GBp 383 495.20 XLON xeaAk8riP7z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:53:45 GBp 484 494.40 XLON xeaAk8ri4pB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:52:29 GBp 80 494.60 XLON xeaAk8ri5ef OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:52:29 GBp 300 494.60 XLON xeaAk8ri5eh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:46:23 GBp 107 494.40 XLON xeaAk8ri01M OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:46:23 GBp 219 494.40 XLON xeaAk8ri01O OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:43:40 GBp 367 493.40 XLON xeaAk8riEhT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:43:40 GBp 526 493.60 XLON xeaAk8riEhV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:36:21 GBp 62 494.60 XLON xeaAk8riDS1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:36:21 GBp 216 494.60 XLON xeaAk8riDS3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:31:35 GBp 232 494.40 XLON xeaAk8ri87o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:31:35 GBp 334 494.60 XLON xeaAk8ri87s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:31:35 GBp 334 494.80 XLON xeaAk8ri87u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:28:51 GBp 383 494.60 XLON xeaAk8rjsgz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:26:28 GBp 404 494.40 XLON xeaAk8rjt0Z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:26:28 GBp 1,095 494.40 XLON xeaAk8rjt1R OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:11:42 GBp 409 489.80 XLON xeaAk8rjydy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:09:43 GBp 507 485.20 XLON xeaAk8rjzgv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:06:36 GBp 363 484.40 XLON xeaAk8rjxvX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:05:15 GBp 288 484.60 XLON xeaAk8rjuhr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:02:21 GBp 481 484.00 XLON xeaAk8rjvUk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:00:02 GBp 428 484.60 XLON xeaAk8rjdrm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 10:00:02 GBp 299 484.40 XLON xeaAk8rjdrt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:54:43 GBp 299 484.80 XLON xeaAk8rjYHS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:53:35 GBp 314 485.00 XLON xeaAk8rjZxq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:51:12 GBp 475 484.80 XLON xeaAk8rjXXb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:49:32 GBp 354 484.20 XLON xeaAk8rjkwl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:44:41 GBp 316 485.20 XLON xeaAk8rjjOD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:44:41 GBp 316 485.40 XLON xeaAk8rjjOJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:42:57 GBp 9 486.40 XLON xeaAk8rjhcd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:42:55 GBp 13 486.40 XLON xeaAk8rjhcK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:42:43 GBp 524 486.60 XLON xeaAk8rjhi3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:40:34 GBp 462 480.20 XLON xeaAk8rje12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:39:01 GBp 413 480.20 XLON xeaAk8rjf$9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:37:55 GBp 45 480.40 XLON xeaAk8rjMZ5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:37:55 GBp 155 480.40 XLON xeaAk8rjMZ7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:37:55 GBp 55 480.40 XLON xeaAk8rjMZ9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:37:55 GBp 66 480.40 XLON xeaAk8rjMZB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:37:55 GBp 307 480.40 XLON xeaAk8rjMZF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:31:36 GBp 340 479.80 XLON xeaAk8rjLB3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:31:36 GBp 318 480.00 XLON xeaAk8rjLB4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:31:36 GBp 128 480.00 XLON xeaAk8rjLB6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:27:52 GBp 286 480.00 XLON xeaAk8rjGYt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:26:34 GBp 286 480.00 XLON xeaAk8rjHcF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:24:01 GBp 382 480.20 XLON xeaAk8rjUN7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:22:27 GBp 404 480.40 XLON xeaAk8rjVGw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:20:45 GBp 258 480.00 XLON xeaAk8rjTc2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:17:56 GBp 288 480.40 XLON xeaAk8rjQIH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:17:56 GBp 466 480.20 XLON xeaAk8rjQIF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:15:07 GBp 288 480.00 XLON xeaAk8rjOnx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:13:47 GBp 286 480.00 XLON xeaAk8rjPZr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:11:37 GBp 401 480.00 XLON xeaAk8rj6zI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:10:54 GBp 288 480.00 XLON xeaAk8rj6L3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:08:32 GBp 385 480.00 XLON xeaAk8rj4wc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:05:22 GBp 326 480.20 XLON xeaAk8rj20k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:05:22 GBp 494 480.40 XLON xeaAk8rj20p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:05:22 GBp 264 480.20 XLON xeaAk8rj20f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 09:01:08 GBp 303 481.00 XLON xeaAk8rj17k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:59:10 GBp 258 482.40 XLON xeaAk8rjFY1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:59:10 GBp 85 482.40 XLON xeaAk8rjFY3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:59:10 GBp 350 482.40 XLON xeaAk8rjFYE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:54:59 GBp 288 484.60 XLON xeaAk8rjDoW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:53:58 GBp 352 484.60 XLON xeaAk8rjAb6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:53:58 GBp 503 484.80 XLON xeaAk8rjAb8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:50:05 GBp 257 485.60 XLON xeaAk8rj8ky OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:49:50 GBp 20 485.60 XLON xeaAk8rj8ma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:49:46 GBp 224 486.20 XLON xeaAk8rj8oV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:49:46 GBp 48 486.00 XLON xeaAk8rj8zc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:49:46 GBp 283 486.00 XLON xeaAk8rj8ze OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:49:46 GBp 206 486.20 XLON xeaAk8rj8zX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:49:46 GBp 400 486.20 XLON xeaAk8rj8zZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:45:12 GBp 388 485.60 XLON xeaAk8rktjV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:42:41 GBp 192 485.20 XLON xeaAk8rkqum OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:42:41 GBp 383 485.40 XLON xeaAk8rkquo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:40:04 GBp 5 485.40 XLON xeaAk8rkonI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:40:04 GBp 380 485.40 XLON xeaAk8rkonN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:40:03 GBp 59 485.80 XLON xeaAk8rkop1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:40:03 GBp 353 485.80 XLON xeaAk8rkop5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:38:42 GBp 216 486.00 XLON xeaAk8rkpwp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:38:42 GBp 288 485.40 XLON xeaAk8rkpws OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:38:40 GBp 185 485.80 XLON xeaAk8rkp51 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:38:40 GBp 103 485.80 XLON xeaAk8rkp53 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:38:40 GBp 288 485.60 XLON xeaAk8rkp5v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:38:10 GBp 84 485.80 XLON xeaAk8rkpJR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:37:10 GBp 28 485.80 XLON xeaAk8rkmxQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 11-May-2022 08:37:10 GBp 103 485.80 XLON xeaAk8rkmxS

END