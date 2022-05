Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 1. kvartal 2022

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 12/2022

Delårsrapport for 1. kvartal 2022

Alm. Brands resultat vis te en stærk præmievækst på 5,5 % drevet af fremgang på tværs af Privat og Erhverv samtidig med , at der blev opnået en fortsat forbedring af den underliggende Combined Ratio eksklusive Covid-19 effekt på 3,9 %-point .

Udefra kommende forhold – den kraftigste storm i Danmark i seks år, Malik, samt turbulente finansielle markeder affødt af Ruslands inva s ion af Ukraine – betød h øje omkostninger til vejrligsskader og et negativt investeringsresultat .

Salget af Alm. Brand Liv og Pension A/S udløste en gevinst på 537 mio. kr. efter skat, hvilket henføres til ophørende aktivitet. Koncernens samlede resultat blev herefter 38 0 mio. kr. efter skat mod 104 mio. kr. i samme kvartal sidste år .

Forventningerne til årets resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger fastholdes på 450-500 mio. kr. før skat eksklusive afløbsgevinster og -tab, hvilket dækker over en opjustering af forventningen til det forsikringstekniske resultat med 150 mio. kr. og en forværring af forventningen til investeringsresultatet på 125 mio. kr. samt øgede øvrige omkostninger på 25 mio. kr. Forventningerne inkluderer for nærværende ikke Codan.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har leveret et kvartalsregnkab med afsæt i et meget flot forsikringsmæssigt håndværk, der favner både den ventede vækst og øget lønsomhed, og for mig er det afgørende, at vi dermed viderefører det positive momentum, som vi har haft i forretningen de seneste mange kvartaler. Regnskabet indeholder som forventet også et betydeligt aftryk fra erstatninger relateret til stormene Malik og Nora samt et negativt investeringsresultat, men det ændrer ikke på, at Alm. Brand samlet set står et rigtig godt sted i dag med en yderst robust og profitabel underliggende forretning.”

”Foran os ligger en spændende opgave med integrationen af Codans danske forretning. Vi har etableret en ny organisation og er allerede i fuld gang med at lægge de første trædesten på vejen mod det nye og større Alm. Brand, og vi vil nu koncentrere os om at levere de forretningsmæssige resultater og synergier, som vi har stilllet kunder, samarbejdspartnere og aktionærer i udsigt.”

Alm. Brands resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger i 1. kvartal 2022 blev et underskud på 65 mio. kr. før skat mod et overskud på 107 mio. kr. før skat i 1. kvartal 2021. Resultatet for 1. kvartal 2022 indeholdt tillige særlige omkostninger på samlet 143 mio. kr. bestående af omkostninger til forberedelse af integrationen af Codan på 63 mio. kr., hensatte omkostninger til udskillelse af Alm. Brand Liv og Pension A/S på 60 mio. kr. og omkostninger som følge af konkursen i Gefion Insurance på 20 mio. kr., hvorefter resultat før skat bliver et underskud på 209 mio. kr.

Forsikring fik i 1. kvartal 2022 et forsikringsteknisk resultat på 45 mio. kr. mod 104 mio. kr. i 1. kvartal 2021. Resultatet afspejler en meget tilfredsstillende underliggende forretning, men var påvirket af væsentligt højere erstatnings-udgifter til vejrligsskader sammenlignet med året før.

Forsikringsaktiviteten var som forventet påvirket af en tilbagevenden til et normaliseret samfund uden Covid-19, og summen af en højere aktivitet i samfundet, iværksatte forretningsinitiativer og et stigende salg gennem partnerskaberne betød, at Alm. Brand så en stærk vækst på tværs af kundesegmenterne. Underliggende Combined Ratio blev 81,2 mod 85,1 eksklusive Covid-19 effekt i samme kvartal 2021 drevet af et tilfredsstillende niveau for småskader, en forbedret balance mellem pris og erstatninger for arbejdsskadeforsikringer samt en positiv effekt som følge af et højere renteniveau.

