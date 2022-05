TOUAX : Progression de l’activité au premier trimestre 2022 (+52,3%)

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 12 mai 2022 – 17 h 45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION OPÉRATIONNELLE AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Progression de l’activité au premier trimestre 2022 (+52,3%)

Produits retrait é s des activit é s à 37,4 millions d’euros sur les 3 premiers mois de l’année, en hausse de 1 2 ,9 million s d’euros (+ 5 2, 3 % )

Progression de toutes les activités transports avec une surp erformance de l’activité Conteneurs

Bonne résilience dans le contexte de guerre en Ukraine et d’inflation

Touax confirme la dynamique de progression de ses revenus amorcée au second semestre 2021.

Le total des produits retraités des activités à la fin du 1er trimestre 2022 s’élève à 37,4 millions d’euros (36,0 millions d’euros à devises et périmètre constants1), contre 24,6 millions d’euros à la même période en 2021, en hausse de 12,9 millions d’euros (+52,3 %).

Cette forte progression résulte de la stratégie d’investissements soutenus démarrée par le groupe fin 2020 dans ses trois métiers de location longue durée de matériels respectueux de l’environnement, au service des transports durables.

ANALYSE DES PRODUITS D’ACTIVITÉS A FIN MARS 2022

Produits retraités des activités (*)

(en milliers d'euros) T1 2022 T1 2021 Variation Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 13 229 2 280 Prestations annexes 5 733 2 745 2 988 Total activité locative 21 242 15 974 5 268 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 7 085 7 777 Total activité vente de matériels 14 862 7 085 7 777 Total Activité en propriété 36 104 23 059 13 045 Commissions de syndication 0 17 (17) Commissions de gestion 978 897 81 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 591 (255) Total Activité de gestion 1 314 1 505 (191) Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 0 Total Autres 0 0 0 Total Produits retraités des activités 37 418 24 564 12 854

(*) Pour permettre une meilleure compréhension de son niveau d’activité, les produits retraités des activités du Groupe sont présentés différemment du compte de résultat IFRS. Pour cela aucune distinction n’est faite dans la gestion pour compte de tiers qui est présentée sous la forme exclusive d’agent : le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs passifs est remplacé par les commissions de gestion qui correspondent à la contribution nette de l’activité de gestion locative à la performance du Groupe.

Cette présentation permet ainsi la lecture directe des commissions de syndication, des commissions de ventes et des commissions de gestion, regroupées en activité de gestion, distincte de l’activité en propriété.

Cette présentation ne génère aucune différence sur l’EBITDA, le résultat opérationnel et le résultat net. La présentation comptable des produits des activités est reportée en annexe du communiqué.

Dans un contexte où les taux d’utilisation des actifs se maintiennent à un niveau élevé, l’activité en propriété progresse de 13,0 millions d’euros (+56,6 %) sous l’effet :

de la croissance des revenus récurrents de location (+2,3 millions d’euros) et des prestations annexes (+3,0 millions d’euros).

de la hausse des ventes de matériels détenus en propre (+7,8 millions d’euros)

L’activité de gestion est en léger retrait de 0,2 million d’euros en raison de la baisse des commissions de vente sur matériels investisseurs, les matériels étant loués et indisponibles à la vente.

ANALYSE DE LA CONTRIBUTION PAR DIVISION

Produits retraités des activités

(en milliers d'euros) T1 2022 T1 2021 Variation Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 10 544 9 152 1 392 Prestations annexes 1 858 1 873 (15) Total activité locative 12 402 11 025 1 377 Ventes de matériels détenus en propre 110 320 (210) Total activité vente de matériels 110 320 (210) Total Activité en propriété 12 512 11 345 1 167 Commissions de gestion 466 463 3 Total Activité de gestion 466 463 3 Total Wagons de Fret 12 978 11 808 1 170 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 1 619 1 688 (69) Prestations annexes 1 807 683 1 124 Total activité locative 3 426 2 371 1 055 Ventes de matériels détenus en propre 0 41 (41) Total activité vente de matériels 0 41 (41) Total Activité en propriété 3 426 2 412 1 014 Commissions de gestion 14 6 8 Total Activité de gestion 14 6 8 Total Barges Fluviales 3 440 2 418 1 022 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 3 342 2 384 958 Prestations annexes 2 418 191 2 227 Total activité locative 5 760 2 575 3 185 Ventes de matériels détenus en propre 13 205 3 480 9 725 Total activité vente de matériels 13 205 3 480 9 725 Total Activité en propriété 18 965 6 055 12 910 Commissions de syndication 0 17 (17) Commissions de gestion 498 428 70 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 591 (255) Total Activité de gestion 834 1 036 (202) Total Conteneurs 19 799 7 091 12 708 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 4 5 (1) Prestations annexes (350) (2) (348) Total activité locative (346) 3 (349) Ventes de matériels détenus en propre 1 547 3 244 (1 697) Total activité vente de matériels 1 547 3 244 (1 697) Total Activité en propriété 1 201 3 247 (2 046) Total Divers & éliminations 1 201 3 247 (2 046) Total Produits retraités des activités 37 418 24 564 12 854

La division Wagons de Fret affiche une progression de 9,9 %, à 13,0 millions d’euros sur le premier trimestre :

L’activité locative est en hausse de 1,4 million d’euros (+12,5 %), portée par la politique d’investissements menée en 2021 et par la progression du taux d’utilisation de la flotte (à 88% en moyenne au 1er trimestre 2022).

