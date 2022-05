Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 46/2022 Odense, 12. maj 2022

Ny bestyrelsesformand for Scape Technologies A/S

Bestyrelsen i Scape Technologies A/S har i dag på det konstituerende bestyrelsesmøde valgt Jesper Bach som ny bestyrelsesformand.

Jesper Bach har været adm. direktør i TriVision A/S siden 2017, hvor han har stået i spidsen for en omstilling af virksomheden til forstærket kommerciel fokus og accelereret vækst.

Før TriVision har Jesper Bach bl.a. været adm. direktør hos Alfa Laval Business Center Membranes (BCM) og CEO Nordic for IMI Precision. Jesper Bach har desuden en omfattende bestyrelseserfaring herunder nuværende poster som formand for Reproflex Scandinavia A/S og bestyrelsesmedlem i Polarteknik/Pimatec Oy, Finland samt Sovellusmestarit Oy, Finland.

Jesper Bach er Bachelor of Science, Mechanical Engineering samt Bachelor of Commerce Business Administration & Foreign Trade og har gennemført International Industrial Marketing Programme hos INSEAD.

Jesper Bach blev indvalgt i Scape Technologies' bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling den 17. januar 2022.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

