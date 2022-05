NanoXplore et Molding Products signent un accord de fourniture à long terme de matériaux composites améliorés au GrapheneBlack™ pour le marché des transports

English French

MONTRÉAL, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) annonce qu'elle a conclu un accord d'approvisionnement à long terme avec Molding Products LLC (« Molding Products ») pour produire et vendre du « Sheet Molding Compound » (« SMC ») amélioré par du graphène, appelé GrapheneBlack™ SMC, utilisé pour créer des pièces extérieures et des pièces de boîtier de batterie en composite léger de haute qualité pour les voitures et les camions, comme les capots, les pare-chocs, les toits et les packs de batterie. Le GrapheneBlack™ SMC permet une réduction de poids allant jusqu'à 15 % par rapport aux pièces composites classiques, tout en améliorant la finition de surface, la possibilité de peindre et la résistance aux fissures. Selon les termes de l'accord, les deux sociétés peuvent commercialiser et vendre le nouveau grade premium de SMC sous la marque NanoXplore. La réduction du poids devient de plus en plus importante pour l'industrie des transports, notamment parce que les véhicules électriques sont généralement plus lourds que les véhicules à moteur à combustion interne et que l'anxiété liée à l'autonomie pourrait être résolue en réduisant le poids des véhicules. En outre, les composites légers moulés en feuilles sont de plus en plus utilisés dans les blocs de batteries des véhicules électriques, ce qui serait complémentaire aux activités de NanoXplore liées aux batteries.



L’entente avec NanoXplore garantit un approvisionnement compétitif et localisé en graphène de haute qualité pour la production de GrapheneBlack™ SMC ainsi qu'un soutien en R&D pour le développement de nouvelles qualités de produits améliorés par le graphène. NanoXplore est le plus grand fabricant mondial de graphène durable, de haute qualité et rentable, avec une capacité de production annuelle de 4 000 tonnes à Montréal, au Canada.

Troy Wade, Président de Molding Products, a commenté:

"Il s'agit d'une excellente occasion de faire progresser la technologie SMC de Molding Products alors que nous cherchons à nous étendre davantage dans l'espace du marché des transports. En combinant le graphène de NanoXplore avec notre propre technologie SMC, nous pouvons offrir des économies de poids significatives avec des propriétés supérieures pour l'application de l'utilisateur final."

Soroush Nazarpour, Président et Chef de la direction de NanoXplore, a commenté:

"Je suis très heureux que nos produits composites à base de graphène et de graphène amélioré aient réussi le processus de qualification rigoureux pour le marché des transports. L'alliance avec Molding Products introduit les produits composites à base de graphène dans les parties extérieures et les boîtiers de batterie du marché des véhicules de tourisme, ainsi que dans les véhicules commerciaux lourds et les autobus. La réduction de poids qui en résulte se traduit par une plus grande autonomie des véhicules électriques et peut être utilisée dans d'autres segments de transport tels que les trains et les avions."

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société spécialisée dans le graphène, un fabricant et un fournisseur de poudre de graphène en grand volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés enrichis en graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et dispose de sites de production en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez consulter le site www.nanoxplore.ca.

À propos de Molding Products

Basée à South Bend, dans l'Indiana, Molding Products LLC, une entreprise d'exploitation d'IP Corporation, fournit des composites de moulage en feuille à l'industrie croissante du moulage par compression, en se concentrant sur la fourniture de composés de moulage de pointe, formulés sur mesure, pour une grande variété d'industries et d'applications.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, relations avec les investisseurs

Martin.gagne@nanoxplore.ca

Tel: 438.476.1927

Todd Cummings

Chef des ventes techniques

tcummings@molding-products.com

Tel: 704.402.7114