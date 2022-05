Thérapeutique Knight publie ses résultats du premier trimestre 2022

English French

MONTRÉAL, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis) et chef de file, a publié aujourd’hui ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 mars 2022. Tous les montants sont exprimés en milliers à l’exception du nombre d’actions et des montants par action. Toutes les monnaies sont canadiennes, sauf indication contraire.

Faits saillants du T1 2022

Résultats financiers

Les revenus s’élèvent à 63 807 $, une hausse de 17 738 $ ou 39 % sur la même période l’an dernier.

La marge brute s’élève à 32 477 $ ou 51 % comparativement à 20 580 $ ou 45 % sur la même période l’an dernier.

Le BAIIA 1 ajusté est de 13 312 $, une hausse de 7 732 $ ou 139 % sur la même période l’an dernier.

La perte nette sur actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat s'élève à 16 363 $, dont 16 281 $ n'ont pas été réalisés.

La perte nette s’élève à 18 811 $, comparativement au résultat net de 3 558 $ sur la même période l’an dernier.

L’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation s’élève à 12 879 $, comparativement à l’entrée de trésorerie liée aux activités d’exploitation de 17 207 $ sur la même période l’an dernier.

Évolution de la Société

Acquisition de 1 734 305 actions ordinaires au coût unitaire moyen de 5,29 $ dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA ») de Knight pour une contrepartie liquide de 9 183 $.

Embauche de Leopoldo Bosano à titre de vice-président de la production et des opérations.

Produits

Lancement de Lenvima ® (lenvatinib) et de Rembre ® (dasatinib) en Colombie en février 2022.

(lenvatinib) et de Rembre (dasatinib) en Colombie en février 2022. Lancement de Halaven® (eribulin mesylate) en Colombie en mars 2022.

Événements postérieurs à la date de clôture

Conclusion d’une entente exclusive de licence, de distribution et d’approvisionnement avec Helsinn Healthcare S.A. pour AKYNZEO ® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI ® oral/IV (palonosetron) au Canada.

oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI oral/IV (palonosetron) au Canada. Réélection par les actionnaires de Jonathan Ross Goodman, Samira Sakhia, James C. Gale, Robert N. Lande, Michael J. Tremblay, Nicolás Sujoy et Janice Murray au conseil d’administration.

Acquisition de 893 414 actions ordinaires supplémentaires par le biais de l’OPRCNA pour une contrepartie totale liquide de 4 760 $.





« Je suis heureuse d’annoncer qu’au premier trimestre 2022, les produits de Knight ont grimpé de 17 738 $, soit 39 %. En plus de l’acquisition d’Exelon®, nous avons réalisé une croissance des produits dans tous nos domaines thérapeutiques, stimulée par la pénétration sur le marché de nos marques clés promues, et par une hausse des traitements de patients en raison de l’allègement des restrictions liées à la COVID-19. En matière de développement des affaires, nous avons conclu une entente exclusive de licence, de distribution et d’approvisionnement avec Helsinn dans nos territoires clés, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Thérapeutique Knight inc. Pour le reste de 2022, nous poursuivrons la croissance des revenus et du BAIIA ainsi que l'ajout de nouveaux produits grâce au développement des affaires. »

1 Le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails.



RÉSULTATS FINANCIERS SPÉCIFIQUES

[En milliers de dollars canadiens]

Variation T1-22 T1-21 $1 %2 Produits 63 807 46 069 17 738 39 % Marge brute 32 477 20 580 11 897 58 % Marge brute % 51 % 45 % Charges d’exploitation4 32 793 22 815 (9 978 ) 44 % Résultat (perte) net (18 811 ) 3 558 (22 369 ) 629 % BAIIA3 13 312 5 160 8 152 158 % BAIIA ajusté3 13 312 5 580 7 732 139 % 1Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat (perte) net, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat (perte) net

2La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

3Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures dePCGR,veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails

4Les charges d’exploitation englobent les frais de vente et de commercialisation, les charges administratives, les coûts de recherche et de développement, l’amortissement des actifs incorporels et la dépréciation des actifs incorporels





ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DU BILAN

[En milliers de dollars canadiens]

Variation 31-03-22 31-12-21 $ %1 Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables 156 396 149 502 6 894 5 % Créances commerciales et autres créances 119 989 103 875 16 114 16 % Stocks 76 652 72 397 4 255 6 % Actifs financiers 169 392 192 443 (23 051) 12 % Charges à payer et autres passifs 78 183 65 590 12 593 19 % Prêts bancaires 41 025 35 927 5 098 14 % 1La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

Produits : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, excluant l’effet de l’hyperinflation, les produits ont augmenté de 17 752 $ ou 39 % comparativement à la même période l’an dernier. La progression des produits excluant l’effet de l’hyperinflation s’explique comme suit :



Une progression des produits de 7 059 $ due à l’acquisition d’Exelon ® .

