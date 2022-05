13 juillet 2022 : La date limite de dépôt des demandes d’indemnisation approche pour les membres du recours ayant fréquenté un externat indien fédéral

English French

OTTAWA, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les personnes qui ont fréquenté un externat indien fédéral figurant à l’Annexe K de la Convention de règlement ont encore deux mois pour déposer une demande d’indemnisation afin de recevoir une indemnisation pour les préjudices qu’elles ont subis au sein de cette école. Plus de 145 000 demandes ont déjà été déposées depuis l’ouverture de la période de dépôt des demandes, qui se termine le 13 juillet 2022.



Une assistance juridique gratuite fournie par les avocats du recours collectif (Gowling WLG) est disponible pour les membres du collectif qui n’ont pas encore déposé leur demande.

« Nous reconnaissons qu’il peut être retraumatisant pour de nombreux membres du collectif de venir raconter leur histoire », déclare Cam Cameron, avocat principal du recours collectif pour la mise en œuvre du règlement relatif aux externats indiens fédéraux. « Nous voulons que les personnes qui ont fréquenté un externat indien fédéral sachent que nous sommes là pour les aider à se retrouver dans le processus de demande d’indemnisation et leur fournir des conseils sur leur formulaire de demande d’indemnisation. Nous invitons les anciens élèves de ces externats à se manifester, car la date limite de dépôt approche à grands pas. »

Les membres du recours collectif peuvent avoir droit à une indemnisation allant de 10 000 à 200 000 dollars en fonction du préjudice personnel qu’ils ont subi alors qu’ils fréquentaient un externat indien fédéral. Pour être admissibles à une compensation, les demandeurs doivent avoir fréquenté l’un des externats figurant dans l’Annexe K de la Convention de règlement. Vous trouverez des informations supplémentaires sur la procédure de demande d’indemnisation à l’Annexe K sur le site Web indiandayschools.com/fr.

Le règlement comprend également un fonds des legs de 200 millions de dollars, géré par les survivants des externats par le biais de la McLean Day Schools Settlement Corporation, pour financer des projets de commémoration, des projets de santé et de bien-être, ainsi que des initiatives linguistiques et culturelles.

Soutiens disponibles pour les membres du recours collectif

Les avocats du recours collectif soutiennent les membres du recours tout au long de la procédure de demande d’indemnisation. Il sera possible de recevoir une assistance juridique gratuite et de l’aide au moment de remplir les formulaires de demande d’indemnisation en téléphonant au centre d’appels de Gowling WLG au 1-844-539-3815 ou en envoyant un courriel à l’adresse dayschools@gowlingwlg.com.



Les avocats du recours collectif organisent également des webinaires en ligne d’assistance aux demandes d’indemnisation par Zoom qui fournissent des conseils sur la manière de remplir un formulaire de demande d’indemnisation. Vous pouvez consulter les dates et heures de ces webinaires ici indiandayschools.com/fr/coordonnees/presentation/.

Des services de counseling en santé mentale et un soutien en cas de crise sont offerts aux membres du recours collectif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être. Vous pouvez contacter la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 ou par la plateforme de clavardage sur espoirpourlemieuxetre.ca. Les services de counseling sont disponibles en anglais, en français, en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

Contact presse :

Neetisha Seenundun

416-543-5251

Nseenundun@argylepr.com