Hiolle Industries: Chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2022

Valenciennes, le 12 Mai 2022 - Le Groupe HIOLLE Industries maintient le cap de la croissance et affiche un chiffre d’affaires consolidé de 20,5 M€ au premier trimestre 2022.

En milliers d’euros 31/03/2022 31/03/2021 à périmètre constant* 31/03/2021 Chiffre d’affaires consolidé T1 20 498 19 576 21 798 Secteur Ferroviaire et Aéronautique 15 913 16 538 16 538 Secteur Services et Environnement 4 585 3 038 5 260

Le Groupe Hiolle Industries réalise un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 20,5 M€, soit une croissance globale de 4,7 % par rapport au 31/03/2021, à périmètre constant* (-6% par rapport au 31/03/2021).

Pour le secteur « Ferroviaire et Aéronautique », l’activité du premier trimestre 2022 dépasse les 15,9 M€, en recul de 3,8 % par rapport à la même période 2021 qui - rappelons-le - enregistrait une forte progression du fait des rattrapages de plannings de production post COVID. En léger retard par rapport aux perspectives, le Groupe est confiant quant à l’atteinte du budget prévisionnel 2022.

A l’inverse, pour le secteur « Services et Environnement », la hausse des chiffrages annoncée l’année dernière a porté ses fruits et se traduit par une croissance de 675 K€, faisant ainsi bouger les lignes du mix d’activité (poids de 22,3 % du CA contre 15,5 % en 2021*).

La part export reste stable à 12 % du chiffre d’affaires contre 13 % au T1 2021*.

Fort d’une assise financière solide, de clients historiques et d’un carnet de commandes de 90 millions d’euros sur 4 ans, le Groupe HIOLLE Industries résiste dans un contexte économique instable.

* Hors TEAM TURBO MACHINES, filiale cédée en août 2021.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec ses 46 années d’expérience, plus de 950 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.

Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com

Contact

actionnaires@hiolle-industries.fr





Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 : le 4 Août 2022









