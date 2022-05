French English





Safe Orthopaedics annonce l’installation d’une deuxième unité SORA en France et va accélérer le programme SORA dès le deuxième trimestre 2022







Plusieurs dizaines de chirurgies valident le modèle SORA,

Installation d’une seconde Machine à la clinique Saint Charles (Lyon),

Accélération prévue du programme dès le deuxième trimestre 2022.





Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 12 mai 2022 à 8h45 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), groupe spécialiste de la conception, fabrication et commercialisation de technologies prêtes à l’emploi pour les chirurgies orthopédiques, tout particulièrement pour la chirurgie du dos, annonce l’installation d’une deuxième unité SORA en France et souhaite accélérer le programme SORA.

Safe Orthopaedics rappelle l’intérêt de SORA :

Sélection assistée des implants et des instruments en salle d'opération : SORA élimine le risque d’erreur dans la sélection des produits, assure le suivi des numéros de lots et informe tous les services hospitaliers concernés de ce qui a été implanté.

Réapprovisionnement automatique et soutien à la gestion des stocks : grâce au processus de commande automatisée, SORA permet de réduire les délais de livraison après chaque opération, d’améliorer la planification des opérations et de réduire les délais, les ressources et les coûts logistiques des hôpitaux.

Assistant virtuel pour les chirurgiens et le personnel médical : la documentation chirurgicale des implants et instruments contenues dans SORA est accessible via le logiciel et l'assistance chirurgicale en ligne. SORA propose une assistance virtuelle via l'écran tactile interactif. Les experts Safe Orthopaedics peuvent également être invités virtuellement pour répondre aux questions avant, pendant et après les interventions.

Comme annoncé le 9 novembre 2021, une première unité SORA avait été installée à la clinique Convert de Bourg-en-Bresse et évaluée par les Dr. Vallèse et Dr Afathi et leur équipe médicale.

Dc Pierre Vallèse, chirurgien orthopédique, explique « SORA est venue un peu remuer les habitudes de notre équipe de bloc mais en quelques semaines elle avait trouvé sa place. Son utilisation est simple avec une application numérique ergonomique et intuitive. Très vite nous avons pris conscience de l’intérêt de cette solution à plusieurs niveaux :

- La gestion des implants est facilitée avec un contrôle immédiat du stock et un réassort assuré en direct de l’utilisateur au fabricant. SORA se porte en quelque sorte garante de la disponibilité des implants et informe l’équipe avant le démarrage du geste opératoire.

- Le recueil des données concernant les poses d’implants permet de personnaliser au fil du temps le stock en place. SORA assure une traçabilité des implants qu’il serait facile d’intégrer à des solutions numériques de suivi clinique.

- La formation des équipes est assurée par les fiches techniques accessibles à tout instant sur l’application mais aussi grâce à une télé assistance vidéo si besoin. SORA est une fenêtre du bloc ouverte sur l’industrie. »

Dc. Mehdi Afathi, Neurochirurgien à Bourg-en-Bresse, confirme « Après quelques mois d’utilisation de SORA à la clinique Convert, on voit se dessiner un peu plus précisément l’intérêt de cette plateforme pour nous chirurgiens, pour l’équipe du bloc opératoire, et pour la pharmacie de la clinique. Les infirmières du bloc opératoire, qui sont directement au contact de SORA ont pu assez rapidement la « prendre en main » et en maitrisent aujourd’hui l’utilisation sans problème. On note que grâce à SORA, les stocks nécessaires à l’activité de chirurgie du rachis réglée et urgente sont toujours présents, grâce au réapprovisionnement automatique. Ceci améliore la sécurité du patient qui peut bénéficier du geste optimal à tout moment, et soulage l’équipe complète, notamment à la pharmacie, dont la charge de travail se trouve, dans une certaine mesure, diminuée. »

Safe Orthopaedics annonce l’installation d’une seconde unité à la clinique Saint-Charles et prévoit la troisième unité dans un centre hospitalier universitaire français dans les prochaines semaines pour finaliser son évaluation française et prouver sa valeur dans des centres de taille et d’organisation différente.

Au second semestre, Safe Convert vise un déploiement plus rapide en France, des évaluations en Allemagne et aux USA (centres déjà identifiés) et de nouvelles fonctionnalités.

« Avant toute chose, je tiens à remercier le docteur Vallèse, le docteur Afathi et leurs équipes pour leur implication dans ce projet. En quelques mois d’utilisation, nous avons testé, amélioré et imaginé les futures fonctionnalités de SORA. En plus des avantages expliqués par les docteurs Vallèse et Afathi, nous notons une augmentation du nombre de chirurgies à la clinique Convert, une réduction des délais de livraison et des inventaires servant à la fois les intérêts médico-économiques de la clinique et financiers de Safe » commente Pierre Dumouchel, président-directeur général de Safe Group « Des nouvelles fonctionnalités digitales sont prévues dès le mois de mai et le déploiement à l’international de SORA est toujours prévu au second semestre conformément à notre plan stratégique 2022. A moyen terme, nous visons l’installation de SORA chez tous nos grands comptes »