. Le reste de la hausse découle de la croissance et de la pénétration sur le marché de nos marques clés promues ainsi que de la progression des traitements de patients, nos marchés allégeant les restrictions liées à la COVID-19.

Marge brute : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la marge brute a augmenté de 45 % à 51 % en raison d’une modification de la pondération des ventes de produits, ainsi que de l’acquisition d’Exelon® et des revenus associés inscrits au titre de transfert de bénéfice net.

Vente et commercialisation : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la vente et la commercialisation ont crû de 2 077 $ ou 27 % en raison de la croissance de certains coûts variables comme les frais logistiques et la rémunération, de même que de la hausse des activités de vente et de commercialisation liées à la promotion de produits clés et à Exelon®.

Charges administratives : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, les charges administratives ont progressé de 1 750 $ ou 25 % en raison de l’augmentation de la rémunération et de certains honoraires professionnels et de consultation.

Amortissement des immobilisations incorporelles : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, l’amortissement des immobilisations incorporelles a augmenté de 5 986 $ en raison de l’acquisition d’Exelon®.

Produit d’intérêt : Les produits d’intérêt sont la somme des produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti et d’autres produits d’intérêt. Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, les produits d’intérêt se sont élevés à 1 480 $, une baisse de 26 % ou 518 $, comparativement à la même période l’an dernier, en raison de moindres soldes moyens de liquidités, de titres négociables et des soldes de prêts.

Charge d’intérêt : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la charge d’intérêt s’est élevée à 1 111 $, une hausse de 451 $ ou 68 %, comparativement à la même période l’an dernier en raison de taux d’intérêt plus élevés.

BAIIA ajusté : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, le BAIIA ajusté a progressé de 7 732 $ ou 139 %. La croissance du BAIIA ajusté résulte d’une hausse de la marge brute de 11 897 $, compensée par une hausse des charges d’exploitation.

Résultat net ou perte : Pour le trimestre clos le 31 mars 2022, la perte nette s’est élevée à 18 811 $ comparativement au produit net de 3 558 $ pour la même période l’an dernier. La variation résulte principalement des éléments susmentionnés ainsi que (1) une perte nette sur la réévaluation des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat de 16 363 $ par rapport à un gain net de 9 473 $ pour la même période l’an dernier, principalement attribuable aux pertes et profits non réalisés sur la réévaluation des placements du fonds stratégique, compensée par (2) un recouvrement d’impôts de 3 501 $ dû à la comptabilisation de certains actifs d’impôts différés comparativement à une charge d’impôts de 869 $ pour la même période l’an dernier.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables : Au 31 mars 2022, Knight détenait 156 396 $ en trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables, une hausse de 6 894 $ ou 5 % comparativement au 31 décembre 2021. La variation résulte principalement d’entrées de trésorerie résultant des activités d’exploitation, compensé par les actions rachetées par le biais de l’OPRCNA.

Actifs financiers : Au 31 mars 2022, les actifs financiers se sont établis à 169 392 $, une diminution de 23 051 $ ou 12 %, comparativement à l’année précédente, principalement en raison d’ajustements négatifs à la valeur du marché de 16 660 $ entraînés notamment par la diminution du coût des actions cotées en bourse de nos investissements dans le fonds stratégique. En raison de la nature des placements en fonds, des fluctuations notables de la juste valeur des actifs sous-jacents pourraient survenir.

Prêts bancaires : Au 31 mars 2022, les prêts bancaires représentaient 41 025 $, une hausse de 5 098 $ ou 14 % comparativement à la période précédente, principalement attribuable à l’appréciation du réal brésilien et du peso colombien comparativement au dollar canadien.