Danmark blev i vintermånederne ramt af stormene Malik og Nora, hvilket samlet medførte en erstatningsudgift på netto 85 mio. kr., hvorved erstatningsudgifter til vejrligsskader beløbsmæssigt blev noget højere end set i de seneste år. Ligeledes var erstatningsudgifterne til storskader som følge af en række større skader i den høje ende af et normalt udfaldsrum.

Resultatet i Forsikring var endvidere påvirket af udviklingen på de finansielle markedet i kølvandet på den spændte geopolitiske situation, hvilket resulterede i et underskud på investeringer på 55 mio. kr. mod et overskud på 25 mio. kr. i samme kvartal 2021. Forsikrings resultatet før særlige omkostninger blev dermed et underskud på 10 mio. kr. før skat.

Resultat af øvrige aktiviteter blev et underskud på 55 mio. kr. mod 22 mio. kr. i samme kvartal 2021. Resultatet indeholder sædvanlige koncernomkostninger, afkast af den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje og beholdningnen af unoterede aktier samt omkostninger forbundet med placering af købesummen for Codan frem til overtagelsesdagen.

Ophørende aktivitet

Resultat af ophørende aktiviteter blev et overskud på 544 mio. kr. efter skat og er sammensat af gevinst ved salg af Alm. Brand Liv og Pension A/S på 537 mio. kr. samt resultat af Pension for januar og februar måned på i alt 7 mio. kr. efter skat.

Resultatudvikling i Codan

Codans resultat for det forgangne kvartal indgår ikke i Alm. Brand-koncernens resultat.

Codan realiserede i 1. kvartal 2022 bruttopræmier på 1.202 mio. kr. mod 1.244 mio. kr. i samme kvartal 2021. Det forsikringstekniske resultat blev på 32 mio. kr. mod 186 mio. kr. samme kvartal 2021 og Combined Ratio blev derved på 97,4 % mod 85,0 % i samme kvartal sidste år. Udviklingen dækker over en mindre forbedring af det underliggende skadeforløb, men til gengæld højere erstatningsudgifter til især vejrligsskader affødt af stormen Malik samt betydelige midlertidige omkostninger til styrkelse af privatforretningen. Det forsikringstekniske resultat eksklusive afløbsgevinster blev et tab på 38 mio. kr. mod en gevinst på 100 mio. kr. i samme kvartal sidste år.

Privatforretningen viste en præmievækst på 3,2 % drevet af en positiv udvikling i Privatsikring. Combined Ratio blev på 98,4, heri inkluderet et positivt afløbsresultat på 7,5 %-point. Privatforretningen realiserede i samme kvartal sidste år en Combined Ratio på 83,3 heri inkluderet et positivt afløbsresultat på 8,1 %-point. Der er i kvartalet afholdt væsentlige erstatningsudgifter til vejrligsskader samt øgede omkostninger til især opbygning af organisationen i Privatsikring samt investeringer i kundeunivers og Campaign Management.

Erhvervsforretningen oplevede en reduktion i bruttopræmier på 8,2 % med afsæt i fortsatte tiltag til at trimme bestanden med henblik på at forbedre lønsomheden. Combined Ratio blev på 96,5, heri inkluderet et positivt afløbsresultat på 4,4 %-point. Erhvervsforretningen realiserede i samme kvartal sidste år en Combined Ratio på 86,3, heri inkluderet et positivt afløbsresultat på 6,1 %-point. Kvartalets resultat er i lighed med for Privatforretningen påvirket af væsentlige erstatningsudgifter til vejrligsskader og i tillæg hertil et lidt højere niveau af storskader sammenholdt med samme kvartal sidste år.

Codan fik i kvartalet et investeringsresultat på minus 221 mio. kr. drevet af udviklingen på obligationsmarkederne og Codan havde tillige særlige omkostninger relateret til udskillelsen af selskabet på 34 mio. kr., hvorefter kvartalet resultat samlet blev et underskud på 223 mio. kr. før skat.

