METRO Inc. se joint au réseau multimédia commercial de Stingray

MONTRÉAL, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, accueille METRO Inc. (TSX: MRU) parmi son réseau multimédia commercial. En vertu de cette nouvelle entente, Stingray aura la responsabilité exclusive de toutes les publicités audio numériques diffusées dans quelque 1 100 magasins d’alimentation sous plusieurs bannières au Québec et en Ontario, notamment Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et pharmacies du réseau METRO, principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy.



La publicité audio numérique conçue pour les espaces commerciaux permet aux marques de demeurer à l’esprit de consommateurs hautement motivés à un moment clé de leur parcours d’achat. L’intégration du réseau METRO élargit la portée du réseau multimédia commercial de Stingray en permettant aux marques de s’adresser aux clients grâce à des messages audio contextuellement pertinents diffusés en mode numérique (direct ou programmatique) par la technologie exclusive de Stingray.



« L’ajout d’environ 1 100 magasins d’alimentation et pharmacies METRO au Québec et en Ontario augmente l’ampleur de notre réseau multimédia commercial en pleine expansion, en plus d’offrir de nouvelles possibilités de promouvoir les marques qui cherchent à s’adresser à des consommateurs hautement motivés qui fréquentent les établissements de Metro dans un environnement captif », précise Ryan Fuss, vice-président principal, Stingray Advertising. « Nous sommes emballés par ce partenariat avec cet acteur de renom du commerce canadien du détail. Nous espérons consolider nos liens avec les clients et les marques de METRO par le pouvoir de la publicité audio numérique conçue pour les espaces commerciaux. »



« METRO est déjà partenaire de Stingray pour l’environnement sonore en magasin. Il s’agit donc d’une évolution naturelle de nos capacités multimédias dans nos commerces de détail. Grâce à cette entente, Stingray desservira désormais nos commerces d’alimentation et nos pharmacies par des publicités pertinentes qui viseront à bonifier l’expérience client en magasin et à stimuler l’augmentation du taux de conversion des marques », explique Alain Tadros, vice-président du marketing de METRO.



Le réseau multimédia commercial de Stingray est entré officiellement dans les établissements de la bannière Metro en Ontario en novembre 2021 et s’accroît dans les établissements du Québec durant le deuxième trimestre de 2022.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com

