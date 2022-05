AstraZeneca rejoint Accumulus Synergy en tant que parrain pour accélérer la distribution de médicaments aux patients

French German

BURLINGAME, Californie, 12 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, une organisation à but non lucratif travaillant au développement d'une plateforme d'échange d'informations et de données visant à transformer la manière dont les innovateurs pharmaceutiques et les autorités sanitaires du monde entier interagissent, a annoncé aujourd'hui que AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) rejoint Accumulus Synergy en tant que parrain.



« La vision de notre organisation et la voie à suivre pour en faire une réalité suscitent un immense enthousiasme de la part de l'industrie. Le paradigme de l'échange de données et d'informations, entre ceux qui développent des médicaments et ceux qui les examinent et les approuvent, est à un point d'inflexion – une large adoption est essentielle », a déclaré Frank Nogueira, PDG d'Accumulus Synergy. « Je suis très heureux qu'AstraZeneca, une entreprise mondiale avec une expérience éprouvée en matière d'innovation, une forte empreinte mondiale et une pensée originale, se soit unie à nos sociétés fondatrices profondément engagées. »



« Accumulus Synergy s'est engagée dans un objectif ambitieux et une mission essentielle visant à transformer les procédures qui sous-tendent le processus de soumission réglementaire – et cela est fortement aligné avec l'objectif d'AstraZeneca d'accélérer la découverte, le développement et la fourniture de médicaments innovants pour les patients. Nous sommes ravis de collaborer avec Accumulus Synergy pour améliorer l'efficacité et lancer de nouveaux processus destinés à faciliter l'examen des médicaments critiques », a déclaré Jacques Mascaro, Ph.D., MBA, vice-président principal des sciences réglementaires, de la stratégie et de l'excellence en oncologie chez AstraZeneca, qui a également été nommé membre du conseil d'administration d'Accumulus Synergy.



Accumulus Synergy développe un outil puissant et sécurisé basé sur le cloud pour améliorer la collaboration et le partage de données et de contenu dans toutes les régions du monde. En tirant parti de la technologie pour moderniser le processus de soumission de médicaments, cet outil visera à permettre une approche dynamique qui déplace l'attention des documents vers les données, ce qui créera une valeur significative pour les patients, les prestataires de soins de santé, les autorités sanitaires et les entreprises biopharmaceutiques dans le monde entier.



« Depuis sa création, je suis extrêmement fier des progrès réalisés par Accumulus Synergy. Avec l'ajout d'AstraZeneca à nos parrains et notre partenariat continu avec les autorités réglementaires mondiales, nous serons dans une excellente position pour créer une autoroute de l'information qui permet une génération d'informations efficace en temps réel et la convergence mondiale vers un processus de soumission innovant et modernisé », a commenté Jeremy Chadwick, Ph.D., MS, président du conseil d'administration d'Accumulus Synergy et vice-président principal et directeur du bureau de développement mondial, R&D, Takeda Pharmaceuticals.

À propos d'Accumulus Synergy

Financée par de grandes sociétés biopharmaceutiques, la société à but non lucratif Accumulus Synergy, Inc. a été fondée en 2020 pour créer une plateforme basée sur le cloud destinée à transformer le partage des données entre l'industrie biopharmaceutique et les autorités sanitaires mondiales.L'approche du partage des données à partir d'une plateforme commune vise à rendre le processus réglementaire plus efficace en tirant parti des technologies de pointe, comme la science des données et l'IA, et des outils d'échange de données sûr au profit de la sécurité des patients. Elle cherche également à réduire le coût de l'innovation et, en fin de compte, à apporter plus rapidement aux patients de nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Il s'agira de travailler avec des sociétés partenaires, des parties prenantes clés et des autorités sanitaires du monde entier pour bâtir et maintenir une plateforme qui réponde aux exigences de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité dans les domaines clinique, de la sécurité, de la chimie et de la fabrication, ainsi que les échanges et soumissions réglementaires. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.accumulus.org .