Mise à jour sur les produits

Knight a obtenu l’approbation réglementaire et a procédé au lancement de Lenvima®, Halaven® et Rembre® en Colombie, au cours du premier trimestre 2022. Lenvima®, inhibiteur de tyrosine kinase à récepteurs multiples, administré par voie orale, développé par Eisai, est indiqué pour le traitement du cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l’iode radioactif (« RR-DTC ») et du carcinome hépatocellulaire non résécable (« u-HCC ») et a été lancé en février 2022. Halaven® en injection est indiqué pour traiter les patients adultes atteints d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique dont la propagation s’est poursuivie après un minimum de deux traitements antérieurs pour un cancer avancé. Le traitement antérieur doit inclure des anthracyclines et un taxane, dans le cadre d’un traitement adjuvant ou métastatique, excepté lorsque ces traitements n’étaient pas recommandés. Halaven® est aussi employé pour le traitement des patients atteints d’un liposarcome avancé ou métastatique dont le retrait chirurgical n’est pas possible et déjà traités par anthracycline, excepté lorsque ce traitement n’était pas recommandé. Knight a lancé Halaven® en Colombie en mars 2022. De plus, Rembre® est indiqué pour le traitement de la leucémie myéloïde chronique avec chromosome Philadelphie positif (Ph+) et a été lancé en février 2022.

Après la fin du trimestre, Knight a conclu une entente exclusive de licence, de distribution et d'approvisionnement avec Helsinn Healthcare S.A. pour AKYNZEO® oral/IV (netupitant/palonosetron / fosnetupitant/palonosetron) au Canada, au Brésil et dans des pays distinctifs de la région LATAM et ALOXI® oral/IV (palonosetron) au Canada. AKYNZEO® par voie orale est autorisé et commercialisé au Canada pour la prévention des nausées et des vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante et pour la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à un traitement anticancéreux modérément émétisant non contrôlé par un antagoniste des récepteurs 5-HT3 seul chez les adultes. AKYNZEO® par voie orale est aussi autorisé et commercialisé en Argentine et au Brésil pour la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétisante à base de cisplatine et dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante chez les adultes. ALOXI® en solution injectable est autorisé et commercialisé au Canada dans la prévention des nausées et vomissements aigus et différés liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante et hautement émétisante, notamment le cisplatine à forte dose chez l’adulte. Au Canada, le médicament est également indiqué pour les patients pédiatriques âgés de 2 à 17 ans dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à la chimiothérapie anticancéreuse modérément et hautement émétisante. ALOXI® par voie orale est autorisé au Canada pour l’utilisation chez les adultes dans la prévention des nausées et des vomissements aigus liés à une chimiothérapie anticancéreuse modérément émétisante.

OPRCNA

Pour la période de trois mois close le 31 mars 2022, la Société a acquis 1 734 305 actions ordinaires au coût unitaire de 5,29 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 9 183 $ dont 2 520 $ restent à régler au 31 mars 2022. Après la clôture du trimestre et jusqu’au 10 mai 2022, la Société a acquis 893 414 actions ordinaires au coût unitaire moyen de 5,33 $ pour une contrepartie totale en liquidités de 4 760 $.

Mise à jour sur les perspectives financières

Knight présente des indications sur les produits1 sur une base non PCRG. Cela résulte tant de la difficulté de prévoir les taux d'inflation argentins que de son incidence sur la Norme IAS 29.

Pour l'exercice 2022, Knight a actualisé ses prévisions et prévoit de générer des produits de 260 à 270 millions de dollars, soit une progression de 5 millions $ sur la tranche supérieure de la fourchette. Ces indications reposent sur un certain nombre d'hypothèses, dont les suivantes, sans s'y limiter :

aucun produit pour les opérations de développement des affaires non réalisées au 11 mai 2022

interruption de certaines ententes de distribution

transfert de l'autorisation de commercialisation d’Exelon ® à Knight en mai 2022 en Colombie et en juin 2022 au Brésil

à Knight en mai 2022 en Colombie et en juin 2022 au Brésil enregistrement des produits issus d'Akynzeo ® et d'Aloxi ® après la période de transition des titulaires actuels de licences d'Helsinn

et d'Aloxi après la période de transition des titulaires actuels de licences d'Helsinn aucune interruption d'approvisionnement, ni en raison de perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ni en raison de difficultés générales de production

pas de nouveaux entrants génériques sur nos marques pharmaceutiques clés

pas de changements imprévus de la réglementation gouvernementale en matière de tarification

exécution commerciale fructueuse des ententes de référencement de produits avec les organismes de services de santé, les assureurs, les comptes clés et les payeurs publics.

exécution réussie et adhésion aux produits nouvellement lancés

aucune restriction notable ni fermeture économique due à la pandémie de la COVID-19

taux de change des devises étrangères demeurant dans les fourchettes prévues





Advenant qu’une des hypothèses diffère, les perspectives financières et les résultats réels pourraient varier considérablement. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux risques et hypothèses indiqués dans la section « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse.