Forventninger til 2022

Alm. Brands koncernresultat for 2022 vil blive summen af resultatet for det nuværende Alm. Brand og resultatet for Codan tillagt realiserede synergigevinster og fratrukket integrationsomkostninger.

For nærværende omfatter forventningerne resultatet for det oprindelige Alm. Brand.

For Forsikring forventes et forsikringsteknisk resultat for 2022 på 650-700 mio. kr., hvilket vil være den fremadrettede guidance for koncernens kerneforretning. Forventningerne til det forsikringstekniske resultat er positivt påvirket af et højere renteniveau samt af at en del af de fremadrettede erstatningsudgifter til storskader og vejrskader forventeligt vil blive dækket af Alm. Brands reassurance-program. Der forventes et negativt investeringsresultat i niveauet 100 mio. kr. i 2022 inklusive udviklingen i april måned.

Samlet giver det for Forsikring et overskud af fortsættende aktiviteter på 550-600 mio. før skat eksklusive afløbs-gevinster resten af året mod tidligere et overskud på 525-575 mio. kr. før skat. Dette dækker over en forbedring af forventningen til det tekniske resultat efter 1. kvartal 2022 på 150 mio. kr. og en forværring af forventningen til investeringsresultatet på 125 mio. kr.

Forventningen er derudover baseret på en præmievækst på 4 % mod tidligere forventet 3-4 %, heri inkluderet et væsentligt vækstbidrag fra partnerskaber.

Omkostningsprocenten forventes at blive i niveauet 16,5 % og Combined Ratio eksklusive afløbsresultat forventes at blive i niveauet 89 mod tidligere forventet 90-91.

For Øvrige aktiviteter justeres forventningen til et underskud på 100 mio. kr. før skat, heri inkluderet omkostninger til placering af købesummen for Codan frem til overtagelsesdagen.

Alm. Brand fastholder dermed samlet set forventningen til et resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger på 450-500 mio. kr. før skat. Forventningen er eksklusive afløbsgevinster og -tab for de resterende tre kvartaler af året.

Alm. Brand forventer fortsat i forlængelsen af overtagelsen af Codan at realisere 90 mio. kr. i synergigevinster med regnskabsmæssig effekt i 2022. Restruktureringsomkostninger til realisering af de forventede synergier samt integration af Codan forventes at beløbe sig til omkring 300 mio. kr. i indeværende år. Derudover vil Forsikring have restruktureringsomkostninger i niveauet 60 mio. kr. afledt af salget af Alm. Brand Liv og Pension A/S samt omkostninger på 20 mio. kr. afledt af konkursen i Gefion Insurance.

Forventningen til resultatet i Codan vil blive kommunikeret senest i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet i august 2022.

De finansielle forventninger er baseret på et uændret renteniveau i resten af 2022. Koncernen har en betydelig portefølje af investeringsaktiver og et fortsat lavt renteniveau påvirker derfor koncernens forretningsområde.

Finansielle målsætninger

Alm. Brand har en målsætning om et afkast af investeret kapital på 7 % efter skat relateret til købet af Codan.

Alm. Brand har endvidere for den samlede koncern formuleret en målsætning om en tre-dobling af resultat før skat i forhold til den oprindelige guidance for 2021 på 600-650 mio. kr. Korrigeret for salget af Alm. Brand Liv og Pension og dermed bortfaldet af indtjeningen derfra betyder det, at Alm. Brand sigter mod et resultat før skat på 1,7–1,8 mia. kr. på mellemlang sigt.

Alm. Brand fastholder sin udbyttepolitik og vil således udlodde mindst 70 % af årets efter skat resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige omkostninger til aktionærerne.

Alm. Brand forventer i løbet af 4. kvartal 2022 at præcisere sine finansielle målsætninger for den samlede koncern frem mod 2025.

