Rovio Entertainment Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet



Ilmoitusvelvollinen Nimi: Jakob Longer Asema: Muu ylin johto Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 14787/4/4 Liikkeeseenlaskija Nimi: Rovio Entertainment Oyj LEI: 743700H95H3OPXDV6568 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 12.5.2022 Liiketoimen luonne: Osakeoption hyväksyminen Instrumentti: Rahoitusinstrumentti, joka liittyy osakkeeseen tai vieraan pääoman ehtoiseen instrumenttiin Instrumentin nimi: Rovio Entertainment Oyj:n optio-oikeus 2022A Volyymi: (1): Volyymi: 57 100 Yksikköhinta: 0.0 EUR Liiketoimien yhdistetyt tiedot: Volyymi: (1): Volyymi: 57 100







Keskihinta:



0.0 Euro





ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

Lisätietoja:

Rene Lindell, talousjohtaja

RovioIR@rovio.com

+358 40 485 8985

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Ltd

Keskeiset tiedotusvälineet

https://investors.rovio.com/fi

Rovio lyhyesti:

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on ladattu jo yli 5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin laajentunut peleistä lisensoinnin kautta erilaisiin viihde-, animaatio- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin vuonna 2019. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä ja yhtiöllä on seitsemän pelistudiota – kaksi Espoossa (Suomi), yksi Tukholmassa (Ruotsi), Kööpenhaminassa (Tanska), Montrealissa ja Torontossa (Kanada) sekä vuonna 2021 ostettu tytäryhtiö Ruby Games Izmirissä (Turkki). Suurin osa henkilöstöstä on Suomessa, jossa myös Rovion pääkonttori sijaitsee. Rovio on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO.(www.rovio.com)