1 Les produits excluant l’effet de la Norme IAS 29 ne sont pas une mesure de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient Biotoscana Investments S.A., une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 déposé sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.

EFFET DE L’HYPERINFLATION

[En milliers de dollars canadiens]

La Société applique la Norme IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, car les filiales en Argentine de la Société employaient le peso argentin comme monnaie fonctionnelle. La Norme IAS 29 stipule que les états financiers d’une organisation dont la monnaie fonctionnelle est la devise d’une économie hyperinflationniste doivent être ajustés sur la base d’un indice général des prix adéquat pour exprimer les effets de l’inflation. Si la Société n’appliquait pas la Norme IAS 29, les répercussions sur le résultat d’exploitation de la Société seraient les suivantes :

T1-22 Publié selon les IFRS

Excluant l’effet de

la Norme IAS 291

Variation $2 %3 Produits 63 807 63 834 (27) 0% Coût des produits vendus 31 330 30 023 (1 307) 4% Marge brute 32 477 33 811 (1 334) 4% Marge brute (%) 51% 53% Charges Ventes et commercialisation 9 690 9 699 9 0% Charges administratives 8 832 8 545 (287) 3% Recherche et développement 2 983 2 842 (141) 5% Amortissement des immobilisations incorporelles 11 288 10 873 (415) 4% Revenu (perte) d’exploitation (316) 1 852 (2 168) 117% 1Les résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation (IAS 29) ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer aux définitions de la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails

2Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29, et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net due à l’application de la Norme IAS 29

3La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues













MESURES non-PCGR

[En milliers de dollars canadiens]

Mesures non-PCGR

La Société divulgue des mesures non-PCGR qui ne présentent pas la définition normalisée prescrite par les IFRS. La Société considère que les actionnaires, les analystes de placements et les autres lecteurs trouveront ces mesures utiles pour la compréhension des rendements financiers de la Société et pour leur interprétation de l’effet de la transaction GBT sur la Société. Les mesures financières non-PCGR ne présentent pas de définition standardisée prescrite par les normes IFRS et peuvent ne pas être calculées à l’instar des mesures financières de même dénomination présentées par d’autres sociétés.

La Société utilise les mesures non PCGR suivantes :

Produits et résultats financiers excluant l’effet de l’hyperinflation selon l’IAS 29 : Les produits et les résultats financiers selon les IFRS sont ajustés pour exclure l’effet de l’hyperinflation aux termes de l’IAS 29. L’effet de l’hyperinflation aux termes de la norme IAS 29 est calculé en appliquant un indice général des prix approprié afin d’exprimer les effets de l’inflation. Après prise en compte des effets de conversion, le compte de résultat est converti sur la base du taux de change de clôture du mois.

BAIIA : Résultat d’exploitation ou perte ajusté(e) afin d’exclure l’amortissement et la dépréciation des actifs incorporels, la dépréciation, la comptabilité de répartition du prix d’achat et les effets de la Norme IAS 29 (comptabilité sous hyperinflation), mais d’inclure les coûts liés aux contrats de location. En outre, le BAIIA ne reflète pas la part du bénéfice ajusté de GBT attribuable aux participations sans contrôle.

BAIIA ajusté : BAIIA ajusté pour les coûts d’acquisition et les dépenses non récurrentes.

Les ajustements incluent les éléments suivants :

Avec l’adoption des IFRS 16, les paiements de location de Knight ne figurent plus dans les charges d’exploitation. L’ajustement des IFRS 16 se rapproche de la dépense de trésorerie liée aux contrats locatifs de Knight.

Les coûts d’acquisition correspondent à des dépenses juridiques, de consultation et de conseil, pour l’acquisition de GBT et l’acquisition de produits.

Les autres charges non récurrentes se réfèrent aux dépenses encourues par Knight qui ne sont pas attribuables au cours normal des affaires ni susceptibles de se produire dans ce cadre.





