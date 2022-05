Ahorra más con Verizon: militares, socorristas, maestros y enfermeros tienen acceso a nuestros mejores precios

English Spanish

NUEVA YORK, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon celebra a quienes sirven, inspiran y nos cuidan ahora y siempre, al ofrecer nuestros mejores precios en planes 5G Unlimited en la red más confiable de Estados Unidos1.



Militares, socorristas, maestros y enfermeros con cuentas personales ahorran hasta $25 al mes en nuestros mejores planes de telefonía 5G Unlimited2, que suman hasta $300 al año, y también pueden aprovechar el servicio de Internet residencial Fios de 300 Mbps por tan solo $34.99 al mes con inscripción en Auto Pay3.

La red 5G Ultra Wideband de alto rendimiento de Verizon brinda beneficios revolucionarios, como velocidades hasta 10 veces más rápidas que las velocidades 4G LTE de Verizon. Actualmente conecta a 110 millones de personas en más de 1700 ciudades de todo el país y se espera que cubra a 175 millones de personas para fines de 2022.

Si perteneces a una de las siguientes categorías, puedes acceder a los precios especiales de Verizon:

Socorristas: bomberos, policía, trabajadores de EMS, jubilados, voluntarios y familiares inmediatos de personas caídas en el cumplimiento del deber.

bomberos, policía, trabajadores de EMS, jubilados, voluntarios y familiares inmediatos de personas caídas en el cumplimiento del deber. Militares: miembros militares activos, reservistas, cadetes, familias de estrellas doradas y veteranos.

miembros militares activos, reservistas, cadetes, familias de estrellas doradas y veteranos. Maestros: maestros de K-12 y profesores post secundarios.



maestros de K-12 y profesores post secundarios. Enfermeros: enfermeras registradas, practicantes y con licencia, ARNP, RN, PN/LPN, ARPN y terapeutas respiratorios.



Para obtener más información, visita https://www.verizon.com/featured/giving-more/ .



Únete a nosotros para apoyar a quienes más dan

Verizon se asocia con Wounded Warrior Project, First Responder Children 's Association, American Nurses Foundation y National Education Association Foundation para apoyar a militares, socorristas, enfermeros, maestros y sus familias. Únete a nosotros para apoyar a estas increíbles organizaciones. Para obtener más información sobre cómo apoyar y donar visita https://www.verizon.com/featured/giving-more/ .

15G Ultra Wideband disponible en áreas selectas. 5G a nivel nacional disponible en más de 2700 ciudades. La red 5G más confiable según las clasificaciones de primer lugar en las evaluaciones de confiabilidad de datos 5G de RootMetrics de 125 mercados metropolitanos realizadas en el segundo semestre de 2021. Probado con los mejores teléfonos inteligentes disponibles comercialmente en tres redes móviles nacionales en todos los tipos de redes disponibles, excluyendo la banda C. Sus experiencias pueden variar. Las clasificaciones de RootMetrics no respaldan a Verizon.

2Con 2 - 3 líneas en los planes 5G Do More, 5G Play More y 5G Get More. Más impuestos y tasas. Solo para líneas personales. Planes 5G Unlimited: descuento de cuenta de $10/mes aplicado a una sola línea; Descuento de cuenta de $25/mes aplicado a 2-3 líneas; Descuento de cuenta de $20/mes aplicado a más de 4 líneas. 5G nacional ilimitado/4G LTE: en tiempos de congestión, sus datos pueden ser temporalmente más lentos que otros tráfico en el plan 5G Start; para los planes 5G Play More y 5G Do More, los datos de su smartphone y Hotspot móvil solo después de 50 GB/mes de datos 5G Nationwide o 4G LTE. Hotspot móvil no disponible en 5G Start. Roaming nacional de datos a velocidades 2G.

3Más impuestos y cargos por equipo.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) fue establecida el 30 de junio de 2000 y está celebrando su vigésimo año como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología, comunicaciones, información y entretenimiento. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $133.6 mil millones en el año 2021. La compañía ofrece servicios y soluciones de voz, datos y video en sus redes y plataformas premiadas, satisfaciendo la demanda de sus clientes por servicios móviles, conectividad, seguridad y control de la red.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de la prensa:

Ana Rosella Ibarra

ana.ibarra@verizon.com