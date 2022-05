Winfarm : Chiffre d’affaires du T1 2022 en croissance de +19,5%.

French English

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, le 12 mai 2022





Chiffre d’affaires du T1 2022

en croissance de +19,5%

Croissance organique de +8,6%

Agrofourniture en hausse de +7% illustr ant la capacité du Groupe à continuer à répercuter les hausses de tarif d’achats

Agronutrition en forte croissance de +26,5% bénéficiant d e la dynamique impulsée par la nouvelle direction opérationnelle

Poursuite des fortes croissances des marchés de diversification du cheval (+23%) et du paysage (+43%)

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2022.

En millions d’euros, non audité T1 2022 T1 2021 VAR. VAR. à

périmètre constant 1 Agrofourniture 27,5 23,1 +19% +7% Agronutrition 3,0 2,3 +27% +27% Autres 0,3 0,4 ns ns TOTAL 30,8 25,8 +20% +9%

Au 1er trimestre 2022, WINFARM enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 30,8 M€, en croissance de +20% par rapport au T1 2021 (+9% à périmètre constant).

L’activité Agrofourniture (89% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Vital Concept, enregistre un chiffre d’affaires de 27,5 M€, en croissance de +19% par rapport au T1 2021.

Cette performance intègre une contribution de BTN de Haas (consolidé depuis juillet 2021) au chiffre d’affaires du T1 2022 de 2,8 M€. Hors l’intégration de BTN de Haas, la croissance organique de l’activité d’Agrofourniture est de +7%, reflétant la capacité de WINFARM à répercuter sur ses prix de ventes les nouvelles hausses de tarif d’achats enregistrées sur la période. Le Groupe confirme également sa percée notable auprès des Entreprises de Travaux Agricoles (ETA), un nouveau segment de marché que WINFARM cible en vue d’élargir et de diversifier son portefeuille clients.

Les marchés de diversification du cheval et du paysage continuent d’afficher des taux de croissance élevés au 1er trimestre 2022, respectivement de +23% et +44%, une performance d’autant plus notable qu’elle s’inscrit après des progressions déjà fortes en 2021, respectivement de +28% et +54%.

L’activité Agronutrition (11% du chiffre d’affaires annuel), sous la marque Alphatech, poursuit la dynamique de croissance enregistrée en fin d’année avec un chiffre d’affaires de 3,0 M€ en croissance de +27% par rapport au T1 2021. L’export et le grand export contribuent à cette performance avec notamment une croissance enregistrée au Moyen-Orient et en Asie, illustrant le succès du déploiement de la stratégie de conquête internationale. Sur la période, l’activité a également bénéficié de l’effet conjugué de l’arrivée d’une nouvelle direction opérationnelle au premier semestre 2021 et de l’assouplissement des restrictions sanitaires au second semestre 2021. La conquête offensive de parts de marché à l’international afin de s’imposer comme l’un des acteurs de référence du secteur, implique un effort sur les prix qui devrait pénaliser ponctuellement les marges de l’activité sur l’année.

CONFIANCE REAFFIRMEE EN 2022

Bien que le début d’année 2022 ait été caractérisé par une poursuite de la hausse du coût des matières premières, incitant WINFARM à la plus grande vigilance, la capacité du Groupe à répercuter efficacement les hausses de tarif d’achats enregistrées au cours du 1er trimestre 2022 lui permet d’être confiant dans la poursuite d’une bonne dynamique de ses activités sur les mois à venir, et dans l’atteinte d’une nouvelle année de croissance en 2022. WINFARM rappelle qu’une poursuite prolongée de ces hausses en 2022 pourrait pénaliser ponctuellement les marges du Groupe.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires S1 2022, le 1er septembre 2022 post clôture de bourse

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, WINFARM est aujourd’hui le n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole. WINFARM propose aux agriculteurs et éleveurs des solutions globales, uniques et intégrées pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération. Fort d’un un large catalogue de plus de 15 500 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 44 500 clients en France et en Belgique.

En 2021, WINFARM a enregistré un chiffre d’affaires de 108 M€. A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

1 Hors intégration de BTN de Haas dans le chiffre d’affaires