Pour la période de trois mois close le 31 mars, la Société a calculé le BAIIA et le BAIIA ajusté comme suit :

Variation T1-22 T1-21 $1

%2 (Perte) d’exploitation (316) (2 235) 1 919 86 % Ajustement des (pertes) d’exploitation Amortissement des actifs incorporels 11 288 5 302 5 986 113 % Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs liés aux droits d’utilisation 2 093 1 406 687 49 % Coûts de location (ajustement IFRS 16) (646) (694) 48 7 % Effet de la Norme IAS 29 893 1 381 (488) 35 % BAIIA3 13 312 5 160 8 152 158 % Coûts d’acquisition et de transaction — 350 (350) 100 % Autres charges non récurrentes — 70 (70) 100 % BAIIA ajusté3 13 312 5 580 7 732 139 % 1 Une variation positive représente une incidence positive sur le résultat net (perte) et une variation négative représente une incidence négative sur le résultat net (perte)

2 La variation en pourcentage est présentée en valeurs absolues

3 Les BAIIA et les BAIIA ajustés ne sont pas des mesures de PCGR, veuillez vous référer à la section « Mesures non PCRG » pour de plus amples détails







BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]





Au



31 mars 2022 31 décembre 2021 ACTIFS



Actifs courants Trésorerie, équivalents de trésorerie 113 457 85 963 Titres négociables 42 939 63 539 Créances commerciales 66 868 55 388 Autres créances 9 468 5 056 Stocks 76 652 72 397 Charges payées d’avance et dépôts 2 619 2 165 Autres actifs financiers courants 14 001 13 491 Impôts sur le résultat à recevoir 5 007 6 970 Total des actifs courants 331 011 304 969 Charges payées d’avance et dépôts 3 298 3 046 Actifs au titre de droits d’utilisation 5 379 4 671 Immobilisations corporelles 25 901 25 265 Immeubles de placement 1 535 1 457 Immobilisations incorporelles 343 480 350 299 Goodwill 80 749 75 403 Autres actifs financiers 155 391 178 952 Actifs d’impôt différé 3 136 2 048 Autres créances à long terme 43 653 43 431 662 522 684 572 Actifs détenus en vue de la vente 1 889 2 350 Total de l’actif 995 422 991 891

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES (suite)

[En milliers de dollars canadiens]





Au



31 mars 2022 31 décembre 2021 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Passifs courants Fournisseurs et charges à payer 77 944 65 309 Obligations locatives 1 677 1 614 Autres obligations 2 133 1 989 Prêts bancaires 31 140 26 662 Impôts sur le résultat à payer 5 407 7 073 Autres soldes à payer 3 016 2 655 Passif courant total 121 317 105 302 Créditeurs et passifs accumulés 239 281

Obligations locatives 4 086 3 417 Prêt bancaire 9 885 9 265 Autres soldes à payer 19 447 19 235 Passifs d’impôt différé 10 869 12 373 Total des passifs 165 843 149 873 Capitaux propres Capital social 619 675 628 854 Bons de souscription 117 117

Surplus d’apport 22 161 21 776 Cumul des autres éléments du résultat global 14 706 (376) Résultats non distribués 172 920 191 647 Total des capitaux propres 829 579 842 018 Total du passif et des capitaux propres 995 422 991 891

COMPTES DE RÉSULTATS (PERTES) CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens, sauf les données sur les actions et les montants par action]

Trois mois clos le 31 mars 2022 2021 Produits 63 807 46,069 Coût des produits vendus 31 330 25,489 Marge brute 32 477 20,580 Charges Ventes et commercialisation 9 690 7 613 Charges administratives 8 832 7 082 Recherche et développement 2 983 2 818 Amortissement d’actifs incorporels 11 288 5 302 Perte d’exploitation (316) (2 235) Produits d’intérêt sur les instruments financiers évalués au coût amorti (346) (886) Autres produits d’intérêt (1 134) (1 112) Charge d’intérêts 1 111 660 Autres charges (résultats) 90 (112) Perte nette (gain) sur actifs financiers évalués à leur juste valeur par le résultat net 16 363 (9 473) Perte de change 6 189 4 201 (Gain) perte liée à l’hyperinflation (277) 60 (Perte) résultat avant impôt (22 312) 4 427 Impôt Impôt exigible 173 648 Impôt différé (3 674) 221 (Recouvrement) charge d’impôt (3 501) 869 Perte (résultat) net pour la période (18 811) 3 558 Attribuable aux actionnaires de la Société (Perte) résultat net de base par action (0,16) 0,03 (Perte) résultat net dilué par action (0,16) 0,03 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 117 173 258 128 841 383 Dilué 117 173 258 128 843 728

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

[En milliers de dollars canadiens]