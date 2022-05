SII : Chiffre d’affaires annuel 2021/2022

French English

Paris, le 12 mai 2022 – 18 heures

Chiffre d’affaires annuel 2021/2022 : 828,9 M€ (+26,7%)

Accélération de la croissance au T4 : +30,7%

Croissance continue en France sur l’exercice : +21,5%

Poursuite de la croissance à l’International : +41,8% au T4 (+31,5% sur l’exercice)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2021/2022.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Ce dernier trimestre de l’exercice confirme la très belle performance réalisée trimestre après trimestre. Cet exercice 2021/2022 délivre une performance remarquable nettement au-dessus de la croissance sectorielle. Dans un contexte où le marché du numérique se développe à un rythme soutenu, l’ensemble du groupe SII a su tirer pleinement profit des opportunités sur l’ensemble de ses marchés sectoriels et géographiques. Ce succès est avant tout celui de toutes nos équipes. Il illustre toute la confiance que nous accordent nos clients et alimente également nos ambitions futures. »

En M€

Au 31 mars 2020/2021 2021/2022 Variation Variation

organique* Chiffre d’affaires 1er trimestre 147,43 187,16 + 26,9% + 27,1% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 153,78 189,14 + 23,0% + 24,0% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 169,39 212,66 + 25,5% + 25,9% Chiffre d’affaires 4ème trimestre 183,59 239,90 + 30,7% + 30,2% Chiffre d’affaires annuel 654,19 828,86 + 26,7% + 27,0% dont France 315,49 383,39 + 21,5% + 21,5% dont International 338,70 445,47 + 31,5% + 32,0%

* hors effets des acquisitions et des variations de change (taux de change 2020-2021 appliqués au chiffre d’affaires 2021-2022)

Le groupe SII réalise sur l’exercice 2021/2022 un chiffre d’affaires de 828,9 M€, en hausse de 26,7% (hausse de 27,0% à périmètre comparable et à taux constants). Cette performance historique est réalisée dans un contexte incertain toujours troublé par la crise sanitaire et plus récemment, par la situation géopolitique en Ukraine. Au 4ème trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires franchit pour la 2ème fois consécutive les 200 M€ et atteint 239,9 M€, en progression de 30,7% par rapport au 4ème trimestre de l’exercice précédent (croissance de 30,2% à périmètre et taux constants).

Une croissance record en France largement supérieure aux performances du secteur

Le groupe SII réalise, au cours du 4ème trimestre, un chiffre d’affaires de 110,1 M€, en croissance de 19,9% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Cette nouvelle accélération est soutenue par l’accroissement continu des effectifs moyens (+13,5%) ainsi que par l’amélioration du taux d’activité (90,4%) en hausse de plus de 3 points par rapport à l’exercice précédent. Tous les secteurs d’activité participent à cette performance par leur volume de projets.

Au total sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires France atteint 383,4 M€ en hausse de 21,5%.

Une dynamique de croissance exceptionnelle à l’International, au-delà des attentes du Groupe

A l’International, le groupe SII enregistre, sur le dernier trimestre de l’exercice 2021/2022, un chiffre d’affaires de 129,8 M€ en croissance de 41,4% (40,4% à périmètre comparable et à taux constants). Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires à l’International atteint 445,5 M€ et affiche ainsi une hausse de 31,5%. Tous les pays contribuent positivement à cette performance : la Pologne (+33,8%), l’Espagne (+27,9%), l’Allemagne (+1,0%), la Roumanie (+58,7%), le Chili (+41,8%), la Belgique (+89,6% dont +10,2% en organique), le Canada (+31,2%), le Royaume-Uni (+46,3%), le Maroc (+45,4%), la République Tchèque (+62,4%), les Pays-Bas (+10,0%) et la Colombie (+22,1%). Tous les marchés géographiques sur lesquels le Groupe est présent bénéficient actuellement d’un niveau de demandes élevé. Notre équipe en Ukraine (30 personnes), qui intervient en appui de projets initiés en Allemagne, poursuit son activité avec beaucoup de difficultés.

Perspectives

Sur l’exercice, le groupe SII a réalisé une croissance organique de 27,0%, avec des performances sur le dernier trimestre supérieures aux attentes annoncées dans le communiqué du 10 février dernier. Cette performance permettra d’afficher une amélioration de la marge opérationnelle par rapport au niveau d’avant crise sanitaire (exercice clos au 31 mars 2019), conformément aux objectifs annoncés.

Le groupe SII entend continuer à délivrer une croissance organique significative sur le prochain exercice. Toutefois, dans un contexte de visibilité réduite, le groupe est attentif à l’évolution des facteurs qui pourraient ralentir sa dynamique. Le groupe SII précisera ses ambitions annuelles 2022/2023 lors de la publication de ses résultats annuels de l’exercice 2021/2022 tant en termes de chiffre d’affaires que de marge opérationnelle.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels de l’exercice 2021/2022, le mardi 7 juin 2022 après bourse

Compartiment B d’Euronext Paris

LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour du Conseil en Technologies et des Services Numériques.

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 829 M€ au titre de l’exercice 2021/2022, clos au 31 mars.

ANNEXE : Chiffre d’affaires par trimestre



En M€



T1 2021/2022 T2 2021/2022 T3 2021/2022 T4 2021/2022 Annuel 2021/2022 France 90,24 86,10 96,98 110,07 383,39 Variation

dont organique* +33,6%

+33,6% +18,5%

+18,5% +16,1%

+16,1% +19,9%

+19,9% +21,5%

+21,5% International 96,92 103,04 115,68 129,83 445,47 Variation

dont organique* +21,4%

+21,6% +27,0%

+28,9% +34,7%

+35,3% +41,4%

+40,4% +31,5%

+32,0% Total groupe SII 187,16 189,14 212,66 239,90 828,86 Variation

dont organique* +26,9%

+27,1% +23,0%

+24,0% +25,5%

+25,9% +30,7%

+30,2% +26,7%

+27,0%

* : hors effets des acquisitions et des variation de change de l’exercice (taux de change de l’exercice précédent appliqués au

chiffre d’affaires de l’exercice en cours)

