Betoobe s’implante sur Paris

Betoobe annonce l’ouverture d’une nouvelle agence sur Paris pour renforcer ses parts de marché en région Île-de-France. Ce bureau est un maillon essentiel de la nouvelle stratégie commerciale de l’éditeur et va réunir dix collaborateurs.

À travers cette annonce, Betoobe met clairement en évidence la pertinence de son modèle de développement qui lui a permis de connaitre un dynamisme exponentiel depuis sa création. Cela s’est notamment traduit par la signature de plusieurs contrats d’envergure ces derniers mois auprès d’ETI et d’entités publiques. En 2022, l’entreprise prévoit d’accélérer de nouveau, de doubler de taille cette année et de s’entourer de plus de 15 nouveaux collaborateurs.

L’agence parisienne permettra donc à l’éditeur d'accueillir ces nouveaux talents dans les meilleures conditions et de travailler en proximité avec ses clients d’Île-de-France. Betoobe souhaite en effet se distinguer fortement des autres entreprises du secteur en positionnant les notions de bien-être, de respect et de RSE au centre de sa stratégie de développement à long terme.

Sébastien REVERDY, co-fondateur de Betoobe « Nous sommes fiers de mener à bien notre plan de croissance et de remplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Nous allons continuer d’investir durablement pour renforcer notre avantage concurrentiel et soutenir notre développement. L’ile de France est une région stratégique pour notre société, ce qui explique les forts investissements que nous allons y effectuer ces prochaines années. Notre objectif est de devenir le partenaire de référence des gestionnaires de flottes mobiles en quête de support pour mener à bien leur mission. »

Julien Fournier , co-fondateur de Betoobe « Ouvrir un centre d’expertise supplémentaire est la garantie du développement de nouvelles expertises pour les Clients de Betoobe »