Les commissions de gestion restent stables tandis que les ventes de matériels détenus en propre marquent un léger recul de 0,2 million d’euros.

La division Barges Fluviales présente une augmentation des produits retraités de ses activités de 1,0 million d’euros, à 3,4 millions d’euros, sous l’effet de la progression de 1,1 million d’euros des prestations annexes (affrètement sur le bassin du Rhin).

Le chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre marque un léger retrait sur le début de l’année, du fait d’une baisse temporaire du taux d’utilisation sur les mois de janvier et février, corrigée en mars (taux d’utilisation de 98,9 % à fin mars).

La division Conteneurs confirme la performance de sa politique de négoce et d’investissement en propre en affichant une forte hausse de ses produits d’activité de 12,7 millions d’euros, à 19,8 millions d’euros.

Les ventes de matériels détenus en propre, liées à l’activité de négoce, enregistrent une forte hausse de 9,7 millions d’euros. Les prestations annexes (« pick-up charges ») sont quant à elles en amélioration de 2,2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires locatif soutient cette tendance, affichant une nette progression de +40,2 % sur le trimestre, à 3,3 millions d’euros.

L’activité de gestion est en léger retrait de 0,2 million d’euros expliqué par la baisse des commissions de ventes sur matériels investisseurs, reflétant la persistance du manque de conteneurs disponibles à la vente.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique présentée dans la ligne « divers » diminue de 1,7 million d’euros en raison d’une base de comparaison défavorable (d’importantes livraisons avaient eu lieu au 1er trimestre 2021).

PERSPECTIVES

D’un point de vue conjoncturel, à court terme, l’environnement macroéconomique global est volatil et incertain du fait du conflit armé actuel en Ukraine. Touax n’est cependant pas directement exposée à cette guerre et aux sanctions économiques contre la Russie, n’ayant pas de filiales, de clients ou d’actifs de transport loués (à l’exception éventuellement de quelques conteneurs en transit non significatifs) en Ukraine ou Russie. De façon indirecte, ce conflit peut avoir des conséquences difficiles à appréhender en matière d’accélération de l’inflation, d’impact sur la croissance économique européenne, de perturbations logistiques, de pénurie de matériels, de pièces détachées et de matières premières dans certains secteurs industriels (y compris le secteur ferroviaire), de hausse des taux d’intérêt. Nous constatons que nos actifs prennent de la valeur en cette période inflationniste.

D’un point de vue structurel et à moyen/long terme, les perspectives d’activité dans la location longue durée de matériels au service des transports durables sont bien orientées. Nos différentes classes d’actifs bénéficient du développement des infrastructures, de l’e-commerce et de la logistique intermodale, ainsi que du soutien des pouvoirs publics, des consommateurs, des prêteurs et investisseurs pour les transports verts.

P R OCHAINS RENDEZ-VOUS

22 juin 2022 : Assemblée Générale des actionnaires

28 septembre 2022 : Publication des résultats semestriels et visioconférence de présentation

29 septembre 2022 : Visioconférence de présentation des résultats semestriels en anglais

14 novembre 2022 : Produits des activités du 3e trimestre

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec plus de 1,2 milliard d’euros sous gestion TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

ANNEXE

1- Présentation Comptable des Produits des activités

Produits des activités

(en milliers d'euros) T1 2022 T1 2021 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 13 229 Prestations annexes 6 579 3 084 Total activité locative 22 088 16 313 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 7 085 Total activité vente de matériels 14 862 7 085 Total Activité en propriété 36 950 23 398 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 10 819 11 072 Commissions de syndication 0 17 Commissions de gestion 270 157 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 591 Total Activité de gestion 11 425 11 837 Total Produits des activités 48 375 35 235

2- Tableau de passage de la présentation comptable synthétique à la présentation retraitée

Produits des activités

(en milliers d’euros) T1 2022 comptable Retraitement T1 2022

retraité T1 2021

comptable Retraitement T1 2021

retraité Chiffre d’affaires locatif des matériels détenus en propre 15 509 15 509 13 229 13 229 Prestations annexes 6 579 -846 5 733 3 084 -339 2 745 Total activité locative 22 088 -846 21 242 16 313 -339 15 974 Ventes de matériels détenus en propre 14 862 14 862 7 085 7 085 Total activité vente de matériels 14 862 0 14 862 7 085 0 7 085 Total activité en propriété 36 950 -846 36 104 23 398 -339 23 059 Chiffre d'affaires locatif des matériels détenus par les investisseurs 10 819 -10 819 0 11 072 -11 072 0 Commissions de syndication 0 0 17 17 Commissions de gestion 270 708 978 157 740 897 Commissions de vente de matériels d'investisseurs 336 336 591 0 591 Total activité de gestion 11 425 -10 111 1 314 11 837 -10 332 1 505 Plus ou moins-values de cession non liées aux activités récurrentes 0 0 0 0 Total Autres 0 0 0 0 0 0 Total Produits des activités 48 375 -10 957 37 418 35 235 -10 671 24 564





1 À structure identique et sur la base des taux moyens de change à fin mars 2021

Pièce jointe